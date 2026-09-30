Tequileras buscan cuidar el agua y preservar el entorno

Bajo el precepto de “Preservar el Agua para la Vida”, la industria tequilera impulsa acciones enfocadas en fortalecer la resiliencia hídrica con la restauración de cuencas en las comunidades donde tiene operaciones.



Además de apoyar con la construcción y donación de infraestructura para el tratamiento y reúso del agua.



Un claro ejemplo es Diageo México, que logró reponer más del doble del agua que utiliza en Jalisco y la plantación de 50 mil árboles nativos, con la meta de alcanzar 100 mil ejemplares para 2028.



A la par participa en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, reforzando su compromiso con una gestión responsable del recurso.



Asimismo bajo el programa “Hablemos de la Tierra”, acompaña al sector agroindustrial con la capacitación gratuita a más de mil agricultores del sector agave-tequila en la adopción de prácticas orientadas a recuperar suelos y proteger la biodiversidad.



Estas acciones permitieron a Diageo México y Tequila Don Julio obtener el primer lugar en la categoría Ambiental del ranking Empresas Responsables 2026 de Expansión, así como el cuarto lugar en el ranking general y el tercer sitio en la dimensión social, entre 173 organizaciones.



En este sentido su programa “Spirit of Progress”, integra la sostenibilidad y la responsabilidad social, desde el origen de sus productos hasta la manera en que llegan a los consumidores.



La estrategia se articula en cuatro prioridades: promover el consumo responsable, impulsar la inclusión y diversidad, avanzar en la sostenibilidad del grano a la copa y hacer negocios de la manera correcta.