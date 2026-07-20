Rutina de ejercicios para el dolor de espalda baja

El dolor de espalda baja puede afectar la calidad de vida y dificultar actividades tan simples como caminar, agacharse o permanecer sentado durante varias horas. Aunque suele asociarse con malas posturas o falta de actividad física, también puede relacionarse con el desgaste natural de la columna o con lesiones musculares.

La buena noticia es que, en muchos casos, incorporar ejercicios adecuados y mantener hábitos saludables contribuye a disminuir las molestias, mejorar la movilidad y fortalecer la musculatura que protege la zona lumbar.

Especialistas coinciden en que el movimiento controlado forma parte del tratamiento para la mayoría de los episodios de dolor lumbar. Sin embargo, es importante conocer qué ejercicios son los más recomendables, cómo realizarlos correctamente y en qué situaciones es necesario acudir con un médico.

Ejercicios para el dolor de espalda baja Canva

¿Por qué aparece el dolor de espalda baja y cuándo puede ser una señal de alerta?

La región lumbar soporta gran parte del peso del cuerpo y participa en la mayoría de los movimientos cotidianos. Por ello, es una de las zonas con mayor riesgo de presentar molestias o lesiones.

La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) explica que el dolor lumbar puede originarse por contracturas musculares, distensiones de ligamentos, desgaste de las articulaciones, alteraciones en los discos intervertebrales o lesiones derivadas de esfuerzos repetitivos.

Además, algunos hábitos cotidianos incrementan el riesgo de desarrollar este problema, entre ellos:

Permanecer sentado durante varias horas

Realizar poca actividad física

Presentar debilidad en los músculos del abdomen y la espalda

Tener sobrepeso u obesidad

Levantar objetos sin utilizar una técnica adecuada

Mantener una postura incorrecta al trabajar o conducir

Estos son los ejercicios más efectivos para aliviar el dolor lumbar en casa

Antes de iniciar cualquier rutina, conviene realizar los movimientos de forma lenta y controlada. Si algún ejercicio provoca dolor intenso, lo más recomendable es suspenderlo y consultar con un profesional de la salud. El objetivo es sentir un estiramiento suave o un esfuerzo moderado, nunca una molestia intensa.

1. Rodilla al pecho

Este estiramiento ayuda a reducir la tensión en la parte baja de la espalda y favorece la movilidad lumbar.

Cómo realizarlo:

Acuéstate boca arriba con las piernas extendidas

Flexiona una rodilla y llévala hacia el pecho con ayuda de las manos

Mantén la posición entre 20 y 30 segundos

Regresa lentamente a la posición inicial

Repite el ejercicio de dos a cuatro veces con cada pierna

2. Gato-vaca

Es uno de los ejercicios más utilizados en fisioterapia para mejorar la movilidad de la columna.

Cómo hacerlo:

Colócate sobre manos y rodillas

Arquea la espalda hacia arriba mientras bajas la cabeza

Después, lleva el abdomen hacia el piso y eleva ligeramente la cabeza

Repite el movimiento entre ocho y diez veces

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3. Puente de glúteos

Fortalecer los glúteos ayuda a disminuir la carga que recibe la región lumbar durante las actividades diarias.

Pasos:

Acuéstate boca arriba con las rodillas flexionadas.

Mantén los pies apoyados sobre el piso.

Eleva lentamente la pelvis hasta formar una línea recta entre hombros, cadera y rodillas.

Conserva la posición durante cinco segundos.

Baja lentamente.

Realiza entre ocho y doce repeticiones.

4. Bird Dog

Este ejercicio fortalece el abdomen, la espalda y mejora la estabilidad del tronco.

Cómo realizarlo:

Colócate en cuatro apoyos.

Extiende un brazo al frente mientras estiras la pierna contraria.

Mantén la posición durante cinco segundos.

Regresa a la posición inicial y cambia de lado.

Repite entre ocho y diez veces.

