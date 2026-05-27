Berrinches en niños: ¿has probado estas técnicas para calmarlos?

Los berrinches en los niños son una situación común durante los primeros años de vida, aunque para muchos padres pueden convertirse en momentos difíciles de manejar. Gritos, llanto, enojo o frustración suelen aparecer cuando los pequeños todavía no saben expresar correctamente lo que sienten.

Aunque con el tiempo los niños aprenden a controlar mejor sus emociones, desde temprana edad es importante que madres, padres o cuidadores sepan cómo actuar ante estas situaciones para ayudarlos de una manera saludable.

La reacción de los adultos es fundamental, ya que mantener la calma y aprender a guiarlos puede ayudar en el desarrollo emocional de los pequeños.

¿Qué son los berrinches en los niños?

De acuerdo con la Stanford Medicine Children's Health, los berrinches son comportamientos que los niños utilizan para expresar emociones fuertes antes de aprender a exteriorizarlas de una manera socialmente aceptable.

Estas reacciones suelen aparecer principalmente entre el primer año de vida y los 2 o 3 años, una etapa en la que los niños todavía están aprendiendo a comunicar lo que sienten o necesitan.

Aunque pueden parecer difíciles de controlar, entender qué provoca los berrinches ayuda a los padres a reaccionar de mejor manera y acompañar a sus hijos durante esos momentos.

Técnicas para manejar los berrinches en los niños Foto: Canva

Técnicas para manejar los berrinches en los niños

Saber cómo actuar durante una rabieta puede ayudar tanto a los niños como a los padres. Aunque no siempre es sencillo, especialistas recomiendan algunas técnicas que pueden hacer más fácil la situación.

De acuerdo con UNICEF Uruguay, estas son algunas recomendaciones para controlar los berrinches en los niños:

Mantener la calma

Es importante que los adultos permanezcan tranquilos para hablar con los niños sin reaccionar con enojo o desesperación. La calma ayuda a transmitir seguridad y evita que el conflicto aumente.

Dar contención emocional

Muchas veces los niños no saben cómo manejar lo que sienten. En esos momentos puede ayudar hablarles con tranquilidad y usar frases como: “Te voy a ayudar a salir de esto”.

También puede funcionar abrazarlos, acompañarlos o incluso cantarles para ayudarlos a relajarse.

No enfocarse solo en la rabieta

Si el niño no acepta la contención en ese momento, lo mejor puede ser darle un poco de espacio mientras pasa el enojo, pero siempre permaneciendo atentos para acompañarlo cuando esté listo para expresar sus emociones.

Técnicas para manejar los berrinches en los niños Foto: Canva

¿Cuándo es necesario acudir con un especialista?

Aunque los berrinches son comunes en la infancia, existen algunas señales que pueden indicar que es importante buscar ayuda profesional. Según Stanford Medicine, es recomendable acudir con un especialista cuando:

Los berrinches son muy intensos, duran demasiado o suceden con mucha frecuencia. El niño tiene dificultades para hablar o comunicar sus necesidades. Las rabietas continúan o empeoran después de los 3 o 4 años. El niño presenta signos de enfermedad durante los berrinches o aguanta la respiración hasta desmayarse. Se lastima a sí mismo o agrede a otras personas durante las crisis.

Cada niño aprende a manejar sus emociones a su propio ritmo, por lo que la paciencia y el acompañamiento son clave.

Técnicas para manejar los berrinches en los niños Foto: Canva

Si los padres sienten que no saben cómo enfrentar estas situaciones, siempre pueden apoyarse en especialistas que les den herramientas para ayudar a sus hijos a desarrollar un mejor control emocional.