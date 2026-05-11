Swimwear 2026: las tendencias que favorecen a todos los cuerpos

El verano 2026 llega con una misión clara: hacer que te sientas increíble en traje de baño. Y sí, encontrar el bikini perfecto puede ser tan complicado como dar con los jeans ideales, pero esta temporada las tendencias están pensadas para favorecer todo tipo de cuerpos sin sacrificar estilo.

Aquí te contamos cuáles son los bikinis más chic —y favorecedores— que dominarán playas este año.

Fruncidos que estilizan (sin esfuerzo)

Si hay una tendencia que destaca por su efecto “wow” inmediato, es la de los fruncidos. Este detalle, que podría parecer simple, funciona como un truco visual que moldea la silueta sin apretar.

Los fruncidos se posicionan como el detalle clave para moldear la silueta. Pinterest

A diferencia de los diseños rígidos, los fruncidos bien colocados crean un efecto suave que acompaña la forma natural del cuerpo. Además, permiten dirigir la atención hacia zonas específicas, lo que los convierte en un aliado perfecto si buscas estilizar sin renunciar a la comodidad.

El regreso del bikini de cintura alta

Directo de los años cincuenta —y con vibra de diva clásica—, el bikini de cintura alta vuelve a posicionarse como uno de los favoritos. Inspirado en figuras como Marilyn Monroe, este estilo crea una silueta tipo reloj de arena que favorece prácticamente a todos los cuerpos.

El bikini de cintura alta regresa con inspiración retro y efecto reloj de arena. Pinterest

La clave está en combinarlo con tops estructurados que aporten soporte y equilibrio. Si quieres sumarte por completo a la tendencia, apuesta por estampados de lunares o detalles retro como cinturones.

Escote cuadrado: simple pero poderoso

Este verano, los escotes cuadrados le ganan terreno a los redondos. ¿La razón? Son increíblemente favorecedores y aportan una estructura visual que estiliza el torso.

El escote cuadrado destaca por su elegancia y capacidad de estilizar el torso. Pinterest

Este tipo de escote enmarca el rostro, alarga el cuello y funciona tanto para bustos pequeños como grandes. Además, tiene ese aire minimalista que hace que cualquier bikini se vea automáticamente más moderno.

Colores que levantan el ánimo

Después de temporadas dominadas por tonos neutros, el color vuelve con fuerza. Fucsia, verde lima, azul cobalto y estampados florales XL son protagonistas absolutos.

Pero no es solo cuestión de estética: los colores vibrantes también influyen en cómo te sientes. Tonos intensos pueden transmitir seguridad, energía y actitud, convirtiendo tu look de playa en una declaración de confianza.

Los colores vibrantes como fucsia y azul cobalto dominan la temporada. IG

Si prefieres algo más discreto, los neutros cálidos —como terracotas o tonos “besados por el sol”— también están en tendencia y funcionan como una alternativa sofisticada.

Detalles metálicos: el toque glam

Una de las novedades más interesantes del verano son los bikinis con detalles metálicos integrados. Pequeños aros dorados, broches o cinturones decorativos elevan incluso los diseños más simples.

Los detalles metálicos elevan cualquier look de playa con un toque glam. Pinterest

Este tipo de detalles aportan un aire de lujo sin esfuerzo, perfecto para quienes quieren verse arregladas incluso en la playa. Es, básicamente, llevar joyería sin preocuparte por perderla en el mar.

Bandeau: minimalismo con estilo

Los bikinis bandeau regresan con fuerza como la opción favorita para quienes buscan un look limpio y elegante. Sin tirantes y con líneas simples, son ideales para evitar marcas de bronceado y lograr un acabado uniforme.

Los bikinis bandeau son ideales para un estilo minimalista y sin marcas de sol. Pinterest

Además, son extremadamente versátiles: puedes combinarlos fácilmente con camisas abiertas, faldas o pantalones ligeros para crear un outfit completo de resortwear.

El secreto está en encontrar el bikini que te haga sentir cómoda y segura. Este 2026, los trajes de baño apuestan por la diversidad de estilos y por piezas que se adaptan a ti, no al revés.

Con información de DPA News