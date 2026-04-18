Tipos de pilates: diferencias técnicas y beneficios por disciplina

El pilates se ha convertido en una de las disciplinas favoritas para quienes buscan un entrenamiento completo, consciente y de bajo impacto. Creado por Joseph Pilates a principios del siglo XX, este método nació como una forma de rehabilitación para soldados y bailarines, pero hoy es una práctica global que se adapta a cualquier edad y nivel de condición física.

Su base está en fortalecer el “core” —abdomen, espalda baja, glúteos y suelo pélvico—, mejorar la postura y conectar la mente con el cuerpo. Pero lo que muchas personas no saben es que existen distintos tipos de pilates, cada uno con objetivos y beneficios específicos.

Pilates Mat

Es la forma más tradicional y accesible. Se realiza sobre una colchoneta y utiliza el propio peso corporal como resistencia.

En este tipo de pilates, la clave está en el control del movimiento y la respiración. A veces se utilizan accesorios como bandas elásticas, pelotas o el aro mágico para intensificar los ejercicios.

El pilates mat es ideal para principiantes y se practica en colchoneta. Canva

¿Para qué sirve?

Mejorar la postura y la alineación corporal.

Aumentar la flexibilidad.

Aprender la técnica básica del método.

Es ideal para principiantes que quieren entender la esencia del pilates antes de pasar a modalidades más avanzadas.

Pilates Reformer

Probablemente el más popular en estudios especializados. Se practica en una máquina con una plataforma deslizante, resortes y poleas que permiten ajustar la resistencia.

Lo interesante del reformer es que puede facilitar o intensificar los ejercicios según el nivel del usuario, lo que lo hace muy versátil.

El pilates reformer utiliza máquinas para mejorar fuerza y movilidad. Canva

¿Para qué sirve?

Tonificar y estilizar el cuerpo.

Mejorar la movilidad con mayor rango de movimiento.

Rehabilitar lesiones de forma segura.

Además, la máquina ayuda a guiar el movimiento, lo que reduce el riesgo de malas posturas.

¿Cuántos tipos de pilates con máquinas hay?

Más allá del reformer, existen otros aparatos diseñados por Joseph Pilates que ofrecen un entrenamiento más completo:

Cadillac: una estructura con barras que permite ejercicios en suspensión.

Silla Wunda: enfocada en fuerza y equilibrio.

Ladder Barrel: ideal para estirar la columna y mejorar la movilidad.

Las máquinas como Cadillac o Wunda Chair ofrecen un entrenamiento más completo. Canva

¿Para qué sirven?

Trabajar fuerza, equilibrio y flexibilidad de manera integral.

Mejorar la movilidad de la columna.

Realizar ejercicios más avanzados o específicos.

Este tipo de pilates suele practicarse en estudios especializados con supervisión profesional.

Pilates clínico

Es una variante enfocada en la rehabilitación física y está guiada por fisioterapeutas. Los ejercicios se adaptan a necesidades específicas, como lesiones o condiciones médicas.

El pilates clínico está enfocado en rehabilitación y prevención de lesiones. Canva

¿Para qué sirve?

Recuperarse de lesiones como hernias o problemas de espalda.

Prevenir dolores crónicos.

Reeducar el movimiento corporal.

Es especialmente recomendable para personas con molestias físicas o en proceso de recuperación. Si eres principiante, lo más recomendable es comenzar con pilates en suelo o clases de reformer guiadas.

Estas opciones te ayudarán a entender cómo activar correctamente los músculos y evitar lesiones. El pilates te ayudará a reconectar con tu cuerpo, mejorar tu bienestar y moverte con mayor conciencia en tu día a día.