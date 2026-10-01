¡¿Y si sí?! Los Padres hacen un guiño a México y sueñan con la Serie Mundial

Los Padres de San Diego también se permiten soñar. Después de conseguir su pase a la Serie Divisional, el equipo celebró en sus cuentas principales de redes sociales con una pregunta que acompañó la ilusión de México durante el Mundial 2026: “¿Y si sí?”.

La novena californiana publicó una imagen con la leyenda en inglés “Fight for the Faithful”, pero eligió el español para el texto de sus publicaciones en X e Instagram. El mensaje hizo un guiño a la expresión que se convirtió en memes, videos y cánticos durante la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

La cuenta de MLB México también se sumó a la conversación al repostear el contenido con el mensaje “Entendimos la referencia”, acompañado de una bandera mexicana. La publicación reforzó la conexión entre el festejo de los Padres y la frase que acompañó la ilusión de México durante el Mundial 2026.

Los Padres tienen motivos para adoptar esa pregunta: son uno de los equipos de las Grandes Ligas que nunca han ganado una Serie Mundial. La franquicia disputó el Clásico de Otoño en dos ocasiones y perdió ambas.

San Diego cayó frente a los Tigres de Detroit en 1984 y volvió a quedarse sin el título en 1998, cuando los Yankees de Nueva York lo barrieron en cuatro juegos. Ahora, tras eliminar a los Cachorros de Chicago, los californianos enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee en busca de acercarse a una tercera oportunidad.

Una conexión que cruza la frontera

Los Padres mantienen una relación con México que va más allá de una frase viral. La cercanía de San Diego con Tijuana permite que la afición mexicana forme parte de la vida del equipo y cruce la frontera para acompañarlo en el Petco Park.

La franquicia de San Diego es, además, la que ha contado con más jugadores mexicanos en la historia de las Grandes Ligas. Entre los peloteros nacidos en México que vistieron su uniforme figuran Fernando Valenzuela, Ismael Valdez y Tirso Ornelas, nombres que reforzaron ese vínculo a través de distintas generaciones.

Los Padres también son el equipo que más encuentros de temporada regular de MLB ha disputado en territorio mexicano, con 11 partidos. Su recorrido incluyó visitas a Monterrey en 1996, 1999 y 2018, además de sus series en la Ciudad de México en 2023 y 2026.

San Diego sumó sus dos apariciones más recientes este año, cuando enfrentó a los Diamondbacks de Arizona en el Estadio Alfredo Harp Helú, una nueva oportunidad para acercarse a sus seguidores mexicanos.

Del Mundial a la ilusión de octubre

El “¿Y si sí?” se popularizó durante un Mundial al que México llegó sin grandes expectativas. Los resultados y el apoyo de su afición como anfitrión transformaron ese panorama y dieron fuerza a una pregunta que invitaba a imaginar hasta dónde podía llegar el equipo.

La Selección Mexicana ganó sus tres encuentros de la fase de grupos y después superó a Ecuador en dieciseisavos de final. Con ello, el Tri consiguió por primera vez cuatro victorias en una misma Copa del Mundo, una participación histórica que alimentó la ilusión colectiva.

Los aficionados acompañaron ese recorrido con videos musicalizados con “Hasta que te conocí”, de Juan Gabriel, y bromas que imaginaban la primera Copa del Mundo mexicana. El “¿Y si sí?” pasó de las pantallas a las tribunas como una forma de creer en lo que parecía improbable.

Los Padres llevaron ahora esa pregunta al beisbol. Con una afición que también tiene raíces en México y una Serie Mundial todavía pendiente en sus vitrinas, San Diego encontró tres palabras para expresar su esperanza de octubre: ¿Y si sí?