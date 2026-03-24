¿Qué hacer en Semana Santa 2026 en CDMX? Balnearios, museos gratis y actividades para todos
Entre procesiones, museos gratuitos y balnearios abiertos desde la mañana, la CDMX ofrece múltiples planes en Semana Santa.
La Ciudad de México cambia de ritmo durante Semana Santa. Las calles se vacían, el tránsito disminuye y los espacios públicos se transforman en una oportunidad para recorrer la capital con mayor calma. En esos días, la oferta de actividades crece: tradiciones religiosas, opciones culturales, planes al aire libre y espacios para refrescarse conviven en una misma agenda.
Para quienes permanecen en la ciudad, este periodo representa una ocasión ideal para redescubrir sus distintos rostros. A continuación, una guía con opciones accesibles y variadas para organizar tu plan.
Tradiciones de Semana Santa: la Pasión de Cristo en Iztapalapa
Uno de los eventos más representativos de la temporada se realiza en Iztapalapa. La escenificación de la Pasión de Cristo es considerada una de las más grandes del mundo y reúne a miles de participantes.
Se lleva a cabo durante toda la Semana Santa, con momentos clave:
- Domingo de Ramos: inicio de actividades
- Jueves Santo: representaciones bíblicas
- Viernes Santo: viacrucis hacia el Cerro de la Estrella
¿Qué puedes ver?
- Más de 8 mil participantes entre actores y nazarenos
- Representación en vivo del viacrucis
- Procesiones religiosas por calles de la alcaldía
Este evento forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y mantiene una tradición que se ha transmitido por generaciones.
Balnearios en CDMX para refrescarte en Semana Santa
Durante la temporada de calor, los balnearios dentro de la ciudad ofrecen una alternativa accesible para pasar el día.
Balneario Olímpico Pantitlán
- Iztacalco
- 09:00 a 16:30 horas
Actividades:
- Albercas recreativas y olímpicas
- Toboganes
- Áreas familiares
Balneario Elba
- Iztapalapa
- 09:30 a 16:30 horas
Actividades:
- Albercas y chapoteaderos
- Zona de comida
- Espacios para descanso
Balneario San Juan de Aragón
- Gustavo A. Madero
- 06:00 a 18:00 horas
Actividades:
- Albercas públicas
- Áreas verdes
- Espacios para picnic
Estos espacios registran alta afluencia durante vacaciones, por lo que conviene anticipar la visita.
Actividades al aire libre: naturaleza y descanso
El Bosque de Chapultepec es uno de los puntos más concurridos para quienes buscan actividades al aire libre. Su extensión permite distribuir a los visitantes en distintas áreas.
¿Qué hacer?
- Picnic en zonas verdes
- Paseo en bicicleta o lancha
- Recorrido por el zoológico
- Visita a jardines y espacios culturales
Durante Semana Santa, este espacio suele contar con programación adicional en algunas de sus secciones.
Museos y exposiciones gratis en CDMX
La capital ofrece múltiples recintos culturales con acceso gratuito, lo que permite integrar recorridos sin afectar el presupuesto.
Museo Soumaya
- 10:00 a 19:00 horas
- Entrada gratuita
Actividades:
- Colección de arte europeo y mexicano
- Exposiciones permanentes y temporales
- Recorridos culturales
Museo Yancuic
- Iztapalapa
- 10:00 a 17:00 horas
- Entrada libre
Actividades:
- Exhibiciones sobre medio ambiente
- Talleres interactivos
- Actividades familiares
Museo del Estanquillo
- Centro Histórico
- 10:00 a 18:00 horas
- Entrada gratuita
Actividades:
- Exposiciones sobre cultura mexicana
- Terraza con vista al Centro
La Semana Santa en la Ciudad de México reúne una oferta diversa que combina tradición, cultura y recreación. Desde representaciones religiosas de gran escala hasta espacios públicos, museos gratuitos y balnearios urbanos, la ciudad ofrece alternativas para distintos intereses y presupuestos. Este periodo permite recorrer la capital con menor saturación y acceder a actividades que, en conjunto, reflejan la amplitud de su vida cultural y social.