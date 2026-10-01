Todo sobre el Cervantino 2026: fechas, boletos, programa y país invitado

¡Prepárate para el Festival Cervantino 2026! La edición 54 del FIC promete transformar las calles, los túneles empedrados y las plazuelas en un escenario vivo; conoce las fechas, boletos y programa oficial.

Guanajuato vuelve a alistarse para la metamorfosis más deslumbrante de cada año: la invasión de creadores, músicos, bailarines y trotamundos de todos los rincones del planeta. La fiesta del Cervantino incluye un maratón de eventos artísticos donde se combina la alta cultura con la bohemia callejera.

Si estabas buscando el pretexto perfecto para armar la maleta, prepara unos tenis bien cómodos y sal a recorrer el festival con amigos o en familia; ¡la fiesta cultural más grande de Latinoamérica ya tiene la mesa puesta!

Cervantino Canva

¿Cuándo comienza el Festival Cervantino 2026?

El Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 3 al 18 de octubre de 2026. Durante estos 16 días consecutivos, la capital de Guanajuato concentrará una oferta de 95 actividades artísticas principales distribuidas en 17 recintos y espacios públicos.

La fiesta ofrecerá un despliegue de 9 espectáculos de danza, 49 conciertos musicales, 28 piezas teatrales, 6 funciones de ópera, 10 presentaciones multidisciplinarias, 4 pasacalles multitudinarios, además de 47 actividades académicas y formativas, 48 exposiciones de arte visual y la proyección de 50 obras cinematográficas.

En esta entrega, el país invitado de honor es Francia, para conmemorar 200 años de relaciones diplomáticas entre México y la nación europea.

¿Qué es el Circuito Cervantino 2026?

¿No puedes viajar a la ciudad de Guanajuato durante el Cervantino, pero no quieres perderte la esencia del festival? ¡Buenas noticias! Para la edición 54, se desplegará el Circuito Cervantino 2026.

Este programa especial extenderá las giras de los artistas nacionales e internacionales a lo largo de un periodo más amplio, que va del 26 de septiembre al 28 de octubre de 2026.

Un total de 32 ciudades distribuidas en 16 entidades federativas recibirán muestras de música, teatro de calle, danza y ópera. Los estados participantes en la red del circuito son:

Baja California

Baja California Sur

CDMX ( Palacio de Bellas Artes , el Centro Nacional de las Artes (Cenart) , el Teatro Helénico y el Complejo Cultural Los Pinos )

Chiapas

Chihuahua

Guanajuato (extensiones en municipios como León, Irapuato y San Miguel de Allende)

Hidalgo (integrado a las actividades de la Feria San Francisco)

Jalisco

Michoacán

Morelos

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas (en el marco del Festival Internacional de Teatro de Calle)

Festival Cervantino 2026 FIC

¿Cuál es el costo del Festival Cervantino?

Una porción del Festival Internacional Cervantino es completamente gratuita, incluyendo los pasacalles, las proyecciones al aire libre en la universidad y múltiples espectáculos programados en plazas públicas y foros abiertos.

Para las funciones en recintos cerrados (como el Teatro Juárez, Teatro Principal o Auditorio del Estado), los precios varían según la zona del asiento y la categoría del espectáculo. Los boletos pueden adquirirse a través de Ticketmaster o de forma presencial en las taquillas oficiales.

¡Y hay descuentos especiales! Para adultos mayores, estudiantes, docentes, residentes de Guanajuato y personas con alguna discapacidad; solo consulta los requisitos en taquilla.

¿Qué actividades habrá en el Festival Internacional Cervantino 2026?

El Cervantino 2026 arranca el 3 de octubre a las 19:00 horas en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, a cargo de Mike Patton, vocalista de Faith No More.

Entre la música que se ofrecerá, hay más de 40 opciones, entre las que se encuentran el Grupo Niche y Ensamble Pygmalion.

Desde Francia llega el director Mohamed El Khatib con su pieza de teatro documental La Vida Secreta de los Viejos, con funciones en el Teatro Principal los días 3 y 4 de octubre. Por su parte, la compañía italiana Sardegna Teatro presentará la producción El Canto de Edipo en el Teatro Cervantes los días 10 y 11 de octubre.

Si buscas danza, la compañía australiana Bangarra Dance Theatre abrirá las actividades en el Auditorio del Estado los días 3 y 4 de octubre con el espectáculo FuturesPast; mientras que la Compañía Antonio Gades estará el 10 de octubre en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas para presentar su adaptación dancística de Carmen.

El 9 de octubre en la Alhóndiga se podrá disfrutar de la proyección de La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, cuya banda sonora compuesta por Philip Glass será interpretada completamente en vivo por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

Y la Compañía Nacional de Ópera del INBAL abarrotará el Teatro Juárez el 17 de octubre con la clásica obra Tosca de Puccini.

El tenor Arturo Chacón Cruz se unirá al Mariachi Gama 3000 el 15 de octubre para un homenaje en la Alhóndiga por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez. Finalmente.

Si amaste la película animada Flow, prepárate para una proyección en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato el 14 de octubre.

Para el gran cierre del festival, el 18 de octubre a las 19:00 horas en la misma Alhóndiga, el músico y productor francés Dabeull Live Band pondrá a bailar a la multitud con sus ritmos de funk, disco y synth-wave ochentero.