Día del Perro Negro busca visibilizar los prejuicios que frenan su adopción

Cada 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Apreciación del Perro Negro, una jornada dedicada a visibilizar la situación de marginación que enfrentan miles de canes de pelaje oscuro en refugios y albergues del mundo, donde suelen ser relegados de forma sistemática por estigmas culturales e infundados.

En el ámbito de la protección animal, este fenómeno es conocido como el "Síndrome del Perro Negro", el cual describe cómo estos ejemplares pasan meses e incluso años esperando un hogar frente a la rápida adopción de compañeros de tonos claros.

Detrás de este rechazo se cruzan diversos factores: desde la dificultad para capturar sus facciones en fotografías para redes sociales por falta de contraste luminoso, hasta supersticiones históricas que asocian el color negro con la mala suerte, el peligro o la agresividad.

"El color del pelaje es exclusivamente melanina, una característica genética que no tiene ninguna relación con el temperamento, la nobleza o la capacidad de amar de un perro. Romper los prejuicios y adoptar a un compañero de pelaje oscuro es darle una oportunidad a un ser lleno de lealtad e historia", destacan activistas por los derechos de los animales.

Adicionalmente, las organizaciones alertan que durante ciertas épocas del año el sesgo cultural expone a estos ejemplares a un mayor riesgo de crueldad o uso en prácticas rituales. Ante este escenario, la fecha hace un llamado a la empatía y a la adopción responsable, recordando a las familias interesadas en integrar una mascota que el afecto y la fidelidad canina trascienden las apariencias y las características genéticas del pelaje.

Claves sobre el Día del Perro Negro:

Fenómeno: "Síndrome del Perro Negro" (baja tasa de adopción en albergues).

Causas del rezago: Prejuicios culturales, mitos sobre agresividad y menor visibilidad en fotos.

Realidad genética: La concentración de melanina no afecta el carácter ni el comportamiento del animal.

Objetivo: Fomentar la adopción responsable y erradicar estigmas sobre el pelaje oscuro.

México ocupa el primer lugar en América Latina con mayor población de perros en situación de calle, un problema de salud pública y bienestar animal exacerbado por el abandono recurrente y la baja cultura de esterilización.

En este contexto, los refugios operan permanentemente al límite de su capacidad, siendo los perros mestizos de talla mediana a grande y de pelaje oscuro los que registran las estancias más prolongadas.

Promover campañas de sensibilización centradas en el comportamiento, la salud y la compatibilidad familiar —por encima de aspectos estéticos o prejuicios atávicos— resulta fundamental para liberar espacio en los albergues y garantizar el derecho a una vida digna a miles de animales de compañía en el país.