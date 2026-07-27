¿Eres vegano? Así puedes pedir un menú especial en vuelos internacionales

Si tu dieta alimentaria es distinta al promedio de viajeros, ¿sabías que puedes pedir un menú vegano en vuelos internacionales? Hoy en día, la mayoría de las aerolíneas cuentan con sistemas estandarizados para ofrecer alternativas gastronómicas especiales sin costo adicional.

Eso sí, se necesita seguir ciertos protocolos adecuados de gestión antes de la salida del avión. Y es que la creciente concientización sobre el bienestar animal, la huella de carbono asociada al consumo de carne y el aumento exponencial de pasajeros con dietas veganas, vegetarianas, éticas o por motivos de salud han obligado a las aerolíneas a actualizar sus cocinas operativas.

Conseguir una bandeja caliente, nutritiva, libre de ingredientes de origen animal y que no se limite a una lechuga con dos rodajas de jitomate exige entender la logística detrás del catering aéreo.

Cómo pedir comida vegana en vuelos Canva

Códigos veganos en la aviación

El mundo de la aviación comercial se rige por normas estrictas de estandarización global dictadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

En esta, se creó una nomenclatura universal de cuatro letras para identificar cada tipo de régimen alimentario. Así, cuando un pasajero busca una opción 100% vegana (sin carne, aves, pescados, mariscos, lácteos, huevos, mantequilla o miel), debe verificar en su pase de abordar o en la confirmación de la reserva se coloque VGML (Vegan Meal o Comida Vegana).

Aunque también existen otras opciones:

VLML (Vegetarian Lacto-Ovo Meal): Es la opción vegetariana convencional. Incluye vegetales, frutas y granos, pero permite el uso de queso, mantequilla, leche, yogur y huevos. No es apta para veganos.

Es la opción vegetariana convencional. Incluye vegetales, frutas y granos, pero permite el uso de queso, mantequilla, leche, yogur y huevos. No es apta para veganos. AVML (Asian Vegetarian Meal): Se trata de una comida vegetariana de estilo hindú (curry, lentejas, arroz basmati), pero frecuentemente contiene ghee (mantequilla clarificada) o queso.

Se trata de una comida vegetariana de estilo hindú (curry, lentejas, arroz basmati), pero frecuentemente contiene ghee (mantequilla clarificada) o queso. VOML (Vegetarian Oriental Meal): Preparada al estilo chino u oriental, suele ser basada en vegetales salteados, tofu y arroz, pero en algunas aerolíneas puede incluir salsas con derivados de pescado.

Preparada al estilo chino u oriental, suele ser basada en vegetales salteados, tofu y arroz, pero en algunas aerolíneas puede incluir salsas con derivados de pescado. VJML (Vegetarian Jain Meal): Diseñada para los practicantes del jainismo. Es estrictamente vegetariana/vegana y, además, excluye vegetales de raíz como cebolla, ajo, papas y zanahorias.

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¿Cómo se prepara y empaqueta un menú vegano en aerolíneas?

Las comidas especiales del catering aéreo se cocinan en secciones separadas del taller central para evitar la contaminación cruzada. Una vez ensamblada, la bandeja VGML recibe una etiqueta adhesiva con el nombre del pasajero, el número de asiento, el código del vuelo y las siglas "VGML".

¿Cómo solicitar un menú vegano en el vuelo?

Las políticas de aviación internacional establecen que los menús especiales deben solicitarse con un mínimo de 24 a 48 horas de antelación respecto a la hora programada de salida del vuelo. Ingresa al sitio web oficial o a la aplicación móvil de la aerolínea en la que vas a volar. Accede a la sección "Administrar mi reserva" o "Mis viajes" introduciendo tu código de reserva (PNR de 6 dígitos) y tu apellido. Busca el apartado titulado "Servicios adicionales", "Preferencias de viaje" o "Comidas especiales". Despliega el menú de opciones y selecciona "Menú Vegano" o "VGML". Guarda los cambios y asegúrate de recibir un correo electrónico de confirmación donde se desglose de forma explícita el servicio especial añadido. Si ocupas un vuelo con código compartido (es decir, dos aerolíneas distintas), toma el código de reserva específico del operador físico, entra a su portal web y corrobora que la casilla VGML aparezca activada. Cuando realices el registro en línea o en los mostradores del aeropuerto el día del vuelo, asegúrate de que las siglas "SPML" de Special Meal o "VGML" aparezcan en el pase de abordar físico o digital. Si no observas ninguna anotación, coméntalo amablemente al agente de atención en el mostrador para que verifique antes de cerrar el vuelo.

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¿Qué otros menús especiales ofrecen las aerolíneas?

KSML (Kosher Meal): Preparada bajo la estricta supervisión de autoridades rabínicas.

Preparada bajo la estricta supervisión de autoridades rabínicas. MOML (Muslim Meal / Halal): Elaborada de acuerdo con las leyes islámicas.

Elaborada de acuerdo con las leyes islámicas. HNML (Hindu Non-Vegetarian Meal): Pensada para pasajeros hindúes que no son vegetarianos.

Pensada para pasajeros hindúes que no son vegetarianos. GFML (Gluten-Free Meal): Comida diseñada para personas con celiaquía o intolerancia al gluten.

Comida diseñada para personas con celiaquía o intolerancia al gluten. DBML (Diabetic Meal): Pensada para mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Pensada para mantener estables los niveles de glucosa en sangre. LSML (Low Sodium Meal): Reducida en sal y sazonada con hierbas aromáticas, ideal para personas con hipertensión o propensión a la retención de líquidos.

Reducida en sal y sazonada con hierbas aromáticas, ideal para personas con hipertensión o propensión a la retención de líquidos. LFML (Low Fat Meal): Comida baja en grasas saturadas y colesterol.

Comida baja en grasas saturadas y colesterol. NLML (Non-Lactose Meal): Adecuada para personas con intolerancia a la lactosa.

Adecuada para personas con intolerancia a la lactosa. CHML (Child Meal): Diseñada para niños de 2 a 11 años. Suele incluir presentaciones divertidas, sabores suaves (papas, pastas sencillas) y snacks infantiles.

Diseñada para niños de 2 a 11 años. Suele incluir presentaciones divertidas, sabores suaves (papas, pastas sencillas) y snacks infantiles. BBML (Baby Meal): Frascos de colados o papillas comerciales para lactantes.

Frascos de colados o papillas comerciales para lactantes. FPML (Fruit Platter Meal): Una bandeja compuesta por frutas frescas de estación.

Un menú vegano en un vuelo internacional no es un lujo inaccesible, sino un derecho del consumidor; solo es cuestión de que aprendas cómo pedirlo (aunque también te recomendamos llevar un kit de snacks de respaldo).