“A mucha gente le duele la vida”: CDMX anuncia clínica de emociones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, anunció una nueva etapa de la estrategia escolar “Vida plena, corazón contento”, que incluirá una línea telefónica de atención 24 horas, jornadas territoriales y la construcción de una clínica especializada en crisis emocionales.

“A mucha gente le duele la vida”, dijo la mandataria capitalina al describir el contexto de ansiedad, agotamiento y soledad que atraviesan miles de personas en la capital.

“Vivimos en un mundo hiperconectado (…) sin embargo, es en este tiempo en que millones de personas se sienten más solas que nunca”, expresó.

La estrategia escolar “Vida plena, corazón contento” está enfocada principalmente en adolescentes y estudiantes de secundaria y bachillerato, luego de que las autoridades reconocieran un incremento en los indicadores de malestar psicológico e ideación suicida entre jóvenes, especialmente mujeres adolescentes.

De acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Salud capitalina, casi 12% de la población de la Ciudad de México presenta malestar psicológico.

Entre adolescentes la cifra sube a 14.4%, mientras que casi una de cada cinco mujeres adolescentes reporta este tipo de afectaciones emocionales.

Además, las autoridades señalaron que los intentos de suicidio en adolescentes triplican los registrados entre personas adultas.

Como parte del programa, el gobierno capitalino aseguró haber intervenido ya en más de mil escuelas públicas de secundaria y nivel medio superior, con atención a más de un millón de estudiantes.

Según cifras oficiales, la estrategia ha permitido detectar 579 casos considerados emergencias sociales y prevenir más de 150 casos de riesgo suicida.

“No esperamos que los jóvenes pidan ayuda; vamos nosotros a donde están ellos: a las escuelas”, afirmó Brugada.

La mandataria sostuvo que la salud mental debe dejar de depender de la capacidad económica de las familias y convertirse en un derecho garantizado por el Estado.

“Las alegrías y las esperanzas no pueden estar reservadas a quienes tienen dinero para pagarlo”, expresó

En este contexto Brugada anunció que la ciudad tendrá 100 Centros de Cuidado de las Emociones distribuidos en distintos puntos de la capital rumbo a 2030, con la meta de que cualquier persona tenga uno a menos de 15 minutos de distancia.

En conferencia de prensa, especialistas en psiquiatría y salud pública insistieron en que el suicidio, las adicciones y otros padecimientos emocionales suelen estar relacionados con ansiedad, violencia, depresión, aislamiento y falta de redes de apoyo.