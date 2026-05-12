Día de las Mujeres Matemáticas: Personajes que cambiaron la historia

Durante siglos, la historia de las matemáticas se contó casi siempre con nombres de hombres. Sin embargo, detrás de muchas de las grandes revoluciones científicas también hubo mujeres que desafiaron prejuicios, barreras académicas y normas sociales para abrir camino en campos como la computación, la física, la astronomía y la ingeniería.

Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres Matemáticas, una fecha que busca visibilizar sus aportaciones y motivar a nuevas generaciones a acercarse a las ciencias exactas.

¿Quiénes son 5 mujeres matemáticas que han cambiado el mundo?

Hipatia de Alejandría

Mucho antes de que existieran universidades modernas, Hipatia de Alejandría ya era una referente intelectual. Matemática, astrónoma y maestra, dirigió la escuela neoplatónica en Egipto y realizó aportes a la astronomía y al álgebra.

Hipatia de Alejandría fue una pionera del pensamiento científico. Cortesía fundacionaquae

Hipatia defendió el pensamiento racional en tiempos marcados por la intolerancia. Su figura sobrevivió al paso de los siglos como símbolo de libertad intelectual y como una de las primeras mujeres científicas de las que tenemos registro histórico claro.

Ada Lovelace

En pleno siglo XIX, cuando las mujeres tenían acceso muy limitado a la educación científica, Ada Lovelace tuvo una intuición que se adelantó a su tiempo.

Hija del poeta Lord Byron, desarrolló una visión matemática de la máquina analítica de Charles Babbage y escribió el primer algoritmo pensado para ser ejecutado por una máquina. Por eso se le considera la primera programadora de la historia.

Ada Lovelace es considerada la primera programadora de la historia. Cortesía findingada

Su gran aporte no fue solo técnico: Ada entendió que una máquina podría hacer mucho más que operar números. Su pensamiento abrió la puerta a la informática moderna, décadas antes de que existieran las computadoras.

Emmy Noether

La matemática alemana Emmy Noether cambió para siempre la relación entre las matemáticas y la física. Su famoso teorema vincula las simetrías de la naturaleza con leyes de conservación fundamentales, una idea indispensable para la física teórica contemporánea.

Emmy Noether revolucionó el álgebra moderna y la física teórica. Cortesía SPL

Noether tuvo que enfrentarse a enormes obstáculos en la academia. Durante años impartió clases sin salario y bajo el nombre de un colega hombre, simplemente porque su universidad no aceptaba que una mujer fuera profesora titular.

Aun así, su genio fue tan grande que Albert Einstein la describió como una de las mentes matemáticas más brillantes de su tiempo.

Katherine Johnson

En la NASA segregada de mediados del siglo XX, Katherine Johnson rompió dos barreras a la vez: la del racismo y la del sexismo. Sus cálculos fueron esenciales para el vuelo de Alan Shepard, para la misión del Apolo 11 y para que John Glenn aceptara viajar al espacio.

Katherine Johnson fue clave en las misiones espaciales de la NASA. Cortesía NASA

Con una precisión extraordinaria, Katherine se ganó el respeto de sus colegas y demostró que el talento no tiene color ni género. Su trabajo ayudó a que Estados Unidos alcanzara uno de sus mayores hitos tecnológicos: llegar a la Luna. Hoy es un símbolo de las mujeres afroamericanas en STEM.

Maryam Mirzakhani

La iraní Maryam Mirzakhani hizo historia en 2014 al convertirse en la primera mujer en recibir la Medalla Fields, considerada el máximo reconocimiento en matemáticas. Su trabajo sobre geometría y superficies de Riemann revolucionó un área de estudio compleja y profundamente abstracta.

Maryam Mirzakhani hizo historia al ganar la Medalla Fields. Cortesía Stanford News Service

Más allá de sus resultados científicos, Maryam inspiró a millones de niñas y jóvenes en todo el mundo. Su historia demuestra que incluso en disciplinas altamente competitivas y dominadas por hombres, las mujeres pueden liderar descubrimientos de frontera.

Estas cinco mujeres no solo resolvieron problemas matemáticos: cambiaron la forma en que entendemos el conocimiento. Sus historias recuerdan que la ciencia también se construye con valentía, curiosidad y resistencia.

Hoy, cuando todavía persisten brechas de género en las carreras STEM, recuperar sus nombres es una forma de reparar la historia y de inspirar a quienes vienen detrás. Porque las matemáticas nunca fueron exclusivas de un género: son un lenguaje universal, y ellas ayudaron a escribirlo.