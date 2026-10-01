¡A viajar por el universo! La experiencia espacial para niños que llega al Papalote

¿A tus hijos les encanta el universo y sueñan con viajar al espacio? Ahora podrán vivir una aventura de su tipo sin salir de la Tierra gracias a la Estación Espacial del Papalote Museo del Niño Cuernavaca, una experiencia interactiva en la que las niñas y los niños podrán aprender sobre ciencia mientras se divierten.

Esta exposición tiene como objetivo despertar la curiosidad de las primeras infancias por el universo y acercarlas a temas de ciencia y tecnología a través de actividades diseñadas para los pequeños, pero que también pueden conocer los adultos.

¿Qué hay en la exposición Estación Espacial del Papalote?

Las primeras infancias tendrán la oportunidad de viajar de manera imaginaria hasta Europa, una de las lunas de Júpiter. Sin embargo, antes de llegar a su destino, deberán superar una serie de retos con los que aprenderán conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

La aventura comienza en la sala de control, donde conocerán cuál será su misión. Después, podrán diseñar y construir su propio cohete y participar en su lanzamiento espacial.

Una vez que lleguen a Europa, se encontrarán con un ambiente que recrea un territorio helado, donde podrán experimentar cómo sería explorar esta luna de Júpiter. El recorrido continúa por una estación y un túnel de expulsión, donde cada actividad forma parte de esta aventura.

Además, las niñas y los niños podrán observar nueve artículos del Space Center Houston que han viajado al espacio, entre ellos un ensamble de cerrojo y cámaras, objetos que permitirán acercarlos un poco más a la historia de la exploración espacial. Así como, trajes de astronautas.

Inauguración de la Estación Espacial Museo del Papalote. Foto: Excélsior

Autoridades inauguran Estación Espacial en Cuernavaca

Durante la inauguración, autoridades y representantes de distintas organizaciones destacaron la importancia de acercar a las infancias a la ciencia y la tecnología desde sus primeros años.

Entre los asistentes estuvieron Alejandra Cervantes, directora general del Papalote Museo del Niño; Marcos Manuel Suárez, secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca; Fernando González Ávila, gerente de Cuernavaca Costco México; Alberto Cetina, senior manager de Publicit Amazon, y Graciela Rojas, fundadora del Movimiento STEM+.

"Estación espacial Papalote llega a su segundo destino; despegó por primera vez en Papalote Chapultepec hace poco más de un año y algunos meses después llega a la maravillosa ciudad de Cuernavaca. Esta exposición tiene como objetivo principal impulsar las actividades, pero sobre todo el interés en STEM", platicó Alejandra Cervantes, directora general del Papalote Museo del Niño.

Asimismo, destacó que la colaboración con la ingeniera Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio, ha sido uno de los grandes aciertos de esta experiencia, pues representa un referente para que las niñas y los niños se interesen por la ciencia y conozcan historias que los inspiren.

Inauguración de la Estación Espacial Museo del Papalote. Foto: Excélsior / Guadalupe Arce

Precios y fechas para visitar Estación Espacial del Papalote

Si tus pequeños son amantes del universo y la exploración espacial, todavía tienen tiempo para disfrutar de esta experiencia, pues estará disponible del 1 de octubre y hasta 2027.

La entrada a Estación Espacial está incluida en el boleto general del museo, cuyo costo es de 80 pesos, por lo que las familias podrán disfrutar de esta aventura y acercar a sus hijos al fascinante mundo de la ciencia.

Inauguración de la Estación Espacial Museo del Papalote. Foto: Excélsior

Sin duda, es una oportunidad para que las niñas y los niños aprendan, experimenten y dejen volar su imaginación mientras descubren algunos de los secretos del universo.