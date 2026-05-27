La Feria Nacional Potosina 2026 ya comenzó a generar expectativa entre miles de personas que esperan uno de los eventos más importantes del verano en México. La edición de este año apostará por conciertos gratuitos, artistas internacionales y actividades para toda la familia en San Luis Potosí.

Además de su tradicional oferta musical, la FENAPO contará con espectáculos culturales, gastronomía típica, exposiciones y competencias deportivas que buscan atraer visitantes de distintas partes del país.

Fenapo 2026: fechas, cartelera, boletos y lo que debes saber IG

¿Cuándo será la Fenapo 2026?

La Feria Nacional Potosina 2026 se realizará del 7 al 30 de agosto en el recinto ferial de la ciudad de San Luis Potosí. De acuerdo con el sitio web del Gobierno potosino, los espectáculos buscan que más personas disfruten de shows que anteriormente resultaban inaccesibles para muchos asistentes.

Durante los días que dure la feria habrá conciertos en el Teatro del Pueblo y presentaciones especiales en el Palenque. Además, la FENAPO ofrecerá exposiciones artesanales, ganaderas y gastronómicas, así como actividades culturales y deportivas.

Otro de los atractivos serán los juegos mecánicos, los cuales tendrán acceso gratuito durante toda la feria. Esta propuesta fortalece a la FENAPO como una opción de entretenimiento para personas de todas las edades.

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Cartelera Fenapo 2026: artistas confirmados

La edición 2026 apostará por una de las carteleras más ambiciosas de los últimos años.

Teatro del Pueblo

Como es tradición, los conciertos del Teatro del Pueblo serán gratuitos y estarán incluidos con el boleto de entrada a la feria.

Gloria Trevi — 7 de agosto

Mötley Crüe — 8 de agosto

Lila Downs — 9 de agosto

Yandel Sinfónico — 10 de agosto

Influencers — 11 de agosto

El Bogueto — 12 de agosto

Xavi — 13 de agosto

Ramón Ayala — 14 de agosto

Óscar Maydón — 15 de agosto

Chihuahua Fest — 16 de agosto

Bizarrap — 18 de agosto

Sin Bandera — 19 de agosto

Kenia OS — 20 de agosto

Laberinto y Los Herederos del Norte — 21 de agosto

Los Huracanes del Norte — 22 de agosto

Los Acosta — 23 de agosto

Katy Perry — 25 de agosto

Santa Fe Klan — 26 de agosto

El Potosinazo — 27 de agosto

Alameños de la Sierra — 28 de agosto

Los Tigres del Norte — 30 de agosto

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Cabe mencionar que el acceso funciona por orden de llegada. En conciertos de alta demanda, se recomienda acudir con anticipación para conseguir un lugar con buena vista al escenario.

El foro contará con pantallas, área general de pie y espacios cercanos a la oferta gastronómica y comercial.

Palenque de la Fenapo

El Palenque es uno de los foros más esperados dentro de la Feria Nacional Potosina, aunque requiere un costo adicional al boleto general de acceso. Este espacio ofrece una experiencia más cercana con los artistas, además de contar con un recinto techado y zona de mesas.

Remmy Valenzuela — 7 de agosto

Luis R. Conriquez — 8 de agosto

Conjunto Primavera — 9 de agosto

María José — 13 de agosto

Matute — 14 de agosto

Pesado e Invasores — 15 de agosto

Cornelio Vega — 16 de agosto

Horóscopos de Durango — 20 de agosto

Grupo Firme — 21 de agosto

Ha*Ash — 23 de agosto

Emmanuel & Mijares — 27 de agosto

Marca Registrada — 28 de agosto

Edén Muñoz — 29 de agosto

Julión Álvarez — 30 de agosto

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Boletos para la Fenapo 2026: precios y dónde comprarlos

Aunque los conciertos del Teatro del Pueblo serán gratuitos al adquirir la entrda al recinto ferial, los espectáculos del Palenque tendrán costo.

Las entradas todavía no salen a la venta; sin embargo, podrán adquirirse mediante la plataforma Fast Ticket, donde estarán disponibles todas las zonas, incluidas primeras, segundas y terceras filas, con precios oficiales.

Esta medida busca combatir la reventa, una práctica que durante años dificultó el acceso a los mejores lugares. Además, pretende ofrecer un proceso de compra más equitativo y organizado.

En redes sociales, Fast Ticket informó: “Venta de boletos del Palenque próximamente, mantente pendiente porque van a volar”.

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¿Qué habrá además de conciertos?

La Feria Nacional Potosina no solo destaca por su cartelera musical. También contará con:

Juegos mecánicos

Pabellones gastronómicos

Exposiciones comerciales

Actividades familiares

Eventos culturales

Zona de comida típica potosina

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La organización también confirmó actividades especiales para jóvenes, como “Estrellitas Potosinas”, un espacio pensado para niñas, niños y jóvenes que buscan mostrar su talento artístico en un ambiente familiar y dinámico.

En el ámbito deportivo, la Arena Potosí albergará la NRHA Potosí Sin Límites International Reining Cup. Con una bolsa superior a los 100 mil dólares, la competencia reunirá a figuras destacadas del reining en un escenario de alto nivel en San Luis Potosí.

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Además, el evento reconoce la trayectoria de los criadores mexicanos, cuyas líneas de sangre han sido fundamentales para el desarrollo y prestigio de esta disciplina ecuestre.

La Fenapo 2026 buscará consolidarse como uno de los eventos más importantes del verano gracias a su combinación de conciertos gratuitos, actividades culturales y entretenimiento familiar. Con artistas nacionales e internacionales, gastronomía típica y espectáculos para todas las edades, la feria promete atraer a miles de visitantes durante agosto en San Luis Potosí.