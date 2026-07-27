Visa para nómadas digitales: ¿Qué países la ofrecen?

Si estás cansado de trabajar en una oficina y quieres salir de esa zona, ¿has pensado en adquirir una visa para nómadas digitales? Te contamos qué países la tienen y cómo puedes pasar de estar frente a una playa haciendo turismo a que esa sea tu nueva “oficina”.

Desde hace ya varios años, aquellas personas que trabajan de forma remota han hablado sobre los beneficios de esta actividad. Sin embargo, con la pandemia de COVID-19, esta práctica aumentó y se transformó, siguiendo las nuevas tendencias laborales y de la economía moderna.

Hoy en día, millones de profesionales en todo el mundo no necesitan una oficina física para ser productivos; únicamente requieren una conexión a internet estable, una computadora portátil cargada y una taza de café recién preparado.

Para ser nómada digital, miles de trabajadores independientes y empleados remotos viajaron por el mundo utilizando visados de turista convencionales.

Pero en vez de estar en una zona gris del turismo de trabajo, hay países que ofrecen directamente visa para nómadas digitales, así puedes evitar problemas fiscales y de inmigración.

Países con visa de nómada digital Canva

¿Qué es exactamente una visa para nómadas digitales?

Una visa para nómadas digitales es un permiso de residencia temporal otorgado por un Estado que autoriza a ciudadanos extranjeros a vivir legalmente en su territorio mientras desempeñan actividades laborales o profesionales a distancia.

El titular únicamente puede prestar servicios a empleadores, clientes o empresas ubicadas fuera del país receptor. De este modo, la persona autorizada puede residir de manera continua sin incorporarse ni competir en el mercado laboral local.

Aunque los requisitos varían de país en país, casi todos coinciden en que aquellos que soliciten la vida de nómada digital deben ser graduados o posgraduados de universidades y tener una experiencia profesional mínima de 3 años, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

Países con visa de nómada digital Canva

Requisitos básicos para solicitar una visa de nómada digital

Aunque las exigencias concretas varían entre legislaciones, la mayoría de estos visados comparten criterios comunes:

Acreditación del trabajo remoto: El solicitante debe presentar contratos laborales, de prestación de servicios o certificaciones corporativas que comprueben la relación con empresas extranjeras y la autorización explícita para teletrabajar.

El solicitante debe presentar contratos laborales, de prestación de servicios o certificaciones corporativas que comprueben la relación con empresas extranjeras y la autorización explícita para teletrabajar. Suficiencia económica e ingresos mínimos: Es indispensable demostrar un umbral de ingresos periódicos o solvencia financiera mediante extractos bancarios o recibos de nómina para garantizar el sustento durante la estancia.

Es indispensable demostrar un umbral de ingresos periódicos o solvencia financiera mediante extractos bancarios o recibos de nómina para garantizar el sustento durante la estancia. Cobertura de salud y antecedentes: Se exige un seguro médico (público o privado) con validez en el territorio de destino, así como certificados que acrediten la carencia de antecedentes penales.

Se exige un seguro médico (público o privado) con validez en el territorio de destino, así como certificados que acrediten la carencia de antecedentes penales. Residencia sin inserción local: Se prohíbe facturar a clientes locales o percibir salarios directos de entidades con sede fiscal en el país de acogida.

Se prohíbe facturar a clientes locales o percibir salarios directos de entidades con sede fiscal en el país de acogida. Antecedentes penales limpios: Certificado de historial policial expedido por el país de origen.

¿Qué países tienen visa para nómadas digitales?

España

Este visado permite a ciudadanos extracomunitarios residir en el país hasta por tres años (prorrogables). Se exige acreditar una solvencia económica equivalente al 200% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español, lo que se traduce aproximadamente en unos 2,700 a 2,800 euros mensuales.

Portugal

La Visa D8 está diseñada para estancias de corta duración (hasta un año) o para residencias temporales renovables hasta por cinco años. Debes demostrar ingresos mensuales equivalentes a cuatro veces el salario mínimo portugués, situándose el umbral en torno a los 3,400 a 3,500 euros al mes.

