¿Qué hacer en Semana Santa 2026 en CDMX? Balnearios, museos gratis y actividades para todos

La Ciudad de México cambia de ritmo durante Semana Santa. Las calles se vacían, el tránsito disminuye y los espacios públicos se transforman en una oportunidad para recorrer la capital con mayor calma. En esos días, la oferta de actividades crece: tradiciones religiosas, opciones culturales, planes al aire libre y espacios para refrescarse conviven en una misma agenda.

Para quienes permanecen en la ciudad, este periodo representa una ocasión ideal para redescubrir sus distintos rostros. A continuación, una guía con opciones accesibles y variadas para organizar tu plan.

Tradiciones de Semana Santa: la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Uno de los eventos más representativos de la temporada se realiza en Iztapalapa. La escenificación de la Pasión de Cristo es considerada una de las más grandes del mundo y reúne a miles de participantes.

Se lleva a cabo durante toda la Semana Santa, con momentos clave:

Domingo de Ramos: inicio de actividades

Jueves Santo: representaciones bíblicas

Viernes Santo: viacrucis hacia el Cerro de la Estrella

¿Qué puedes ver?

Más de 8 mil participantes entre actores y nazarenos

Representación en vivo del viacrucis

Procesiones religiosas por calles de la alcaldía

Este evento forma parte del patrimonio cultural de la ciudad y mantiene una tradición que se ha transmitido por generaciones.

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las más esperadas en México Canva

Balnearios en CDMX para refrescarte en Semana Santa

Durante la temporada de calor, los balnearios dentro de la ciudad ofrecen una alternativa accesible para pasar el día.

Balneario Olímpico Pantitlán

Iztacalco

09:00 a 16:30 horas

Actividades:

Albercas recreativas y olímpicas

Toboganes

Áreas familiares

Balneario Elba

Iztapalapa

09:30 a 16:30 horas

Actividades:

Albercas y chapoteaderos

Zona de comida

Espacios para descanso

Balneario San Juan de Aragón

Gustavo A. Madero

06:00 a 18:00 horas

Actividades:

Albercas públicas

Áreas verdes

Espacios para picnic

Estos espacios registran alta afluencia durante vacaciones, por lo que conviene anticipar la visita.

¿Qué hacer en Semana Santa 2026 en CDMX? Captura de pantalla

Actividades al aire libre: naturaleza y descanso

El Bosque de Chapultepec es uno de los puntos más concurridos para quienes buscan actividades al aire libre. Su extensión permite distribuir a los visitantes en distintas áreas.

¿Qué hacer?

Picnic en zonas verdes

Paseo en bicicleta o lancha

Recorrido por el zoológico

Visita a jardines y espacios culturales

Durante Semana Santa, este espacio suele contar con programación adicional en algunas de sus secciones.

¿Qué hacer en Semana Santa 2026 en CDMX? Gobierno de México

Museos y exposiciones gratis en CDMX

La capital ofrece múltiples recintos culturales con acceso gratuito, lo que permite integrar recorridos sin afectar el presupuesto.

Museo Soumaya

10:00 a 19:00 horas

Entrada gratuita

Actividades:

Colección de arte europeo y mexicano

Exposiciones permanentes y temporales

Recorridos culturales

Museo Yancuic

Iztapalapa

10:00 a 17:00 horas

Entrada libre

Actividades:

Exhibiciones sobre medio ambiente

Talleres interactivos

Actividades familiares

Museo del Estanquillo

Centro Histórico

10:00 a 18:00 horas

Entrada gratuita

Actividades:

Exposiciones sobre cultura mexicana

Terraza con vista al Centro

La Semana Santa en la Ciudad de México reúne una oferta diversa que combina tradición, cultura y recreación. Desde representaciones religiosas de gran escala hasta espacios públicos, museos gratuitos y balnearios urbanos, la ciudad ofrece alternativas para distintos intereses y presupuestos. Este periodo permite recorrer la capital con menor saturación y acceder a actividades que, en conjunto, reflejan la amplitud de su vida cultural y social.