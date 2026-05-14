Bebidas sin alcohol refrescantes que puedes preparar en casa en minutos
Aprende a preparar cocteles sin alcohol como mojito, paloma y piñada con ingredientes sencillos y perfectos para refrescarte.
Si no te gusta tomar alcohol o simplemente prefieres una bebida refrescante para los días de calor, existen varias opciones clásicas que puedes preparar fácilmente desde casa.
Ya sea para una reunión, una tarde relajada o simplemente para consentirte con algo fresco, estos cocteles sin alcohol son ideales para disfrutar en cualquier momento. Además de ser deliciosos, son sencillos de hacer y perfectos para combatir las altas temperaturas.
¿Qué cócteles se pueden hacer sin alcohol?
Mojito sin alcohol
Ingredientes
- 1 lima
- 6 hojas de menta fresca o hierbabuena
- Hielo picado
- Azúcar moreno
- Soda o una taza de agua con gas
Preparación
Exprime el jugo de la lima en un vaso de 500 ml. Agrega el azúcar y machaca ligeramente la menta o hierbabuena para liberar su aroma. Añade el hielo picado y finalmente incorpora la soda o el agua con gas.
Puedes decorar con rodajas de lima para darle una mejor presentación.
Piñada sin alcohol
Ingredientes
- Jugo de piña (natural o comercial)
- Crema de coco
- Hielo picado
- Leche condensada
- 1 trozo de piña
- 1 cereza al gusto
- Licuadora
Preparación
Agrega a la licuadora el jugo de piña junto con media lata de crema de coco, dependiendo de qué tan cremosa quieras la bebida. Después incorpora el hielo picado y media lata de leche condensada.
Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y sirve. Decora con un trozo de piña y una cereza.
Paloma sin alcohol
Ingredientes
- Jugo de toronja
- Jugo de limón
- Agua con gas o refresco de toronja
- Hielos
- Endulzante (jarabe de agave, miel o jarabe simple)
Preparación
Escarcha el borde del vaso con limón y después pásalo por sal o tajín. Mezcla el jugo de toronja, el jugo de limón y el endulzante de tu preferencia.
Agrega los hielos y vierte el agua con gas o refresco de toronja. Puedes decorar con una rodaja de toronja.
Blue Lagoon sin alcohol
Ingredientes
- Jugo de limón fresco
- Jarabe de curaçao azul
- Hielo
- Agua con gas o refresco de lima-limón
- 1 limón
- 1 cereza
Preparación
En una copa o vaso agrega el hielo, el jugo de limón fresco y una onza de jarabe de curaçao azul. Después incorpora el agua con gas o refresco de lima-limón.
Para decorar, añade una rodaja de limón y una cereza al gusto.
Estas son algunas de las bebidas sin alcohol más fáciles y refrescantes que puedes preparar en casa durante la temporada de calor. Además de ser prácticas, son opciones ideales para quienes buscan disfrutar de cocteles clásicos sin necesidad de consumir alcohol.