¿Te distraes y olvidas cosas seguido? Así se siente la niebla mental

¿Te ha pasado que entras a un cuarto y olvidas a qué ibas? ¿O tienes que leer un correo dos o tres veces porque la información simplemente no se queda en tu mente? Aunque parezca algo cotidiano, estos pueden ser algunos síntomas de la llamada “niebla mental”.

Poco a poco, este término ha comenzado a escucharse más, ya que muchas personas experimentan dificultad para concentrarse, cansancio mental o problemas de memoria sin saber exactamente qué les ocurre. Por eso, aquí te contamos qué es la niebla mental, cuáles son sus síntomas y qué puedes hacer para sentirte mejor.

¿Qué es la niebla mental?

La niebla mental es un conjunto de síntomas relacionados con el deterioro cognitivo, de acuerdo con la Cleveland Clinic. Tal como su nombre lo indica, provoca una sensación de “mente nublada” que puede afectar las actividades diarias.

Cuando una persona atraviesa por este problema, puede sentir dificultad para concentrarse, recordar información o incluso mantener una conversación. También es común que tareas sencillas requieran más esfuerzo mental de lo habitual.

¿Cómo se siente tener la mente nublada?

Cuando una persona experimenta esta confusión cognitiva, los síntomas pueden manifestarse de distintas maneras, pues cada caso es único. Entre las señales más comunes que podrían presentarse se encuentran las siguientes:

Dificultad para concentrarse o mantener la atención.

Dificultad para concentrarse o mantener la atención. Confusión mental.

Fatiga o cansancio constante.

Olvidos frecuentes.

Perder el hilo de una conversación.

Sensación de agotamiento mental.

Dificultad para encontrar las palabras adecuadas.

Pensamiento lento o menor capacidad de reacción.

Problemas para prestar atención.

¿Qué es la niebla mental?: causas y síntomas Foto: Canva

¿Cómo se quita la niebla mental?

Una de las dudas más comunes es si existe un tratamiento específico para la niebla mental. Sin embargo, no hay una solución única, ya que depende de la causa que la esté provocando.

Aun así, de acuerdo con Cleveland Clinic, especialistas recomiendan algunos hábitos que pueden ayudar a mejorar la claridad mental y fortalecer el bienestar general:

Tener buenos hábitos de sueño y descansar lo suficiente. Llevar una alimentación saludable. Hacer ejercicio al menos 30 minutos al día. Anotar información importante para evitar olvidos. Tomar pequeños descansos durante el día para reducir el esfuerzo mental. Acudir a psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual.

Aunque estas recomendaciones pueden ayudar, es importante consultar a un especialista para obtener un diagnóstico adecuado según los síntomas de cada persona.

¿Qué es la niebla mental?: causas y síntomas Foto: Canva

¿Cuánto tarda en irse la niebla mental?

Muchas personas se preguntan cuánto tarda en desaparecer la niebla mental, pero la realidad es que no existe un tiempo exacto. En algunos casos puede durar días, mientras que en otros puede extenderse durante semanas.

Por ello, si estos síntomas comienzan a afectar tu calidad de vida, lo mejor es acudir con un médico para identificar la causa y encontrar el tratamiento más adecuado.

¿Qué es la niebla mental?: causas y síntomas Foto: Canva

No ignores señales como los olvidos frecuentes, el cansancio mental o la dificultad para concentrarte. Dormir bien, mantener una buena alimentación y cuidar tu salud mental pueden se beneficiosos de muchas maneras.