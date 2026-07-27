Planet Fitness® México e INDE Nuevo León fortalecen su alianza por el deporte 

Planet Fitness® México, la cadena de gimnasios más grande del mundo y de mayor crecimiento en el país, continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar, el movimiento y la promoción del deporte en México, al renovar por segundo año consecutivo su alianza con el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León, INDE.

Como parte de esta colaboración, Planet Fitness® incorporó 27 nuevos equipos de entrenamiento al gimnasio del INDE, los cuales se suman a los equipos donados el año pasado, reforzando así un espacio clave para la preparación física, el acondicionamiento y el desarrollo deportivo de jóvenes, adultos, atletas y todas las personas que acuden a estas instalaciones.

La entrega de estos nuevos equipos representa un paso más en una relación de largo plazo entre Planet Fitness® México e INDE Nuevo León, basada en una visión compartida: acercar el deporte, la actividad física y el bienestar a más personas, generando espacios accesibles, funcionales e incluyentes donde cada usuario pueda entrenar de acuerdo con sus objetivos y necesidades.

El evento contó con la presencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como directivos de Planet Fitness® México, representantes del INDE, medios de comunicación, influencers y atletas, quienes fueron testigos de la ampliación de este espacio deportivo. La asistencia de autoridades, líderes institucionales y miembros de la comunidad deportiva destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la infraestructura deportiva del estado y promuevan hábitos saludables en la población.

"Quiero agradecer a Planet Fitness por estas membresías para que en cualquier ciudad del mundo puedan usarlo de manera gratuita, aquí fueron 21 pero vamos a dar muchas más… adicional daremos 809 apoyos para atletas, a partir del próximo mes van a recibir 2,000 pesos de apoyo mensual, además de una tarjeta con acceso al transporte público gratuito", señalo Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

La continuidad de esta alianza por segundo año consecutivo refleja la confianza entre Planet Fitness® México e INDE Nuevo León, así como el compromiso de ambas instituciones por seguir construyendo espacios que inspiren a más personas a moverse, entrenar y adoptar hábitos más saludables. Con la incorporación de estos 27 nuevos equipos, el gimnasio del INDE fortalece su capacidad para atender a una comunidad diversa y en constante crecimiento. El renovado Centro Fitness del INDE cuenta con salón de box, spinning, y yoga donde los atletas complementarán su formación.

Con acciones como esta, Planet Fitness® México refrenda su compromiso con Nuevo León, con el deporte mexicano y con el desarrollo de iniciativas que acerquen el bienestar a jóvenes, adultos, atletas y todas las personas que encuentran en la actividad física una forma de mejorar su calidad de vida.

"Planet Fitness es la cadena de gimnasios más grande del mundo y nosotros estamos democratizando el deporte poniéndolo a manos de todos ustedes, para darles a los atletas un lugar digno para entrenar y ganar todas las medallas para el próximo año" comentó Liz Magdaleno Directora de Marketing de Planet Fitness México®.