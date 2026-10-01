Un rastrillo de 20 pesos podrías ser el mejor del mercado según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) evaluó este año la calidad de uno de los productos de higiene personal más usados y menos analizados del hogar mexicano: los rastrillos desechables.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor revisó 26 modelos, 13 para dama y 13 para caballero, bajo pruebas microscópicas del filo de las navajas, resistencia del mango y desempeño real de afeitado.

De esos 26 modelos, solo seis alcanzaron la calificación Excelente al promediar todos los criterios evaluados. Entre ellos apareció una opción de bajo costo que, según el organismo, ofrece un desempeño equiparable al de marcas reconocidas internacionalmente y con mayor presencia publicitaria en el país.

Lo que realmente pesa en la calificación de un rastrillo, según el laboratorio federal

De acuerdo con el estudio, publicado en la edición de mayo de 2026 de la Revista del Consumidor, la calificación ponderó el filo de las navajas con 25% del total, el peso más alto de cualquier rubro, mientras que la efectividad del afeitado, la experiencia de uso y el cuidado de la piel sumaron 15% cada uno; el resto se dividió entre la resistencia a la flexión del mango y la veracidad de la información comercial impresa en el empaque.

Las muestras se adquirieron entre el 28 de enero y el 16 de febrero de 2026, las pruebas de laboratorio se realizaron del 10 de febrero al 12 de marzo, y el levantamiento de precios se hizo del 23 al 27 de marzo, poco antes de la publicación de los resultados.

En total, el ejercicio implicó semanas de análisis en distintas etapas, desde la compra de los productos hasta la verificación final de precios en punto de venta.

Entre los rastrillos para caballero que obtuvieron Excelente, Envisage, con barra protectora y banda lubricante de tres hojas, fue señalado como el mejor evaluado, con un precio de $20.00 pesos por pieza. En la misma categoría, el modelo BIC Comfort 3 resultó aún más económico, en $9.00 pesos, también con calificación Excelente, mientras que Gillette, con su línea Prestobarba, y Schick, con el modelo Xtreme3, completaron el grupo de mejor desempeño, aunque a precios notablemente más altos que el de la marca mejor evaluada.

En la categoría para dama, el estudio ubicó igualmente en el nivel Excelente a Gillette Venus extrasuave (62.88 pesos), Envisage (26.33 pesos) y Schick. Llama la atención que la propia Envisage cueste más en su versión para dama que en la de caballero, una diferencia que ilustra cómo el diseño y el empaque, y no solo el filo, influyen en el precio final del producto.

Profeco insistió en que la diferencia de precio entre productos con calidad similar puede superar el 600 por ciento, por lo que recomendó a los consumidores comparar antes de comprar, sin asumir que el rastrillo más caro es automáticamente el de mejor filo o el más seguro para la piel.

El organismo reiteró además que un precio bajo, como el de las opciones mejor calificadas de este estudio, no es en sí mismo garantía ni obstáculo para una calificación alta.