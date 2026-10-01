Tecate Comuna 2026 se muda: esto se sabe del cambio de sede del festival

Tecate Comuna 2026 tendrá un ajuste en los planes para su próxima edición. A casi dos meses de que se realice, una publicación de los organizadores puso sobre la mesa un cambio que los asistentes deberán considerar al preparar su visita al festival.

El aviso llegó a través de las redes sociales oficiales del festival este 1 de octubre. Desde esas cuentas, los responsables presentaron la mudanza del festival a un nuevo recinto con un mensaje que busca transmitir tranquilidad a los fans: habrá un nuevo espacio, pero la intención es conservar la esencia del encuentro.

Tecate Comuna 2026 anuncia su cambio de sede

La imagen utilizada para dar a conocer la noticia incluyó una frase directa: “Nos mudamos”. Con esas palabras, el festival confirmó que su edición de este año tendrá una ubicación distinta a la anunciada originalmente.

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Foro Cholula figuraba como el recinto del evento. Su nombre estaba presente tanto en los materiales publicitarios como en la información relacionada con la compra de entradas.

Tecate Comuna 2026 anuncia su cambio de sede

El anuncio oficial señala que el Autódromo Miguel E. Abed recibirá al festival. Así, este espacio sustituye al Foro Cholula para la edición programada en noviembre.

“Nueva casa, la misma energía”, se lee en la publicación que realizó el festival.

Foto: Instagram tecatecomuna

El mensaje acompaña la decisión de trasladar el evento y plantea que el cambio de recinto busca mantener el ambiente que identifica al festival.

Dentro del diseño difundido también aparece la frase: “Nuevo hogar, misma esencia, una mejor experiencia”.

¿Por qué Tecate Comuna cambia de recinto?

Sobre las razones de la decisión, los responsables no ofrecieron una explicación específica en el anuncio. Aunque confirmaron el nuevo lugar, no señalaron qué motivó la salida del Foro Cholula.

Por ahora, el mensaje oficial presenta al Autódromo Miguel E. Abed como la nueva casa del festival, sin profundizar en las circunstancias de la mudanza.

Tecate Comuna 2026. Especial

¿Qué se informó sobre los boletos comprados?

Respecto a las personas que ya adquirieron entradas, el aviso no incluyó instrucciones sobre posibles ajustes derivados del cambio de ubicación.

También quedaron fuera de esa publicación los detalles sobre reembolsos o procedimientos relacionados con la nueva sede.

¿Cuándo se realizará el Tecate Comuna 2026?

En cuanto al calendario, Tecate Comuna 2026 está programado para el sábado 28 de noviembre. Aunque el recinto en el que se realizará el festival cambió, la fecha continúa.