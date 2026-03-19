¿Cuándo es la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026? Todo lo que debes saber

La Semana Santa en México es sinónimo de tradición y diferentes celebraciones. Pero, sin duda, una de las más emblemáticas es la Pasión de Cristo en Iztapalapa; conoce más sobre ella y cuándo se llevará a cabo en 2026.

La representación de la Pasión de Cristo es una dramatización en vivo de los eventos que rodearon la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta se lleva a cabo en Semana Santa, principalmente el Jueves y Viernes Santos.

Si bien tiene similitudes con el viacrucis, donde se recorre simbólicamente el camino que Jesús siguió desde su condena hasta su crucifixión, la representación incluye diálogos, escenografía, vestuarios y muchos actores en escena.

El objetivo es recordar y honrar el sacrificio de Jesucristo, al tiempo que se transmite la tradición a las nuevas generaciones y se involucra a la comunidad. Asimismo, en muchas ciudades se ha convertido en un atractivo cultural que atrae a turistas nacionales y extranjeros.

La Pasión de Cristo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, es ejemplo de ello. Por esa razón, con más de 180 años de experiencia, fue nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en diciembre de 2025, con el objetivo de protegerla.

¿Qué día es la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La Semana Santa 2026 da inicio el 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Este día se realiza un recorrido por las calles de los ocho barrios en Iztapalapa. Sin embargo, los días más esperados de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa son el Jueves y Viernes Santos.

El jueves 2 de abril, alrededor de las dos de la tarde, comienza un recorrido por los ocho barrios y la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac, para continuar con la escenificación de la Última Cena, el lavatorio de pies, la venta de Judas y la aprehensión de Jesús.

Al día siguiente, en Viernes Santo (3 de abril), se lleva a cabo el Viacrucis, que comienza cerca de las diez de la mañana, con una ruta de alrededor de diez kilómetros, donde se contemplan las catorce estaciones, que hacen referencia a los diferentes episodios de la Pasión de Cristo.

En estas se representan el momento en que Jesús es condenado a muerte, sus caídas y el encuentro con su madre, la Virgen María, entre otros pasajes, hasta finalmente llegar a su crucifixión en el Cerro de la Estrella.

En los días posteriores, se recrea la resurrección de Jesús y se celebra el Domingo de Pascua (5 de abril), dando fin a las celebraciones de Semana Santa.

¿Cuándo es la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026? GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

¿Cómo llegar a la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa ocurre principalmente en el barrio de San Lucas y termina en el Cerro de la Estrella. Si deseas formar parte de la tradición, lo más recomendable es llegar en metro.

La estación más cercana al inicio del recorrido, en el barrio de San Lucas, es Iztapalapa de la línea 8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, aunque también puedes bajarte en Cerro de la Estrella y caminar.

Desgraciadamente, no hay una estación del Metrobús cercana, pero puedes usar este medio para acercarte a la línea 8 del metro.

En cuanto al uso de automóvil, si bien es posible llegar al centro de Iztapalapa y el Cerro de la Estrella, te encontrarás con muchos cortes viales y calles cerradas, por lo que deberás estacionarte en zonas alejadas y caminar.

¿Cómo se eligen los actores para la Pasión de Cristo en Iztapalapa?

Uno de los elementos más importantes de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa son los actores, pues se encargan de dar vida a los personajes principales y transmitir el mensaje de fe. Sin embargo, para llegar ahí, atraviesan un proceso riguroso de selección.

Cada año, el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa lanza la convocatoria para que los habitantes de esta alcaldía puedan representar algún personaje. Sin embargo, no todos cumplen los requisitos, que son:

Ser originarios de alguno de los ocho barrios tradicionales.

Profesar la religión católica y tener, por lo menos, la Primera Comunión.

No consumir alcohol, no fumar y llevar una vida moralmente ejemplar.

No estar casados ni tener hijos (esto aplica principalmente para Jesús y la Virgen María).

Tener una buena salud y condición física. En el caso de quien represente a Jesús, esto es esencial, pues la cruz pesa aproximadamente 100 kilos y debe cargarla por varios kilómetros.

Demostrar un profundo compromiso comunitario y religioso, al participar en actividades de este tipo.

En la selección también se evalúa el talento actoral; sin embargo, los puntos anteriores cobran gran relevancia, en especial para los papeles principales, como el de Jesús, la Virgen María y los apóstoles. De esta forma se garantiza que la representación mantenga su autenticidad y arraigo cultural.

Esto, tomando en cuenta que la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y Patrimonio Inmaterial de México.

Los actores de la Pasión de Cristo en Iztapalapa deben cumplir varios requisitos Mario Jasso/ Cuarto Oscuro

Historia de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las tradiciones religiosas más importantes de México. Su origen se remonta a 1843, cuando una epidemia de cólera azotó la región y provocó la muerte de miles de personas en un corto tiempo.

Ante la situación, los habitantes prometieron realizar una representación de la Pasión de Cristo de forma anual, si cesaba la enfermedad. Poco después la epidemia comenzó a disminuir, por lo que la comunidad decidió cumplir su promesa en agradecimiento a este milagro.

Así fue como nació la tradición que se mantiene hasta nuestros días, realizándose de forma ininterrumpida por más de 180 años, creciendo en magnitud y relevancia a lo largo del tiempo.

La representación pasó de algo modesto, con pocos participantes y un público limitado, a ser una de las más importantes y reconocidas, no solo en México, sino en el mundo. Esta cuenta con más de 5 mil actores y alrededor de 2 millones de espectadores anuales.

Por esa razón, en 2023 el Gobierno de México la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, y en 2025, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En diferentes ciudades de México se realizan representaciones de la Pasión de Cristo, pero, sin duda, la de Iztapalapa es la más grande y emblemática. Anota la fecha en que se llevará a cabo en 2026, para que no te la pierdas.