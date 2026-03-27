Xcaret: ¿Qué símbolos mayas hay en el Parque y por qué la polémica?

Grupo Xcaret, empresa que opera el parque acuático y temático en la Riviera Maya, ya no podrá seguir utilizando los símbolos mayas.

Lo anterior, debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que revocó la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret seguir utilizando elementos del patrimonio cultural maya en su publicidad turística, pues consideróq ue la protección de este patrimonio es de interés público y social lo que tiene mayor peso que el interés comercial de una empresa privada.

Ante ello, la empresa deberá retirar dicha simbología de su publicidad y de su sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo que mantiene con integrantes de la comunidad maya y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

¿Qué símbolos mayas ya en el Parque Xcaret?

Símbolos mayas en Xcaret. Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz

El parque Xcaret utiliza varios elementos visuales y simbólicos inspirados en la cultura maya, tanto en su identidad como en sus espectáculos:

El caracol (logo de Xcaret)

Su logotipo está basado en un caracol estilizado, que remite a símbolos mesoamericanos. En la cultura maya, el caracol se asociaba con el viento, el aliento vital y la comunicación con lo divino, además de ser usado como instrumento (trompeta ceremonial).

Dioses mayas (como Chaac)

En shows y ambientaciones aparece la figura de Chaac, representando la lluvia, la fertilidad y la relación con la naturaleza.

Cenotes y rituales

Xcaret incorpora cenotes (formaciones naturales sagradas para los mayas) y recreaciones de ceremonias que evocan la conexión espiritual con el inframundo (Xibalbá).

Danza y cosmovisión

El espectáculo “México Espectacular” incluye escenas inspiradas en la cosmovisión maya: el paso del tiempo, los ciclos naturales y rituales comunitarios.

¿Por qué hay polémica?

Símbolos mayas en Xcaret. Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz

Aunque Xcaret es muy popular, también ha sido criticado por diversos sectores:

Apropiación cultural

Algunas voces señalan que el parque toma símbolos sagrados mayas y los convierte en entretenimiento turístico, lo que puede descontextualizar su significado espiritual.

Comercialización de lo sagrado

Rituales, vestimenta y deidades se presentan como espectáculo, lo que para críticos implica una mercantilización de la cultura indígena.

Representación simplificada

Se acusa que la cultura maya se muestra de forma generalizada o “folklorizada”, sin reflejar la diversidad real de los pueblos mayas actuales.

Beneficio económico desigual

Parte de la polémica gira en torno a si las comunidades mayas contemporáneas reciben beneficios justos del uso de su herencia cultural en el turismo.

Cultura maya en México

La civilización maya es una de las más importantes de Mesoamérica. Sitios como Chichén Itzá o Tulum no solo son ruinas turísticas: son evidencia de avances en astronomía, matemáticas y arquitectura. Perder esa herencia sería perder parte de la identidad de México.

Se trata de una cultura viva puesto que actualmente existen millones de personas mayahablantes en estados como Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, por lo que, proteger la cultura significa respetar su lengua, tradiciones y formas de vida actuales, no solo admirar lo antiguo.

La cultura maya conserva saberes sobre naturaleza, medicina tradicional y agricultura sostenible (como la milpa), que hoy son clave frente a problemas como el cambio climático.

¿Qué saber del Parque Xcaret?

El Xcaret es uno de los parques turísticos más famosos de México. Está ubicado en la Riviera Maya, cerca de Playa del Carmen, y combina naturaleza, cultura mexicana y entretenimiento en un solo lugar.

Se trata de un complejo turístico que combina naturaleza, cultura y entretenimiento, construido en una zona donde originalmente existían vestigios mayas y formaciones naturales como cenotes, ríos subterráneos y selva tropical. Su nombre proviene del maya y significa “pequeña caleta”, en referencia a la entrada de agua marina que caracteriza parte del lugar.

En sus más de 80 hectáreas, integra ecosistemas naturales con instalaciones diseñadas para actividades recreativas, educativas y culturales. Los visitantes pueden recorrer ríos subterráneos, observar flora y fauna local, y al mismo tiempo interactuar con representaciones de tradiciones mexicanas y prehispánicas.

A través de espectáculos, escenografías y experiencias temáticas, el parque recrea momentos históricos, rituales y expresiones artísticas inspiradas en distintas regiones del país, especialmente en la cultura maya.

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