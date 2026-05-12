Enfermeras y enfermeros acompañan a pacientes en momentos críticos, participan en campañas de vacunación, brindan atención preventiva y representan el primer contacto médico para millones de personas.

Sin embargo, en México existe una duda frecuente sobre esta profesión: ¿por qué el Día de la Enfermera se celebra tanto el 6 de enero como el 12 de mayo?

Aunque ambas fechas reconocen la labor del personal de enfermería, cada una tiene un origen distinto. Una forma parte de la tradición mexicana y la otra está relacionada con el reconocimiento internacional de esta profesión y con el legado de Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna.

Día de la Enfermera: ¿Por qué se celebra el 6 de enero y el 12 de mayo? Canva

¿Por qué el Día de la Enfermera se celebra el 6 de enero en México?

La celebración del Día de la Enfermera en México comenzó oficialmente en 1931. La iniciativa fue impulsada por el doctor José Castro Villagrana, entonces director del Hospital Juárez de México.

De acuerdo con registros históricos del sector salud, el médico consideraba que las enfermeras eran un “regalo” para los pacientes debido a su dedicación y servicio. Por ello eligió el 6 de enero, fecha en la que se celebra el Día de Reyes, para reconocer su trabajo.

Durante décadas, hospitales públicos, clínicas y universidades mexicanas mantuvieron esta conmemoración como el homenaje principal al personal de enfermería.

La tradición permaneció vigente incluso después de que organismos internacionales establecieron el 12 de mayo como la fecha oficial para reconocer a las enfermeras y enfermeros a nivel mundial.

Día de la Enfermera: ¿Por qué se celebra el 6 de enero y el 12 de mayo? Canva

¿Qué pasó el 12 de mayo y por qué también se conmemora a las enfermeras?

El 12 de mayo corresponde al nacimiento de Florence Nightingale, enfermera británica que revolucionó la atención médica en el siglo XIX.

En 1974, el Consejo Internacional de Enfermeras (ICN, por sus siglas en inglés) declaró esta fecha como el Día Internacional de la Enfermería para reconocer la importancia de quienes forman parte de esta profesión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que el personal de enfermería representa cerca de la mitad de la fuerza laboral sanitaria en el mundo. Además de atender pacientes, participa en campañas de vacunación, prevención de enfermedades, atención comunitaria y seguimiento médico.

Tras la pandemia de COVID-19, organismos internacionales advirtieron sobre el desgaste físico y emocional que enfrentó el personal sanitario, especialmente las enfermeras, quienes estuvieron en la primera línea de atención durante la emergencia sanitaria.

Un informe de la OMS sobre enfermería y partería destacó la necesidad de invertir en mejores condiciones laborales, capacitación y acceso a salud mental para fortalecer los sistemas de salud en los próximos años.

En México, el reconocimiento oficial del 12 de mayo quedó establecido en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de marzo de 2021. A partir de entonces, esta fecha se adoptó como el Día Nacional de la Enfermería.

Día de la Enfermera: ¿Por qué se celebra el 6 de enero y el 12 de mayo? Canva

Florence Nightingale: la mujer que transformó la enfermería

Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 y es considerada una figura clave en la historia de la medicina moderna.

Su trabajo durante la Guerra de Crimea marcó un cambio importante en la atención hospitalaria. Nightingale implementó medidas básicas de higiene, ventilación y organización dentro de hospitales militares, lo que ayudó a reducir las muertes causadas por infecciones.

Aunque hoy estas prácticas parecen comunes, en aquella época los hospitales carecían de condiciones sanitarias adecuadas y muchas personas morían por enfermedades adquiridas durante su estancia médica.

Además de impulsar mejoras sanitarias, Nightingale promovió el uso de estadísticas y evidencia científica para entender las causas de mortalidad y mejorar la atención médica.

En 1860 fundó una escuela profesional de enfermería en Londres, considerada uno de los primeros centros formales de formación para enfermeras en el mundo. Su modelo educativo influyó posteriormente en distintos países y ayudó a profesionalizar una actividad que durante años fue vista únicamente como asistencia básica.

La OPS reconoce que el legado de Florence Nightingale continúa vigente debido a que sentó las bases de la enfermería moderna y del cuidado integral de pacientes.

Día de la Enfermera: ¿Por qué se celebra el 6 de enero y el 12 de mayo? Canva

¿Cuál es la fecha oficial del Día de la Enfermera en México?

Actualmente, el Gobierno de México reconoce oficialmente el 12 de mayo como el Día Nacional de la Enfermería para homologar la celebración con el calendario internacional.

Sin embargo, muchas instituciones de salud y universidades continúan realizando actividades el 6 de enero debido a la tradición histórica que existe en el país.

Especialistas en salud consideran que ambas fechas tienen relevancia. El 6 de enero mantiene un valor cultural dentro de la historia médica mexicana, mientras que el 12 de mayo representa el reconocimiento internacional de la profesión y la importancia del personal sanitario en la actualidad.

Día de la Enfermera: ¿Por qué se celebra el 6 de enero y el 12 de mayo? Canva

La importancia de las enfermeras y enfermeros en el sistema de salud

La OMS considera que fortalecer la enfermería será fundamental para enfrentar los desafíos sanitarios de las próximas décadas.

El organismo internacional advirtió que existe preocupación por la escasez de personal sanitario en distintas regiones del mundo, especialmente en América Latina. Esta situación podría afectar la atención médica y la capacidad de respuesta de hospitales y clínicas.

Día de la Enfermera: ¿Por qué se celebra el 6 de enero y el 12 de mayo? Canva

Además de brindar atención hospitalaria, las enfermeras participan en prevención de enfermedades, vacunación, salud materna, atención comunitaria y acompañamiento clínico.

Instituciones internacionales también subrayan la necesidad de mejorar las condiciones laborales del personal de enfermería y reforzar el acceso a apoyo psicológico y salud mental, especialmente después de la pandemia.

Reconocer la labor de enfermeras y enfermeros no solo implica destacar su trabajo diario. También permite visibilizar los retos que enfrenta una de las profesiones más importantes para el funcionamiento de cualquier sistema de salud.