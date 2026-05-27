¿Quieres abdomen firme? La rutina de burpees que ayuda a fortalecer el core

Los burpees se han convertido en uno de los ejercicios favoritos de quienes buscan quemar grasa, mejorar su resistencia y fortalecer el cuerpo sin necesidad de acudir al gimnasio. Su popularidad también se debe a que pueden realizarse en casa y no requieren equipo especializado.

Este ejercicio combina fuerza, resistencia y trabajo cardiovascular en una sola secuencia, por lo que suele incluirse en rutinas enfocadas en mejorar la condición física y fortalecer el abdomen.

Rutina de burpees para tonificar el abdomen Canva.

¿Los burpees ayudan a tonificar el abdomen? Esto dice la ciencia

Los burpees son considerados uno de los ejercicios más completos porque combinan fuerza, resistencia cardiovascular y trabajo muscular de alta intensidad. Aunque muchas personas los relacionan únicamente con el cardio, este movimiento también activa de manera importante el core, es decir, la zona abdominal y lumbar.

Los músculos abdominales participan durante cada fase del ejercicio debido a que el cuerpo necesita estabilidad constante para mantener una postura correcta.

Mayo Clinic señala que fortalecer el core mejora el equilibrio, la estabilidad y la capacidad funcional del cuerpo. Durante los burpees, el abdomen ayuda a mantener la postura tanto en la plancha como en el salto.

Por su parte, Cleveland Clinic explica que este ejercicio trabaja piernas, brazos, pecho y músculos abdominales al mismo tiempo, lo que incrementa la demanda energética y favorece la quema de calorías.

Especialistas de Harvard Health Publishing destacan que la actividad física de alta intensidad puede contribuir a disminuir la grasa visceral, relacionada con problemas metabólicos y cardiovasculares.

Rutina de burpees para tonificar el abdomen Canva.

Rutina de burpees para principiantes: ejercicios fáciles para hacer en casa

Entrenadores y especialistas en salud deportiva recomiendan integrar los burpees de forma progresiva para evitar lesiones y mejorar la técnica.

Harvard Health señala que las rutinas de intervalos de alta intensidad (HIIT) pueden adaptarse a distintos niveles físicos y contribuir al fortalecimiento cardiovascular.

Una rutina sencilla para principiantes consiste en realizar el burpee estándar:

Párate con los pies separados al ancho de los hombros.

Ponte en cuclillas y coloca las palmas de las manos en el piso.

Da un salto hacia atrás hasta quedar en posición de plancha alta.

Realiza una lagartija.

Salta nuevamente hacia adelante y vuelve a la posición inicial.

Los expertos recomiendan priorizar la ejecución correcta antes de aumentar la velocidad o el número de repeticiones.

Rutina de burpees para tonificar el abdomen Canva.

Rutinas de burpees para principiantes

1. El 5x5 clásico

Puedes comenzar con el método 5x5, que consiste en realizar cinco rondas de cinco half burpees con 30 segundos de descanso.

2. EMOM 10 minutos

Otra rutina básica propone hacer siete burpees al inicio de cada minuto, durante 10 minutos, técnica conocida como EMOM (Every Minute On the Minute).

Rutina de burpees para tonificar el abdomen Canva.

¿Cuántos burpees debes hacer al día para quemar grasa abdominal?

No existe un número universal de burpees para eliminar grasa abdominal, ya que factores como la alimentación, el descanso y la condición física influyen directamente en los resultados.

Sin embargo, Harvard Health Publishing señala que el entrenamiento por intervalos de alta intensidad puede quemar más calorías en menos tiempo que otros ejercicios moderados. En este contexto, se calcula que una persona puede quemar entre una y 1.5 calorías por repetición. Si realizas 10 por minuto, podrías quemar aproximadamente 14 calorías en ese tiempo.

Las recomendaciones generales suelen dividirse por nivel:

Principiantes: entre 20 y 30 burpees al día.

entre 20 y 30 burpees al día. Nivel intermedio: alrededor de 50 repeticiones en series.

alrededor de 50 repeticiones en series. Avanzados: más de 100 burpees combinados con otros ejercicios funcionales.

Los especialistas recuerdan que no es posible reducir grasa de forma localizada únicamente con ejercicios abdominales. La pérdida de grasa ocurre de manera general mediante actividad física constante y hábitos saludables.

Rutina de burpees para tonificar el abdomen Canva.

Errores comunes al hacer burpees que impiden marcar el abdomen

Aunque los burpees son efectivos, una mala técnica puede limitar sus beneficios y aumentar el riesgo de lesiones.

Cleveland Clinic recomienda mantener la espalda recta y activar el abdomen durante todo el movimiento.

Entre los errores más frecuentes destacan:

Arquear la espalda al bajar

No activar el core

Realizar movimientos demasiado rápidos

Caer con exceso de impacto

Omitir descansos

Los especialistas también aconsejan detener el ejercicio si aparecen molestias en rodillas, muñecas o espalda.

Rutina de burpees para tonificar el abdomen Canva.

Beneficios de los burpees: el ejercicio completo que fortalece el core y acelera el metabolismo

Los burpees son considerados ejercicios funcionales porque involucran varios grupos musculares en una sola rutina.

Este ejercicio fortalece abdomen, piernas, glúteos, brazos y pecho, además de mejorar la resistencia cardiovascular.

Entre sus principales beneficios destacan:

Ayudan a fortalecer el abdomen

Incrementan la quema calórica

Mejoran la resistencia física

No requieren equipo

Pueden realizarse en casa

Los expertos recomiendan complementar este ejercicio con una alimentación balanceada, hidratación adecuada y descanso suficiente para obtener mejores resultados físicos.

Los burpees pueden convertirse en un gran aliado para quienes desean fortalecer el abdomen y mejorar su condición física desde casa. Su efectividad depende de la constancia, la técnica correcta y una rutina equilibrada que incluya descanso y hábitos saludables.

Antes de aumentar la intensidad, especialistas recomiendan adaptar el ejercicio al nivel físico de cada persona para evitar lesiones y obtener mejores resultados.