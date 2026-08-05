¿Por qué todos quieren una lengua de suegra? Beneficios, cuidados y lugares ideales para colocarla

La lengua de suegra se ha convertido en una de las plantas favoritas para decorar hogares, oficinas y distintos espacios interiores. Su apariencia elegante, su resistencia y la facilidad con la que puede mantenerse la han colocado entre las opciones preferidas de quienes buscan darle un toque natural a sus espacios.

Esta planta ha ganado popularidad por los beneficios que se le atribuyen para el ambiente y por las creencias relacionadas con la energía del hogar. Su capacidad de adaptarse a diferentes condiciones la convierte en una excelente alternativa incluso para personas que están comenzando en el mundo de la jardinería.

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¿Qué es la lengua de suegra y sus características?

La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata y también llamada sansevieria, lengua de tigre, espada de San Jorge o lengua de vaca, es una planta originaria de África occidental.

Se distingue por sus hojas largas, rígidas y puntiagudas que crecen de manera vertical. Sus tonalidades suelen combinar verdes intensos con bordes amarillos o patrones similares a rayas, lo que le da una apariencia moderna y llamativa para la decoración de interiores.

¿Por qué la lengua de suegra es considerada una planta especial?

Esta planta se ha vuelto popular porque se adapta fácilmente a distintos espacios y, según diversas creencias, puede aportar beneficios al hogar.

Uno de los aspectos más conocidos es su capacidad para absorber ciertos compuestos presentes en el ambiente y liberar oxígeno. Algunos estudios realizados en condiciones controladas han analizado la capacidad de determinadas plantas para eliminar sustancias como benceno, formaldehído, xileno y tricloroetileno.

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Aunque no sustituye una buena ventilación ni sistemas especializados de purificación, muchas personas la eligen como un complemento natural para sus espacios.

¿Qué beneficios se le atribuyen a la lengua de suegra?

Entre las principales razones por las que muchas personas tienen esta planta en casa se encuentran:

Ayuda a mejorar el ambiente interior

La lengua de suegra es reconocida por su capacidad de intercambiar gases durante la fotosíntesis, además de ser una planta resistente para espacios cerrados.

Puede liberar oxígeno durante la noche

A diferencia de muchas especies, la sansevieria realiza un proceso conocido como metabolismo CAM, que le permite intercambiar gases durante la noche, característica por la que muchas personas la colocan en habitaciones.

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Aporta sensación de bienestar

Tener plantas dentro del hogar puede contribuir a crear ambientes más agradables y relajantes, ayudando a generar una conexión con la naturaleza.

Es una planta resistente y duradera

Su facilidad de cuidado permite que permanezca saludable durante años con atenciones básicas.

¿La lengua de suegra puede absorber calor?

Una de las características que más llama la atención de esta planta es el grosor de sus hojas, las cuales almacenan agua y le permiten resistir ambientes cálidos.

Aunque no funciona como un aire acondicionado natural, su presencia puede aportar una sensación visual de frescura dentro de los espacios, especialmente cuando se combina con una decoración natural.

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¿Qué cuidados necesita la lengua de suegra?

Una de las razones por las que esta planta es tan recomendada es porque no requiere cuidados complicados.

Luz

Puede adaptarse a lugares con poca iluminación, aunque crece mejor con luz indirecta o semisombra. El exceso de sol directo puede provocar daños en sus hojas.

Riego

Necesita poca agua. Lo recomendable es esperar a que la tierra esté completamente seca antes de volver a regarla. Generalmente puede requerir agua cada 10 o 15 días, dependiendo del clima.

Maceta y tierra

Debe contar con una maceta que permita un buen drenaje para evitar acumulación de humedad. Las mezclas utilizadas para cactus o suculentas suelen ser adecuadas.

Temperatura

Prefiere ambientes cálidos y debe protegerse de temperaturas demasiado bajas o heladas.

¿La lengua de suegra es una planta de sol o de sombra?

La lengua de suegra es una planta muy adaptable. Puede vivir tanto en lugares con sombra como en espacios con mayor iluminación, siempre que no reciba sol directo durante largos periodos.

Para favorecer su crecimiento, lo ideal es colocarla cerca de una fuente de luz natural y evitar el exceso de humedad.

¿Dónde es recomendable colocar una lengua de suegra dentro de la casa?

Por su apariencia y resistencia, puede colocarse en diferentes áreas del hogar:

Entrada de la casa: muchas personas la utilizan como elemento decorativo y protector.

Sala: ayuda a crear un ambiente natural y elegante.

Dormitorios: suele elegirse por su fácil mantenimiento.

Oficinas: aporta un toque verde sin requerir demasiados cuidados.

De acuerdo con el Feng Shui, algunos recomiendan colocarla en esquinas o zonas orientadas hacia el oeste para atraer protección y prosperidad.

¿La lengua de suegra es peligrosa para las mascotas?

Aunque es una planta segura para la decoración, puede resultar tóxica para perros y gatos si la consumen en grandes cantidades.

Por esta razón, si hay mascotas en casa, es recomendable mantenerla fuera de su alcance. Además, cualquier uso medicinal de esta planta debe realizarse únicamente con orientación de un especialista de la salud.