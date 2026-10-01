Qué es el ‘whimsigoth’: la tendencia brujil del otoño con toques noventeros

¡Prepárate para sintonizar tu canal místico interior! Conoce todo sobre el whimsigoth, la tendencia brujil del otoño con toques noventeros que no solo se enfoca en la moda, sino también en el estilo de vida, la decoración y hasta las películas.

La llegada del otoño nos invita inevitablemente a buscar prendas más oscuras, envolventes y teatrales. Sin embargo, no estamos hablando del típico armario gótico de estética punk o industrial, ni tampoco del estilo minimalista que suele dominar la temporada de frío.

Hablamos de una corriente estética que abraza el misterio, la astrología, la nostalgia de los noventa y un romanticismo mágico. Este aesthetic ha dominado las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, debido a la paleta de colores que parece extraída directamente del bosque al atardecer.

El nombre es whimsigoth, cuyo término fusiona las palabras whimsical (fantástico, caprichoso o extravagante) y gothic (gótico). Este ha dejado de ser un nicho de internet para convertirse en el fenómeno estilístico dominante de la temporada.

Es la respuesta perfecta para quienes sienten que el maximalismo colorido del verano necesita transformarse en algo más enigmático, sofisticado y, por qué no, un poco "brujil".

Estilo whimsigoth Canva

¿Qué es exactamente el whimsigoth?

El whimsigoth es un término originado por la investigadora de tendencias Evan Collins, hecho para clasificar un lenguaje visual que dominó el diseño de interiores, la moda y la arquitectura comercial desde finales de la década de 1980 hasta finales de los años 90.

A diferencia de la cultura gótica tradicional, la vertiente whimsigoth suaviza la oscuridad mediante la introducción de elementos fantásticos, etéreos y folclóricos. Esta tendencia se define como la intersección perfecta entre el misticismo cotidiano y el vestuario romántico tardío del siglo XX.

No se trata de dar miedo, sino de transmitir un aura de conocimiento antiguo, intuición y elegancia bohemia.

Hechizo de amor Prime Video

Los noventa como base del whimsigoth

La iconografía del whimsigoth vivió su auténtica era dorada entre 1990 y 1999. Durante esa década, la cultura de masas se vio inundada por una fascinación fascinante por lo sobrenatural, la astrología y el neofolk.

Las pasarelas internacionales de diseñadores visionarios como Anna Sui, John Galliano o Jean Paul Gaultier presentaban colecciones repletas de modelos con vestidos fluidos, tonos joya y capas que parecían sacadas de un cuento de hadas medieval reconfigurado para la ciudad.

El cine y la televisión de la época actuaron como el catálogo visual definitivo de esta corriente. Por ejemplo, con producciones como Hechizo de Amor, Jóvenes Brujas, Buffy, la cazavampiros y Sabrina, la bruja adolescente.

En cuanto a música, Stevie Nicks se convirtió en la musa del whimsigoth. La vocalista de Fleetwood Mac sentó las bases estilísticas del género desde los años 70 y 80 con sus sobretodos de gasa flotante, sombreros de ala ancha, plataformas de cuero y una devoción por la simbología lunar.

Entrada la década de los noventa, esta antorcha fue recogida por artistas femeninas que fusionaron su música alternativa con esta misma puesta en escena mística. Florence Welch (de Florence + the Machine) o la cantautora Tori Amos continuaron alimentando este imaginario.

Whimsigoth Canva

Características del whimsigoth:

Moda

Si bien el negro funciona como lienzo neutro de fondo, la verdadera paleta whimsigoth está inspirada en los tonos púrpura y ciruela profundo, verde esmeralda, musgo, azul noche, bronce, rojo borgoña y vino.

En cuanto a texturas, las telas a elegir son el terciopelo, encaje oscuro y gasa, pana suave y croché oscuro.

El set de outfit debe incorporar una prenda base, capas superiores fluidas o de punto, calzado vintage o botas; joyería cósmica y un maquillaje mate, ligero, pero con tonos tierra y bosque.

Decoración

La decoración whimsigoth busca crear un "santuario de curiosidades" donde la luz tenue, las plantas y los objetos con historia sean los verdaderos protagonistas.

Sustituye los cuadros abstractos modernos por ilustraciones botánicas vintage, mapas celestes del siglo XIX o espejos de estilo barroco con marcos desgastados que reflejen la luz de las velas durante las noches otoñales.

La iluminación debe crear una atmósfera íntima y relajante; acompaña tus muebles de madera oscura y estantes de aspecto antiguo con cojines. Utiliza espejos con marco dorado, cristales, plantas secas y botellas de vidrio.

Esta reconexión con la naturaleza y los ritmos de las estaciones encuentra en el whimsigoth su traducción perfecta. Para muchas personas representa una forma de expresar su identidad, su búsqueda de calma mental y su rechazo al ritmo acelerado e hipertecnológico de la vida urbana moderna.