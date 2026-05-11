Calendario escolar de la SEP, ¿hay clases el Día del Maestro, viernes 15 de mayo?

El Día del Maestro es una fecha importante para la educación en México, razón por la que muchas personas cuestionan si hay clases el viernes 15 de mayo del 2026, según el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe destacar que, en los últimos días, había estado bajo controversia el nuevo calendario escolar 2025-2026 de la SEP, pues hubo muchas reacciones luego de que se diera a conocer que los estudiantes de educación básica saldrían antes de vacaciones. Es decir, regresarían a la escuela después de casi tres meses.

Tras ello, aunque ya se resolvió que se mantendrá, hay mucha confusión sobre los días festivos que se consideran en el calendario de la SEP, uno de ellos, el 15 de mayo, Día del Maestro.

¿Hay clases el Día del Maestro?

Día del Maestro, 15 de mayo. Especial

De acuerdo con el calendario vigente para el ciclo 2025-2026, el 15 de mayo, Día del Maestro, hay suspensión oficial de labores en todos los planteles de educación básica, tanto públicos como privados.

Dicha disposición aplica para estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo anterior, eso significa, que hay puente el fin de semana del 15 de mayo, regresando a las actividades escolares el lunes 18 del mismo mes.

Cabe destacar que la Secretaría de Educación Pública ha reiterado que este día está reservado para la conmemoración de la labor docente. Solo quienes forman parte de las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional disfrutan de este asueto, mientras que empleados públicos y privados deben cumplir con su jornada laboral habitual.

¿Es feriado el 15 de mayo para trabajadores?

Aunque es puente para los alumnos y maestros, el 15 de mayo no es un día feriado para todos los trabajadores en México.

La Ley Federal del Trabajo no reconoce el Día del Maestro como feriado obligatorio para el resto de los trabajadores del país.

Por ello, si algún trabajador, que no sea maestro, se ausenta de su trabajo el 15 de mayo, podría hacerse acreedor a un descuento de su salario, porque estará justificado como ausencia.

Calendario Escolar 2025-2026 queda sin cambios

Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP. Especial

Luego de toda la controversia por el Calendario Escolar 2025-2026 modificado de la SEP, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) acordó regresar al anterior, es decir, concluyendo el 15 de julio del 2026, como estaba previsto originalmente.

El acuerdo se tomó en una sesión presidida por el secretario de Educación, Mario Delgado, junto a autoridades educativas de todo el país, donde se discutió el cierre del ciclo 2025-2026 y el inicio del 2026-2027.

Mario Delgado reconoció que las voces de las madres de familia y el magisterio, cuyas realidades difieren según el territorio, no habían sido suficientemente escuchadas y, enfatizó que "México no cabe en un solo calendario”.

La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada, por lo que ninguna autoridad ha dado a conocer el acuerdo oficial.

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