Ahorra 22 mil pesos al mes en CETES y esto ganarás al año

Los CETES son uno de los instrumentos de inversión más populares entre los mexicanos. Se trata de Certificados de la Tesorería, títulos de deuda que emite el Gobierno Federal para financiarse y que cualquier persona puede comprar en plataformas como Cetesdirecto.

Al adquirirlos, el inversionista le presta dinero al gobierno durante un plazo fijo. A cambio recibe un rendimiento garantizado, conocido desde el primer día, sin letras pequeñas ni sorpresas al final.

Por eso se les considera de los instrumentos más seguros del mercado mexicano. Su riesgo es prácticamente nulo, se puede empezar con montos pequeños y ofrecen buena liquidez, sobre todo en el plazo de 28 días.

A diferencia de otras inversiones, no se necesita experiencia previa ni asesoría especializada para comprarlos. Basta con abrir una cuenta en Cetesdirecto y elegir el plazo deseado.

Esta semana la tasa vigente de los CETES a 28 días se mantiene en 6.15 por ciento anual, de acuerdo con la más reciente subasta primaria de Banxico. Con ese dato es posible calcular cuánto se gana invirtiendo un monto específico.

Cuánto se gana invirtiendo 22 mil pesos a un mes

Supongamos que una persona decide invertir 22 mil pesos en CETES a 28 días, el plazo más corto disponible y equivalente a un mes de inversión.

Con la tasa actual de 6.15 por ciento, esa inversión generaría una ganancia de aproximadamente 105 pesos al llegar el vencimiento.

Esto significa que, al concluir los 28 días, la persona recuperaría sus 22 mil pesos originales más los 105 pesos de rendimiento, es decir, un total cercano a 22 mil 105 pesos.

Es una ganancia modesta, pero se obtiene sin asumir riesgo alguno, ya que el gobierno garantiza el pago completo al vencimiento del plazo.

Además, al terminar el plazo el dinero queda disponible de inmediato, por lo que la persona puede decidir si lo retira o si lo vuelve a colocar en un nuevo ciclo de 28 días.

Cuánto se gana invirtiendo esa misma cantidad mes con mes durante un año

El verdadero potencial de los CETES aparece cuando el dinero se reinvierte de forma constante. Si cada mes se destinan 22 mil pesos a un nuevo plazo de 28 días durante doce meses, la ganancia se va acumulando.

Manteniendo la tasa de 6.15 por ciento, cada ciclo de 28 días generaría cerca de 105 pesos. Multiplicado por los doce meses del año, la ganancia acumulada rondaría los 1 mil 260 pesos.

Al mismo tiempo, la persona habría destinado 22 mil pesos cada mes durante todo el año, lo que suma un total invertido de 264 mil pesos en ahorro.

Sumando el ahorro acumulado más la ganancia obtenida por la inversión, el total reunido al cierre del año alcanzaría los 265 mil 260 pesos.

Esta estrategia demuestra que, aunque la tasa de los CETES cambia cada semana según la subasta de Banxico, mantener el hábito de reinvertir puede generar un ingreso extra prácticamente sin esfuerzo.

Ganancia al mes: 105 pesos, invirtiendo 22 mil pesos en CETES a 28 días con una tasa de 6.15 por ciento.

Ganancia al año: 1 mil 260 pesos, reinvirtiendo 22 mil pesos cada mes durante doce meses.