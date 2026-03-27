¡No solo es Xcaret! Conoce los parques este grupo, dónde están y cuánto cuestan

Hablar de vacaciones en Cancún inevitablemente nos lleva a pensar en Xcaret. Este es un destino obligado para quienes buscan cultura y diversión en un mismo lugar. Pero, ¿sabes cuántos parques tiene Xcaret? Descúbrelos para tu próximo viaje.

En los últimos días los reflectores han estado sobre Xcaret, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara definitivamente el permiso a Grupo Xcaret para seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística.

Esto significa que deberá retirar los símbolos asociados a esta cultura, presentes en su publicidad y sitio web. Pese a ello, se espera que la operación de sus parques no se vea afectada. Así que puedes visitarlo sin problema. Pero, ¿qué tanto conoces de Xcaret?

Xcaret, un grupo de parques clave para el turismo

Xcaret no es solo un parque, sino un grupo de parques temáticos y hoteles que se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos de Quintana Roo. Su éxito recae en la combinación de naturaleza, cultura y entretenimiento.

El parque principal, Xcaret, se encuentra sobre un antiguo asentamiento maya que funcionó como puerto comercial estratégico en la región. Esto es lo que le ha dado su valor histórico y cultural, y llevó a integrar diversos símbolos mayas en su comunicación.

Su inauguración se dio en 1990, posicionándose entre los turistas locales y extranjeros por no ser solo un espacio de playa, sino que esta se combina con cenotes, ríos subterráneos y pozas naturales, todo mientras estás inmerso en la selva.

Sin olvidar su show nocturno “Xcaret México Espectacular”, que condensa la historia mexicana a través de un espectáculo con música en vivo, baile y trajes típicos. De esta forma, recorrerás desde la época prehispánica, hasta la cultura actual.

Con el tiempo y tras consolidarse como un punto turístico relevante, Xcaret comenzó su expansión y, en 1995 abrió su segundo parque. Actualmente, cuenta con 5 parques temáticos con 6 experiencias distintas, además de tours especializados.

Los atractivos de los Parques Xcaret van más allá del agua Facebook Xcaret

¿Cuáles son los Parques Xcaret?

Xcaret. Es el primer parque temático del grupo y destaca por sus ríos subterráneos, selva tropical y vestigios culturales. Pero, además de las actividades acuáticas, puedes recorrer senderos rodeados de fauna, visitar su aviario o el acuario de arrecife.

¿Dónde está Xcaret? Está ubicado en la Riviera Maya, a menos de 15 minutos de Playa del Carmen.

Xel-Há. Para los amantes del agua en este parque encuentras una caleta natural donde el agua dulce y salada se mezclan, haciéndolo ideal para practicar snorkel. Otra de sus grandes ventajas, es que funciona con el esquema de todo incluido.

¿Dónde está Xel-Há? Se ubica también en la Riviera Maya, 45 kilómetros al sur de Playa del Carmen y a unos 15 kilómetros al norte de Tulum.

Xplor y Xplor Fuego. Se trata de un mismo parque, pero dos experiencias distintas. Por el día, vives Xplor, donde podrás recorrer la selva desde las alturas, cruzándola con tirolesas. Aunque también está la opción de explorar ríos y cavernas.

Sin embargo, a partir de las 6 de la tarde, todo el ambiente cambia, pues las antorchas iluminan tu camino para darle un toque diferente a la aventura.

¿Dónde está Xplor? La Riviera Maya es el hogar de este parque, ubicado 6 kilómetros al sur de Playa del Carmen y a alrededor de 75 kilómetros al sur de Cancún.

Xenses. Este parque desafía tus sentidos, pues cada espacio está diseñado para engañar a la mente y jugar con la lógica: caminos que parecen inclinarse imposiblemente o escenarios donde el agua fluye hacia arriba.

¿Dónde está Xenses? Está junto a Xcaret y Xplor, en la Riviera Maya, aprox. a 6 kilómetros al sur de Playa del Carmen y unos 74 kilómetros al sur de Cancún.

Xoximilco. Como puedes sospechar por su nombre, está inspirado en Xochimilco y sus tradicionales trajineras. Este parque recrea, para los nacionales y extranjeros, el ambiente festivo que se vive en la locación original, con música en vivo, comida y mucha convivencia.

¿Dónde está Xoximilco? Es el parque más cercano al Aeropuerto Internacional de Cancún, por lo que puedes llegar en unos 10 minutos.

¿Cuánto cuesta la entrada a los Parques Xcaret?

Xcaret: el costo regular de la entrada es de 2 mil 859 pesos mexicanos.

Xel-Há: el costo regular de la entrada es de 2 mil 599 pesos mexicanos, con todo incluido.

Xplor: el costo regular de la entrada es de 3 mil 199 pesos mexicanos, hasta las 5 p.m.

Xplor Fuego: el costo regular de la entrada es de 2 mil 599 pesos mexicanos, de las 5:30 p.m. a las 11 p.m.

Xenses: el costo regular de la entrada es de mil 599 pesos mexicanos.

Xoximilco: el costo regular de la entrada es de 2 mil 199 pesos mexicanos, a partir de las 7 p.m.

Si piensas ir a alguno de los Parques Xcaret, toma en cuenta que suele haber descuentos en su sitio web. Además, los niños menores de 4 años entran gratis y de 5 a 11 años tienen un descuento del 25 por ciento sobre el precio de adulto.

¿Cuántos Parques Xcaret conocías? Aprovecha tu próximo viaje a Cancún o Playa del Carmen para descubrirlos en vivo y cambia la forma de vivir las vacaciones en la playa.