Estiramiento de los músculos posteriores del muslo

Los isquiotibiales tensos pueden aumentar la presión sobre la espalda baja. Puedes realizar este estiramiento sentado o acostado. Mantén la pierna extendida entre 20 y 30 segundos y evita hacer rebotes durante el movimiento.

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Rutina de 10 minutos para fortalecer la espalda baja y mejorar la postura

Si pasas gran parte del día frente a una computadora o permaneces sentado durante muchas horas, esta rutina puede ayudarte a activar la musculatura lumbar y mejorar la postura.

Minutos 1 y 2

Gato-vaca

Movilidad suave de la columna

Minutos 3 al 5

Puente de glúteos

Bird Dog

Minutos 6 al 8

Rodilla al pecho

Estiramiento de isquiotibiales

Minutos 9 y 10

Caminata ligera

Respiración profunda y movilidad de hombros

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) señala que continuar con las actividades cotidianas, dentro de lo posible y sin prolongar el reposo, favorece la recuperación de la mayoría de los casos de dolor lumbar inespecífico.

Además de esta rutina, especialistas recomiendan levantarse cada 30 o 60 minutos cuando se trabaja sentado, ajustar la altura de la silla y mantener ambos pies apoyados sobre el piso para reducir la presión sobre la espalda.

Ejercicios para el dolor de espalda baja Canva

Errores comunes al hacer ejercicios para la espalda que pueden aumentar el dolor

Aunque el ejercicio forma parte del tratamiento conservador del dolor lumbar, algunos hábitos pueden aumentar las molestias.

1. Realizar movimientos bruscos

Los ejercicios deben ejecutarse de forma controlada. Los movimientos rápidos incrementan la tensión muscular y elevan el riesgo de lesiones.

2. Aumentar la intensidad demasiado pronto

Incrementar el número de repeticiones o la dificultad de los ejercicios desde los primeros días puede provocar una sobrecarga muscular.

3. Ignorar el dolor

Existe una diferencia entre sentir esfuerzo muscular y experimentar dolor intenso. Si la molestia aumenta durante un ejercicio, conviene detenerse y consultar con un especialista.

4. Descuidar el fortalecimiento del abdomen

Los músculos del tronco funcionan como un soporte natural para la columna. Mantenerlos fuertes ayuda a distribuir mejor las cargas y favorece la estabilidad lumbar.

5. Permanecer en reposo absoluto

Durante muchos años se creyó que guardar cama era la mejor solución para el dolor lumbar. Actualmente, instituciones como Mayo Clinic y el NHS recomiendan mantenerse activo, siempre que el dolor lo permita, ya que el reposo prolongado puede retrasar la recuperación.

Ejercicios para el dolor de espalda baja Canva.

¿Cuándo acudir al médico por dolor de espalda baja? Estas señales no deben ignorarse

Aunque la mayoría de los episodios mejora con medidas conservadoras, existen situaciones que requieren valoración médica.

Busca atención profesional si presentas:

Dolor que dura más de cuatro semanas

Fiebre acompañada de dolor lumbar

Debilidad importante en una o ambas piernas

Hormigueo persistente

Dificultad para caminar

Pérdida del control de la vejiga o del intestino

Dolor después de una caída o un accidente

También es recomendable consultar con un fisioterapeuta o un médico del deporte antes de iniciar una rutina de ejercicios si existe una lesión previa, una cirugía de columna o un diagnóstico como hernia de disco u osteoporosis.

Incorporar ejercicios específicos para fortalecer la espalda y el abdomen, mantener una buena postura y evitar largos periodos de inactividad son acciones que pueden ayudar a reducir el riesgo de dolor lumbar y mejorar la movilidad. La constancia suele ofrecer mejores resultados que realizar actividad física de manera ocasional.

No obstante, es importante recordar que cada caso es diferente. Si las molestias persisten, aumentan de intensidad o se acompañan de síntomas de alarma, la evaluación de un profesional de la salud es fundamental para identificar la causa del problema y establecer el tratamiento más adecuado.