Elegir entre la hidratación profunda y la restauración celular suele confundir a quienes buscan frenar el paso del tiempo en el rostro. Descubrir cuál activo combate las líneas de expresión transforma por completo la salud cutánea.

Estudios publicados por U.S. Dermatology Partners y Dr. Busso Dermatology confirman que mientras el ácido hialurónico retiene agua, la niacinamida fortalece la barrera epidérmica contra el envejecimiento.

Ácido hialurónico y niacinamida: ¿cuál es mejor para eliminar las arrugas? Canva

Ácido hialurónico o niacinamida: ¿cuál alisa mejor las líneas de expresión?

El ácido hialurónico alisa las arrugas por hidratación inmediata, mientras que la niacinamida fortalece la barrera cutánea para prevenir el envejecimiento a largo plazo. Ambos activos trabajan de forma distinta en la piel.

El ácido hialurónico atrae agua para aportar flexibilidad, mientras la niacinamida frena manchas y disminuye la apariencia de los poros. Sobre la función natural de la humectación en el rostro, Ahinoam Uscanga, Gerente de Categoría de Maquillaje y Cuidado Facial en AVON, explica:

El ácido hialurónico es algo que nosotros mismos producimos, que con el tiempo igual que el colágeno se va desgastando. Te ayuda a mantener la piel más hidratada, más flexible y luminosa, disminuyendo la apariencia de la edad en esas arruguitas que van saliendo"

Ácido hialurónico y niacinamida: ¿cuál es mejor para eliminar las arrugas? Canva

¿Cómo actúa el ácido hialurónico frente al envejecimiento facial?

El ácido hialurónico rellena la piel desde adentro, aportando luminosidad y recuperando el volumen que se pierde gradualmente con los años.

Al perder humedad natural, el rostro luce apagado y con líneas más marcadas. Aplicar fórmulas concentradas ayuda a mantener los tejidos elásticos frente al desgaste biológico.

Respecto a los porcentajes y la constancia al usar este ingrediente, Ahinoam Uscanga señala:

Yo me fijaría mucho en el porcentaje de ácido hialurónico que tienen los productos; contar con 1.5% es bastante competitivo y te beneficia mucho. Lo importante es la constancia diaria para obtener resultados a largo plazo".

Beneficios clave del ácido hialurónico

Aporta flexibilidad y luminosidad inmediata a la dermis.

Retiene moléculas de agua para evitar la sequedad extrema .

Suaviza finas líneas de expresión en el rostro y labios .

Ácido hialurónico y niacinamida: ¿cuál es mejor para eliminar las arrugas? Canva

La niacinamida y su capacidad para restaurar la barrera cutánea

La niacinamida, o vitamina B3, actúa como un potente escudo protector que unifica el tono de la piel y mejora su textura general.

Este activo reduce la inflamación, minimiza los poros dilatados y previene el daño ambiental que acelera la aparición de arrugas profundas.

Sobre el impacto de la vitamina B3 en la salud facial, la especialista Ahinoam Uscanga destaca:

La niacinamida es una fórmula muy buena conocida como vitamina B3 que fortalece la barrera cutánea. Te ayuda con las manchitas, a disminuir la apariencia de poros y a equilibrar mucho más la piel"

Propiedades principales de la niacinamida

Fortalece la barrera epidérmica contra agresores externos.

Atenúa manchas pigmentarias y rojeces en la tez.

Regula la producción de grasa sin resecar el tejido.

Ácido hialurónico y niacinamida: ¿cuál es mejor para eliminar las arrugas? Canva

¿Se pueden combinar ácido hialurónico y niacinamida en la misma rutina?

Mezclar ácido hialurónico y niacinamida es totalmente seguro y potencia los efectos antiedad al atacar múltiples necesidades del cutis simultáneamente.

Unir la retención de agua con la restauración celular genera una sinergia perfecta para devolverle la apariencia firme al rostro cansado. En lugar de elegir uno solo, integrarlos en un mismo suero o rutina optimiza la recuperación de firmeza y luminosidad de la piel.

Pasos esenciales para una rutina facial efectiva y sin complicaciones

Sintetizar el cuidado diario en tres pasos fundamentales garantiza constancia y resultados visibles sin saturar la piel de productos innecesarios.

Llevar un hábito ordenado permite que los ingredientes activos penetren correctamente y cumplan su función protectora día y noche.

La rutina básica de 3 pasos

Limpiador facial: Jabón líquido adaptado a tu tipo de piel para retirar impurezas.

Sérum concentrado: Aplicación de ácido hialurónico, niacinamida o vitamina C según la necesidad.

Crema hidratante y protector solar: Sellado de hidratación y escudo indispensable contra rayos UV.

Ácido hialurónico y niacinamida: ¿cuál es mejor para eliminar las arrugas? Canva

¿A qué edad se debe comenzar a prevenir las arrugas?

La prevención del envejecimiento cutáneo debe comenzar entre los 20 y 25 años, etapa en la que la síntesis natural de colágeno empieza a declinar.

Iniciar temprano con protección solar y sueros hidratantes evita que las líneas de expresión profundas se instalen tempranamente en el rostro.

Desmaquillarse adecuadamente cada noche y mantener la piel humectada reduce drásticamente la necesidad de recurrir a tratamientos correctivos invasivos en el futuro.

Cuidar la piel con constancia y usar los activos adecuados es el secreto para conservar un rostro fresco, sano y radiante a cualquier edad.