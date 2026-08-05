Especialista revela por qué tomar a la pareja como un “proyecto” puede llevar al fracaso

Durante una conversación en el podcast de Marco Antonio Regil, el especialista en Terapia de Pareja y Familia, Salvador Gutiérrez, habló sobre los errores más comunes que pueden afectar una relación sentimental, entre ellos la idea de intentar cambiar a la pareja bajo la creencia de que puede convertirse en una versión diferente de sí misma.

Gutiérrez explicó que tomar a una persona como un “proyecto” y pensar “yo la voy a cambiar” suele ser un camino hacia la frustración, pues cada individuo tiene una personalidad, historia y forma de relacionarse que deben ser comprendidas y aceptadas.

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Para explicar esta situación, retomó una enseñanza del escritor Miguel Ruiz, al señalar que no se puede exigir que alguien actúe de una manera que no corresponde a su naturaleza.

Es como adoptar un gato y querer enseñarle a traer la pelota como un perro. No está en su naturaleza”, explicó durante la conversación.

¿Cómo podemos conocer la manera en que una persona enfrenta los problemas?

Durante la charla, Marco Antonio Regil cuestionó cómo es posible identificar la forma en que una persona maneja sus conflictos dentro de una relación.

Salvador Gutiérrez, señaló que para conocer realmente a alguien es importante observar su historia personal: qué tipo de conflictos han vivido sus padres, cómo los han enfrentado, qué relación mantiene con ellos y cuáles son sus formas habituales de resolver los problemas.

También destacó la importancia de analizar cómo una persona comunica sus emociones, si busca apoyo cuando atraviesa momentos difíciles o si prefiere aislarse, además de conocer el tipo de amistades que tiene y los patrones que suele repetir en sus vínculos personales.

¿Qué preguntas ayudan a conocer mejor a la pareja?

El especialista explicó que existen preguntas que pueden ayudar a comprender mejor la personalidad y las herramientas emocionales de una persona.

Entre ellas se encuentran: qué ha sido lo más difícil que ha vivido, cómo reaccionó ante una situación complicada, si suele hablar con sus seres queridos sobre sus problemas o si prefiere guardarse lo que siente.

Además, señaló que conocer la manera en que alguien enfrenta los momentos de presión permite entender cómo podría actuar dentro de una relación.

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¿Por qué los conflictos pequeños pueden convertirse en grandes problemas?

Marco Antonio Regil mencionó que muchas señales dentro de una relación comienzan a aparecer después de distintos tropiezos que no son atendidos correctamente.

Ante esto, Salvador Gutiérrez explicó que una relación puede compararse con un vaso que se llena poco a poco con cada problema no resuelto. Cada situación representa una gota que, con el tiempo, puede provocar que el vaso se derrame.

El especialista señaló que para evitar llegar a ese punto es necesario realizar procesos de reparación, donde ambas personas puedan reconocer lo ocurrido, entender las causas del conflicto y buscar soluciones.

¿Por qué pedir perdón no siempre es suficiente?

Salvador Gutiérrez explicó que muchas veces las parejas se disculpan después de un problema, pero continúan adelante sin analizar realmente lo sucedido.

De acuerdo con el especialista, cuando una situación se repite es necesario dar un segundo paso: reflexionar sobre qué provocó el daño, cómo puede repararse y qué cambios o herramientas se pondrán en práctica para evitar que vuelva a ocurrir.

También destacó la importancia de preguntarse cómo es posible reparar el dolor causado a otra persona y desarrollar una mayor sensibilidad hacia sus emociones.

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¿La falta de empatía puede afectar una relación?

Durante la conversación, Gutiérrez señaló que todos los seres humanos son imperfectos y que cometer errores forma parte de la experiencia de vida.

Sin embargo, explicó que el verdadero problema aparece cuando una persona pierde la capacidad de reconocer el dolor del otro y actúa con indiferencia ante sus sentimientos.

Para el especialista, la empatía es una herramienta fundamental para construir relaciones sanas, ya que permite comprender que cada individuo siente y procesa las experiencias de manera diferente.

¿Discutir ayuda a resolver los problemas de pareja?

Otro de los puntos abordados en el podcast fue la diferencia entre comunicarse y entrar en una discusión.

Marco Antonio Regil recordó una frase que escuchó durante una conferencia: “Si están discutiendo, ¿se están comunicando, están resolviendo?”

Ante esto, Salvador Gutiérrez explicó que aunque hablar sobre los problemas es necesario, una discusión constante puede generar resentimiento y debilitar el vínculo emocional.

El especialista señaló que es preferible tomarse un momento para reflexionar y después conversar con intención de llegar a acuerdos, en lugar de reaccionar desde el enojo.

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¿Qué significa reparar una relación después de un conflicto?

Salvador Gutiérrez destacó que una disculpa acompañada de una reflexión puede convertirse en una oportunidad para fortalecer una relación.

Explicó que reparar implica reconocer el daño, comprender la experiencia de la otra persona y demostrar con acciones que existe una intención real de mejorar.

Finalmente, habló sobre la importancia de una frase relacionada con las relaciones saludables:

Donde le alegran tus alegrías y le duelen tus dolores”.

El especialista explicó que celebrar los logros de la pareja puede ser sencillo, pero acompañarla en sus momentos difíciles requiere empatía, comprensión y disposición para conectar con sus emociones.