Destinos religiosos para visitar en Semana Santa: Lugares con historia en México y el mundo

Cada año, la Semana Santa transforma ciudades enteras en escenarios de tradición, fe y cultura. Más allá del descanso laboral, esta temporada representa una oportunidad para presenciar rituales que han pasado de generación en generación y que mantienen viva la identidad de comunidades en México y distintas partes del mundo.

Para quienes buscan una pausa distinta o un acercamiento a expresiones culturales profundas, existen destinos que permiten vivir estas celebraciones en periodos cortos, algunos, sin necesidad de largos desplazamientos, y que ofrecen experiencias que combinan historia, espiritualidad y turismo.

Destinos religiosos para visitar en Semana Santa (México y el mundo) Wikimedia

Destinos religiosos en México para vivir la Semana Santa

México cuenta con múltiples puntos donde la Semana Santa adquiere una dimensión especial, tanto por la participación comunitaria como por la riqueza de sus tradiciones.

San Luis Potosí

Se posiciona como uno de los epicentros más importantes del país durante esta temporada. Su Procesión del Silencio destaca por el orden, la solemnidad y la participación de diversas cofradías que recorren el Centro Histórico iluminadas por velas.

Taxco

En esta localidad de Guerrero, las celebraciones alcanzan un nivel de intensidad particular. En este destino, los penitentes participan en rituales que forman parte de una tradición arraigada, mientras que las calles empedradas y la arquitectura colonial crean un entorno distintivo.

Iztapalapa

Esta alcaldía de la Ciudad de México, alberga una de las representaciones de la Pasión de Cristo más grandes del mundo. Este evento reúne a miles de actores y asistentes, y se ha consolidado como uno de los más relevantes en América Latina.

Oaxaca de Juárez

Por su parte, al sur del país se ofrece una combinación de procesiones, altares y gastronomía típica que permite a los visitantes tener una experiencia integral.

Pátzcuaro

En Michoacán, presenta celebraciones más íntimas, donde se integran elementos de las creencias indígenas con las tradiciones católicas.

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Destinos religiosos en el mundo imperdibles en Semana Santa

A nivel internacional, existen ciudades que han convertido la Semana Santa en un referente cultural y turístico.

Sevilla

España, figura entre los destinos más reconocidos. Sus procesiones, acompañadas por nazarenos y saetas, generan un ambiente que mezcla solemnidad y espectáculo visual.

Vaticano

En Ciudad del Vaticano, se llevan a cabo algunas de las ceremonias más importantes del calendario católico. El Papa encabeza actos como el Vía Crucis en el Coliseo y la misa del Domingo de Resurrección en la Plaza de San Pedro.

Jerusalén

Representa uno de los destinos más significativos para los creyentes. Recorrer la Vía Dolorosa durante estos días permite acercarse a uno de los episodios centrales del cristianismo.

Antigua Guatemala

En América Latina destaca por sus alfombras de aserrín de colores y sus elaboradas procesiones, consideradas parte de su patrimonio cultural.

Roma

Ofrece celebraciones litúrgicas que combinan historia, arte y tradición más allá de los eventos del Vaticano.

Iglesias emblemáticas en México para vivir los rituales de Semana Santa

Además de los destinos, existen templos que concentran algunas de las celebraciones más representativas del país.

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Ubicada en el Zócalo capitalino, es uno de los recintos más importantes.

Fechas y horarios:

Jueves Santo (2 de abril de 2026): Misa de la Cena del Señor, 17:00 horas

Viernes Santo (3 de abril): Celebración de la Pasión, 16:00 horas

Domingo de Resurrección (5 de abril): Misa solemne, 12:00 horas

Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián

En Taxco, concentra algunas de las celebraciones más intensas.

Fechas y horarios:

Jueves Santo: Procesión de las Ánimas, 21:00 horas

Viernes Santo: Vía Crucis y procesión mayor, 10:00 y 18:00 horas

Basílica de Nuestra Señora de la Soledad

En Oaxaca, es clave en las actividades religiosas.

Fechas y horarios:

Viernes Santo: Procesión del Silencio, 18:00 horas

Sábado de Gloria: Vigilia Pascual, 20:00 horas

Templos y santuarios internacionales con celebraciones destacadas

A nivel global, algunos recintos concentran las ceremonias más importantes de la Semana Santa.

Basílica de San Pedro

Sede de celebraciones encabezadas por el Papa.

Fechas y horarios:

Viernes Santo: Vía Crucis en el Coliseo, 21:15 horas

Vía Crucis en el Coliseo, 21:15 horas Domingo de Resurrección: Misa Papal, 10:00 horas

Catedral de Sevilla

Eje de las procesiones más famosas del mundo.

Fechas y horarios:

Domingo de Ramos: Procesiones desde las 16:00 horas

Madrugada del Viernes Santo: Procesiones desde las 00:00 horas

Iglesia del Santo Sepulcro

Concentra a peregrinos de todo el mundo.

Fechas y horarios:

Viernes Santo: Vía Dolorosa, 09:00 horas

Vía Dolorosa, 09:00 horas Sábado Santo: Ceremonia del Fuego Santo, 13:00 horas

La Semana Santa se mantiene como una de las temporadas más relevantes para el turismo religioso a nivel nacional e internacional. La combinación de tradición, historia y participación comunitaria ha impulsado el interés por estos destinos, tanto entre creyentes como entre viajeros que buscan experiencias culturales.

Este periodo no solo fortalece la preservación de las costumbres locales, también genera un impacto económico significativo en las regiones que albergan estas celebraciones, al tiempo que posiciona a diversas ciudades como referentes globales de turismo espiritual.