Italia

Se exige acreditar un ingreso mínimo bruto anual de 28.000 euros (aproximadamente 2.333 euros al mes) proveniente exclusivamente de fuentes extranjeras. Además, deberás presentar un título universitario o de educación superior de al menos 3 años, o bien acreditar una experiencia laboral profesional previa mínima de 5 años (o 3 años en áreas especializadas de tecnología de la información).

Malta

El umbral económico exige demostrar un ingreso mensual de 3.500 euros. Aplica para tres perfiles: empleados con contrato formal en empresas extranjeras, socios o accionistas de empresas constituidas fuera de Malta y freelancers o consultores con contratos de servicios para clientes internacionales.

México

No cuenta con un visado de nómada digital, pero sí con una visa de Residente Temporal por Solvencia Económica que cumple exactamente la misma función práctica. Permite vivir en el país de uno a cuatro años sin la obligación de pagar impuestos sobre ingresos generados íntegramente en el extranjero.

Se debe acreditar un ingreso mensual libre de aproximadamente $2,600 a $3,200 dólares durante los últimos seis meses, o bien un saldo promedio en inversiones/cuentas de ahorro.

Colombia

Colombia formalizó la regulación de la Visa V para Nómadas Digitales, buscando atraer emprendedores y creativos de la industria tecnológica.

Se exige demostrar ingresos mensuales equivalentes a tres Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), lo que representa uno de los umbrales más accesibles del mercado global (alrededor de $750 a $900 dólares al mes).

Países con visa de nómada digital Canva

Costa Rica y el Caribe

Costa Rica ofrece una visa para trabajadores remotos con beneficios de exención de impuestos sobre la renta y la posibilidad de homologar licencias de conducir internacionales. El ingreso mínimo requerido ronda los $3,000 dólares mensuales para solicitantes individuales.

Mientras que en el Caribe, países como Barbados, Las Bahamas y Bermuda fueron de los primeros en el mundo en implementar visados para teletrabajadores, permitiendo estancias de 12 meses renovables con requisitos simplificados.

Tailandia

Tailandia lanzó la Destination Thailand Visa (DTV), válida por 5 años, permitiendo estancias continuas de hasta 180 días por entrada (renovables dentro del país). Si la quieres, deberás acreditar una solvencia económica en cuenta bancaria de al menos 500,000 baht tailandeses (aproximadamente $13,500 a $14,000 dólares) y prueba de empleo remoto.

Bali

Indonesia oficializó la visa E33G Remote Worker, tienes que acreditar ingresos de al menos $5,000 dólares mensuales provenientes de fuera de Indonesia. Te permitirá residir un año completo en Bali trabajando de forma 100% legal y sin pagar impuestos locales sobre las ganancias extranjeras.

Corea del Sur

El gobierno surcoreano permite a profesionales extranjeros residir en el país mientras trabajan a distancia para empleadores o clientes fuera del territorio nacional mientras ganes entre 85 a 100 millones de wones surcoreanos al año (alrededor de 65,000 a 70,000 dólares).

Deberás demostrar al menos un año de experiencia laboral continua en la misma industria o sector. Puede aplicarse como empleado de empresa extranjera o trabajador independiente (freelancer) con contratos internacionales.

Japón

La visa para nómadas digitales en Japón es por un periodo máximo de 6 meses; una vez vencido, el titular debe abandonar el país y esperar al menos otros 6 meses antes de volver a solicitarla.

Tu ingreso bruto anual mínimo deberá ser de 10 millones de yenes japoneses (aproximadamente 65,000 dólares). Pero tiene una restricción a ciudadanos de 49 países y regiones específicos que deberás revisar.

Emiratos Árabes

Dubái cuenta con el programa Virtual Working Programme, que permite a profesionales de todo el mundo mudarse al emirato durante un año manteniéndose en la nómina de sus empresas de origen.

Eso sí, tendrás que demostrar un ingreso mensual de $3,500 dólares, mediante estados bancarios y contrato laboral.

La visa para nómadas digitales no es solo un documento en el pasaporte; es la llave de entrada a un estilo de vida que concilia la estabilidad profesional con la libertad geográfica.