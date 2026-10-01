Dos Bocas se convierte en la refinería con mayor procesamiento y producción de combustibles en México

La refinería de Dos Bocas ya se convirtió en el complejo con el mayor nivel de procesamiento de crudo en el país y la que más combustibles produce.

De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la refinería registró el segundo nivel de procesamiento más grande desde que arrancó operaciones, por lo que está recuperándose de la racha negativa de los primeros cinco meses del año.

Tan solo en agosto, se destinaron a Dos Bocas 252.5 mil barriles por día, lo que representa un aumento de 94.4% en comparación a los 93.9 mil barriles del año pasado.

Este volumen la convierte en la refinería con el mayor nivel de procesamiento de crudo en todo el país, por encima incluso del complejo de Salina Cruz, al que se destinaron 246.3 mil barriles diarios y Tula con 182.4 mil barriles.

Es importante mencionar que la también llamada Refinería Olmeca fue diseñada y construida para procesar 340 mil barriles de crudo al día, por lo que el procesamiento actual ya representa 74.2% de la meta.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, la también llamada refinería Olmeca procesó un promedio de 189.1 mil barriles diarios, 101% más respecto a los 93.9 mil barriles del año pasado.

Los datos de Pemex muestran que cada vez se destina un mayor volumen de crudo al Sistema Nacional de Refinación (SNR), esto con el objetivo de aumentar la producción y poder abastecer la creciente demanda del mercado nacional.

Según el reporte operativo de la petrolera, estos niveles ya le permitieron elaborar 270.1 mil barriles de combustibles, que también significó un aumento importante de 163% si se compara con los 102.5 mil barriles del mismo mes de 2025.

Tan solo en el caso de las gasolinas, la elaboración en agosto alcanzó los 109 mil barriles, 163 más, mientras que de diésel se produjeron 106.87 mil barriles, 154.2% más respecto a los 41.9 mil barriles anteriores.

La meta de producción

El objetivo de Dos Bocas es alcanzar un nivel de producción de 170 mil barriles de gasolina y 120 mil de diésel de ultra bajo azufre por día, y con ello poder reducir significativamente la dependencia de las importaciones.

Dos Bocas es la única refinería del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que está diseñada para procesar 100% de petróleo crudo Maya, pues está integrada por 17 plantas de proceso con tecnología de última generación, lo cual permite la elaboración de productos petrolíferos con altos estándares de calidad, como: Gasolina Pemex Magna, Gasolina Pemex Premium, Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA), Diésel Ecológico (DECO), Coque, Azufre, Gas LP y Propileno.