¿Dónde hay consulta psicológica gratis CDMX?
Lugares en CDMX donde puedes recibir atención psicológica gratuita, apoyo emocional y orientación profesional presencial o por teléfono las 24 horas.
Buscar ayuda psicológica todavía puede verse como un gasto extra para muchas personas, especialmente cuando existen otros pagos y preocupaciones diarias. Sin embargo, recibir apoyo emocional puede hacer una gran diferencia durante momentos difíciles.
La salud mental también es importante y pedir ayuda profesional puede ayudarte a enfrentar ansiedad, estrés, depresión, problemas familiares o situaciones complicadas que afectan tu bienestar.
Por eso, en la Ciudad de México existen espacios donde puedes recibir atención psicológica gratuita, tanto presencial como en línea. Aquí te contamos qué lugares ofrecen este servicio y cómo puedes acercarte a ellos.
¿Dónde puedo conseguir ayuda psicológica gratuita?
Si estás buscando apoyo emocional o atención psicológica sin costo en la CDMX, estas son algunas opciones disponibles para recibir orientación y acompañamiento profesional.
Centros de Cuidado de las Emociones “Vida Plena, Corazón Contento”
Estos centros brindan atención psicológica gratuita, consejería emocional, apoyo en consumo de sustancias psicoactivas y psicoeducación en salud mental.
Centro de Cuidado de las Emociones Mesa Los Hornos
- Ubicación: Cehuantepec, esquina C4 Xamiltepec 113-7, Mesa Los Hornos, Tlalpan, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.
Centro de Cuidado de las Emociones Acacias (IAPA)
- Ubicación: Avenida Río Mixcoac 342, Piso 2, colonia Acacias, alcaldía Benito Juárez, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
Centro de Cuidado de las Emociones Centro Histórico
- Ubicación: Perú 88, Piso 4, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Centro de Cuidado de las Emociones Colonia del Mar
- Ubicación: Dentro del Centro Comunitario Juan Manuel Martínez, Calle Gitana número 258, colonia Del Mar, Tláhuac, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Centro de Cuidado de las Emociones Santa Fe (Universidad de la Salud)
- Ubicación: Área de consultorios, junto al estacionamiento. Vasco de Quiroga 1345, Santa Fe, Álvaro Obregón, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Centro de Cuidado de las Emociones Cuautepec Barrio Bajo
- Ubicación: Jaime Nunó 155, Cuautepec Barrio Bajo, Gustavo A. Madero, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Centro de Cuidado de las Emociones San Lorenzo Tezonco
- Ubicación: Edificio C, aula 403. Prolongación San Isidro 151, San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Consejo Ciudadano CDMX ofrece apoyo psicológico gratis 24/7
El Consejo Ciudadano de la CDMX también ofrece atención psicológica gratuita para personas que atraviesan crisis emocionales o necesitan apoyo inmediato.
Además, cuentan con programas de sesiones psicológicas que puedes consultar directamente en su línea de atención.
Puedes comunicarte las 24 horas, los 7 días de la semana, al: 55 5533 5533. La atención está disponible para personas de la CDMX y de todo México.
Módulo de Apoyo y Referencia Psicológica en CDMX
Otra opción gratuita es el Módulo de Apoyo y Referencia Psicológica, donde ofrecen consejería emocional, detección de problemas de salud mental y canalización a unidades especializadas.
- Ubicación: Exterior del Metro Juárez, Balderas número 58, Piso 1, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
- Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas.
Si sientes que necesitas apoyo psicológico o simplemente quieres hablar con un profesional, estas opciones gratuitas pueden ayudarte a dar el primer paso.
Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física, y pedir ayuda no tiene nada de malo.