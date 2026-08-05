¿Por qué una persona puede ser infiel? La psicología detrás de la traición en una relación

La infidelidad es uno de los problemas que más impacto puede generar dentro de una relación de pareja. Aunque suele relacionarse únicamente con la falta de deseo o atracción, especialistas señalan que existen diversos factores.

El psicólogo Justin J. Lehmiller, Ph.D., analizó este tema en un artículo publicado en Psychology Today, donde explicó los resultados de un estudio enfocado en conocer cuáles son las principales razones que llevan a algunas personas a cometer una infidelidad.

De acuerdo con el especialista, aunque los motivos sexuales tienen un peso importante, también existen causas relacionadas con necesidades emocionales, inseguridades y problemas dentro del vínculo de pareja.

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¿Cuáles son las principales razones que pueden llevar a una infidelidad?

Según el análisis de Lehmiller, existen ocho factores que pueden aumentar el riesgo de que una persona sea infiel:

Ira o deseo de venganza

En algunos casos, la infidelidad puede surgir como una reacción ante una herida previa, como una traición pasada, resentimiento acumulado o conflictos que nunca fueron resueltos dentro de la relación.

Búsqueda de nuevas experiencias sexuales

Otro factor está relacionado con el deseo de experimentar situaciones diferentes, cumplir fantasías, aumentar la frecuencia de encuentros íntimos o explorar aspectos que la persona siente que no encuentra dentro de su relación actual.

Falta de amor o conexión emocional

Cuando alguien siente que ya no es amado, que perdió la conexión con su pareja o comienza a cuestionarse si está con la persona adecuada, puede aparecer una vulnerabilidad hacia la infidelidad.

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Sentirse ignorado o descuidado

La sensación de abandono emocional también puede influir. Esto ocurre cuando una persona percibe que su pareja no le presta atención, no la toma en cuenta, existen constantes conflictos o falta tiempo de calidad juntos.

Falta de compromiso con la relación

La ausencia de acuerdos claros, límites o una visión compartida sobre la relación puede generar inseguridad y abrir la puerta a comportamientos que afectan la confianza.

Situaciones externas o factores del entorno

Algunas infidelidades pueden ocurrir por circunstancias específicas, como el consumo de alcohol, una oportunidad inesperada durante un viaje o la influencia de personas cercanas que tienen comportamientos similares.

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Problemas de autoestima

Para algunas personas, una aventura puede representar una forma de sentirse atractivas, deseadas o recuperar seguridad personal mediante la validación de alguien más.

Deseo de variedad o curiosidad

El interés por experimentar algo nuevo, conocer otras personas o sentir diferentes emociones también aparece como uno de los factores relacionados con la infidelidad.

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De acuerdo con Justin J. Lehmiller, algunos estudios han encontrado que aproximadamente entre el 20 y 25 por ciento de las personas casadas pueden experimentar algún tipo de infidelidad, incluyendo la emocional.

Ante esta situación, los especialistas destacan la importancia de fortalecer la comunicación dentro de la pareja, expresar necesidades, establecer acuerdos y crear espacios donde ambos puedan hablar sobre sus preocupaciones.

Aunque una traición puede provocar un daño profundo, los expertos señalan que no necesariamente representa el final definitivo de una relación.

La recuperación dependerá de distintos factores, como reconocer las causas del problema, trabajar en la confianza y, en algunos casos, buscar apoyo profesional mediante terapia de pareja o acompañamiento especializado.

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¿Se puede prevenir una infidelidad?

Conocer los factores que pueden llevar a una persona a ser infiel no garantiza evitar completamente una traición, pero sí puede ayudar a identificar áreas que necesitan atención dentro de la relación.

Trabajar en la comunicación, la conexión emocional, el compromiso y la confianza puede reducir los riesgos y fortalecer el vínculo entre la pareja.