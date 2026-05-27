¿Cuántas veces has escuchado que no debes bañarte o cocinar mientras sangras? Los mitos de la menstruación siguen dictando reglas invisibles que limitan el desarrollo de millones de mujeres y adolescentes en su vida diaria.

Para contrarrestar este vacío informativo, colectivas globales y estudios de la UNICEF confirman que la educación menstrual temprana reduce el ausentismo y frena la discriminación de género en entornos educativos y corporativos.

La licenciada Anahí Rodríguez, fundadora de Menstruación Digna México, analiza cómo la literatura científica y herramientas como "Datos que abrazan" se convierten en los mejores aliados para desmontar prejuicios históricos.

Mitos de la menstruación: “Datos que abrazan”, la iniciativa literaria que busca acabar con ellos Canva

Mitos de la menstruación y su impacto social

Los mitos de la menstruación son falsas creencias culturales que asocian el ciclo ovulatorio con impureza, enfermedad o incapacidad emocional, afectando el desarrollo libre y la autoestima de las personas menstruantes.

El análisis social demuestra que estos prejuicios restringen actividades cotidianas como el ejercicio o la convivencia. Desmentirlos con bases biológicas es urgente para construir espacios equitativos y libres de estigmas en la sociedad mexicana.

El mito más común es la frase horrible de 'seguro estás de mal humor porque estás en tus días'. En los talleres mixtos les pregunto a todos por sus emociones y ves que, seas hombre o mujer, hay variaciones porque es parte de ser seres humanos. Otro error grave es decirles a las niñas que ya son mujeres o señoritas solo porque empiezan a menstruar, vinculando el proceso únicamente con la reproducción”, Anahí Rodríguez.

Mitos de la menstruación: “Datos que abrazan”, la iniciativa literaria que busca acabar con ellos Canva

Libros sobre educación menstrual como herramientas de cambio

Los libros sobre educación menstrual son guías didácticas que traducen la complejidad hormonal en un lenguaje accesible, promoviendo el autoconocimiento y la autonomía corporal desde la etapa de la adolescencia.

La literatura especializada funciona donde los programas escolares tradicionales suelen quedarse cortos. Textos como Shh... No le digas a nadie de Vikki Van Sickle, Son tus hormonas , de María Cajo y ¡Así es esto de crecer!, de Dra. Zoe Williams, guías puntuales y actualizadas sobre qué esperar durante la pubertad, abren conversaciones necesarias mediante narrativas empáticas que eliminan la vergüenza y tabúes.

Los libros ayudan a complementar el trabajo educativo que a veces queda a deber en las escuelas. Es saber de dónde vienen estos mitos y empezar a hablar de temas que siempre han permanecido como un secreto. Estamos promocionando una selección de nueve libros que dividimos en tres categorías: cambios en la adolescencia, autoconocimiento del cuerpo y escucha activa para transformar tu vida”, Anahí Rodríguez.

Mitos de la menstruación: “Datos que abrazan”, la iniciativa literaria que busca acabar con ellos Canva

Ciclo menstrual ovulatorio visto como un signo vital

El ciclo menstrual ovulatorio es el proceso mensual donde el cuerpo produce hormonas para preparar el útero, funcionando como un indicador esencial de la salud general y del correcto funcionamiento orgánico.

Ver el ciclo como un aliado estratégico permite a las personas gestionar su energía. Al monitorear las fases hormonales, se optimiza tanto el rendimiento físico en el deporte como los procesos de concentración en el trabajo.

Para mí el ciclo es autoconocimiento y una herramienta que ayuda a potencializar tu vida. Si las personas escriben cada noche cómo se sintieron física y emocionalmente, en tres meses verán una ciclicidad muy marcada. Yo nado y ya sé qué días puedo dar más vueltas. A las estudiantes les digo que planifiquen sus entregas en los días donde están más propensas a concentrarse”, Anahí Rodríguez.

Inclusión de los hombres en la gestión menstrual Canva

Inclusión de los hombres en la gestión menstrual

La inclusión de los hombres en la gestión menstrual implica capacitarlos en biología básica para erradicar las burlas por desinformación y transformarlos en aliados que aseguren espacios de convivencia dignos.

Los datos de la Encuesta Nacional de Gestión Menstrual revelan que el aislamiento y el acoso escolar disminuyen significativamente cuando los hombres comprenden que el ciclo ovulatorio es un proceso biológico estándar y saludable.

Las personas que no menstrúan conviven diario con alguien que sí lo hace: su compañera de trabajo, su pareja, hijas o primas. Deben tener esta información. La encuesta nacional que realizamos con el Colmex y UNICEF señaló que 7 de cada 10 mujeres creían que las burlas que recibían venían de la desinformación. Ahí hay una ventana de oportunidad para que los hombres aprendan”, Anahí Rodríguez.

Mitos de la menstruación: “Datos que abrazan”, la iniciativa literaria que busca acabar con ellos Canva

El Festival Ciclo M y los espacios familiares

El Festival Ciclo M es un encuentro comunitario y gratuito que ofrece talleres interactivos sobre salud, registros menstruales y masculinidades con el objetivo de normalizar el ciclo en la sociedad.

Celebrado en el marco de la acción por la salud femenina, este evento demuestra que la educación menstrual debe involucrar a toda la familia, rompiendo tabúes a través del arte, la psicología y la convivencia social.

Desde la colectiva tenemos este festival que se llama Ciclo M en Parque Aztlán. Es gratuito y es el tercer año que lo hacemos con talleres para toda la familia. Hay talleres para hombres sobre menstruación y masculinidades, clases para llevar el registro del ciclo, yoga para mitigar los cólicos, pintura y edición de fanzines para abrir la conversación”, Anahí Rodríguez.

Desarmar los mitos que rodean a la salud del cuerpo es una tarea colectiva que inicia con la lectura y el diálogo abierto.

Al entender la ciclicidad como un factor de bienestar y no como una debilidad, se transforma la relación con nuestra propia biología y se construyen entornos laborales y escolares verdaderamente inclusivos.