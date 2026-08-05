¿Por qué todos quieren tener una planta de lavanda en casa? Estos son sus beneficios

Además de decorar tu hogar con su color y aroma, la lavanda es una de las plantas más apreciadas por quienes buscan crear un ambiente relajante. Incluso, muchas personas la eligen porque su fragancia puede ayudar a mantener alejados algunos insectos de forma natural.

Si estás pensando en renovar algún espacio de tu casa o simplemente quieres incorporar una planta fácil de cuidar, conocer los beneficios de la lavanda puede ayudarte a decidir. Su agradable aroma y su aspecto la convierten en una de las favoritas para balcones, patios, jardines y ventanas.

¿Es bueno tener una planta de lavanda en casa?

La lavanda es una de las plantas favoritas para decorar interiores y exteriores gracias a sus múltiples beneficios. Muchas personas consideran que ayuda a crear un ambiente de tranquilidad y armonía, además de aportar un toque natural a cualquier espacio.

Su característico aroma llena el hogar de una sensación de frescura y bienestar, por lo que es común encontrarla en jardines, balcones, terrazas y patios.

Además de su belleza, la lavanda también es apreciada porque su fragancia puede ayudar a mantener alejados algunos insectos de manera natural.

¿Es bueno tener una planta de lavanda en casa? Foto: Canva

¿Por qué el aroma de la lavanda ahuyenta a los insectos?

El característico aroma de la lavanda proviene de compuestos naturales como el linalol y el acetato de linalilo.

Estas sustancias son responsables de su agradable fragancia. Mientras que para muchas personas el olor resulta relajante y fresco, para algunos insectos puede ser desagradable, por lo que suelen mantenerse alejados de la planta.

¿Es bueno tener una planta de lavanda en casa? Foto: Canva

¿Cómo cuidar una planta de lavanda en maceta?

Si estás pensando en tener una planta de lavanda en casa, estos cuidados básicos te ayudarán a mantenerla sana durante más tiempo.

Dale varias horas de sol

La lavanda necesita recibir luz solar directa durante gran parte del día. Lo ideal es colocarla en un balcón, terraza, patio o una ventana donde reciba abundante iluminación.

Procura que tenga aire fresco

Aunque le gusta estar en exteriores, procura colocarla en un sitio con buena ventilación, pero protegido de corrientes de aire demasiado fuertes que puedan dañarla.

Evita mantenerla siempre en interiores

La lavanda se desarrolla mejor en espacios abiertos. Si permanece constantemente dentro de casa, podría debilitarse por la falta de luz y ventilación.

Riega solo cuando sea necesario

Durante la temporada de calor se recomienda regarla cada cinco a siete días, mientras que en invierno basta con hacerlo cada 10 o 15 días, evitando siempre el exceso de agua.

¿Es bueno tener una planta de lavanda en casa? Foto: Canva

La lavanda no solo embellece cualquier rincón del hogar, también aporta un aroma fresco y relajante que muchas personas disfrutan. Con los cuidados adecuados podrás mantener esta planta saludable y aprovechar sus beneficios durante mucho tiempo.