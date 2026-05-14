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Bebidas sin alcohol refrescantes que puedes preparar en casa en minutos

Aprende a preparar cocteles sin alcohol como mojito, paloma y piñada con ingredientes sencillos y perfectos para refrescarte.

Por: Guadalupe Arce

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Cocteles sin alcohol para la temporada de calorFoto: Canva

Si no te gusta tomar alcohol o simplemente prefieres una bebida refrescante para los días de calor, existen varias opciones clásicas que puedes preparar fácilmente desde casa.

Ya sea para una reunión, una tarde relajada o simplemente para consentirte con algo fresco, estos cocteles sin alcohol son ideales para disfrutar en cualquier momento. Además de ser deliciosos, son sencillos de hacer y perfectos para combatir las altas temperaturas.

¿Qué cócteles se pueden hacer sin alcohol?

Mojito sin alcohol

Ingredientes

  • 1 lima
  • 6 hojas de menta fresca o hierbabuena
  • Hielo picado
  • Azúcar moreno
  • Soda o una taza de agua con gas

Preparación

Exprime el jugo de la lima en un vaso de 500 ml. Agrega el azúcar y machaca ligeramente la menta o hierbabuena para liberar su aroma. Añade el hielo picado y finalmente incorpora la soda o el agua con gas.

Puedes decorar con rodajas de lima para darle una mejor presentación.

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Cocteles sin alcohol para la temporada de calorFoto: Canva

Piñada sin alcohol

Ingredientes

  • Jugo de piña (natural o comercial)
  • Crema de coco
  • Hielo picado
  • Leche condensada
  • 1 trozo de piña
  • 1 cereza al gusto
  • Licuadora

Preparación

Agrega a la licuadora el jugo de piña junto con media lata de crema de coco, dependiendo de qué tan cremosa quieras la bebida. Después incorpora el hielo picado y media lata de leche condensada.

Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla suave y sirve. Decora con un trozo de piña y una cereza.

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Cocteles sin alcohol para la temporada de calorFoto: Canva

Paloma sin alcohol

Ingredientes

  • Jugo de toronja
  • Jugo de limón
  • Agua con gas o refresco de toronja
  • Hielos
  • Endulzante (jarabe de agave, miel o jarabe simple)

Preparación

Escarcha el borde del vaso con limón y después pásalo por sal o tajín. Mezcla el jugo de toronja, el jugo de limón y el endulzante de tu preferencia.

Agrega los hielos y vierte el agua con gas o refresco de toronja. Puedes decorar con una rodaja de toronja.

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Cocteles sin alcohol para la temporada de calorFoto: Canva

Blue Lagoon sin alcohol

Ingredientes

  • Jugo de limón fresco
  • Jarabe de curaçao azul
  • Hielo
  • Agua con gas o refresco de lima-limón
  • 1 limón
  • 1 cereza

Preparación

En una copa o vaso agrega el hielo, el jugo de limón fresco y una onza de jarabe de curaçao azul. Después incorpora el agua con gas o refresco de lima-limón.

Para decorar, añade una rodaja de limón y una cereza al gusto.

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Cocteles sin alcohol para la temporada de calorFoto: Canva

Estas son algunas de las bebidas sin alcohol más fáciles y refrescantes que puedes preparar en casa durante la temporada de calor. Además de ser prácticas, son opciones ideales para quienes buscan disfrutar de cocteles clásicos sin necesidad de consumir alcohol.

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