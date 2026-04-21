¿Qué es la Técnica de la tortuga? Método que ayuda a niños a controlar sus emociones

La técnica de la tortuga es un método sencillo pero poderoso que ayuda a niños y niñas a regular sus emociones, especialmente en momentos de enojo, frustración o tristeza. A través de una estrategia fácil de aplicar, los pequeños aprenden a calmarse y entender lo que sienten.

Aunque es una herramienta muy útil, no siempre es tan conocida. En días recientes, el video de una niña que contó cómo aplicó esta técnica en su escuela, y fue motivo de burlas, se volvió viral en redes sociales.

Su historia abrió la conversación sobre la importancia de enseñar este tipo de recursos emocionales tanto a niños como a adultos.

Este método está especialmente diseñado para apoyar a niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pero puede ser útil para cualquier niño que necesite aprender a manejar emociones intensas.

¿Cuál es la estrategia de la tortuga?

La técnica de la tortuga fue creada por Marlene Schneider y Arthur Robin en 1974 con el objetivo de ayudar a los niños a manejar su conducta y desarrollar autocontrol.

Esta estrategia consiste en que los niños imaginen que tienen un “caparazón”, como una tortuga. Cuando sienten emociones intensas, “entran” en ese caparazón para detenerse, calmarse y recuperar el control.

Aunque fue pensada inicialmente para niños con TDAH, hoy se sabe que puede beneficiar a cualquier niño en momentos en los que no puede gestionar lo que siente.

Especialistas como psicólogos o terapeutas pueden guiar su aplicación, pero los padres y cuidadores también juegan un papel clave para enseñarla y reforzarla en casa.

Técnica de la tortuga: qué es, cómo funciona y cómo ayuda a niños a controlar emociones Foto: Canva

¿Cuál es el objetivo de la técnica de la tortuga?

De acuerdo con especialistas en psicología infantil, la técnica utiliza la analogía de la tortuga que se protege dentro de su caparazón cuando se siente en peligro.

Al ponerla en práctica, los niños logran crear un espacio seguro donde pueden:

Calmarse

Calmarse Sentirse protegidos

Identificar lo que están sintiendo

Con práctica constante, este método puede aprenderse en una o dos semanas, ayudando a que los niños reaccionen de forma más tranquila ante situaciones difíciles.

Técnica de la tortuga: qué es, cómo funciona y cómo ayuda a niños a controlar emociones Foto: Canva

¿Cómo se trabaja la técnica de la tortuga?

Cuando un niño siente enojo, frustración, ganas de gritar o tristeza, puede aplicar esta técnica siguiendo pasos sencillos:

Adoptar una postura encogida, pegando los brazos al cuerpo Bajar la cabeza y “meterla” entre los hombros, como una tortuga Permanecer así unos segundos hasta comenzar a calmarse Respirar lenta y profundamente

Una vez dentro del “caparazón”, es importante que el niño reflexione: “¿Cómo me siento?”, “¿Por qué me siento así?” y “¿Qué puedo hacer para solucionarlo?”, de acuerdo con Psico Ayuda Infantil.

Este proceso fomenta la autorregulación emocional y la resolución de conflictos. Lejos de ser una herramienta para momentos de crisis, la técnica de la tortuga promueve habilidades emocionales clave en la infancia.

Técnica de la tortuga: qué es, cómo funciona y cómo ayuda a niños a controlar emociones Foto: Canva

Enseñarla no solo ayuda a los niños a manejar sus emociones, también fortalece la empatía, la comunicación y el acompañamiento por parte de los adultos.

Si no la conocías, esta técnica puede convertirse en un gran aliado para apoyar el bienestar emocional de los niños y ayudarlos a crecer con mayor seguridad.