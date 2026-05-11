Si tienes un dinerito extra o justo estás planeando comprar algo que te hace falta, ya sea un celular nuevo, renovar el clóset, cambiar los muebles o finalmente armar ese viaje que tanto quieres, el Hot Sale 2026 en México ya está a la vuelta de la esquina. Es la oportunidad ideal si te encanta estrenar, pero siempre cuidando el bolsillo con un buen descuento.

Este evento se ha vuelto la temporada más esperada para quienes amamos cazar promociones en línea, meses sin intereses y beneficios que no se ven el resto del año. Y Como ya es costumbre, cientos de marcas participan con ofertas especiales durante varios días. Así, el Hot Sale 2026 México se consolida como la fiesta del e-commerce más importante del país, sobre todo ahora que ya le perdimos el miedo a comprar desde el celular o la compu.

Aquí te pasamos el dato de cuándo comienza, cuándo termina y qué sorpresas vienen esta vez. Si es tu primera vez en esto o solo quieres despejar dudas, llegaste al lugar correcto.

Hot Sale 2026 México: Cuándo empieza, fechas oficiales y tiendas participantes

Cuándo comienza y termina el Hot Sale 2026 en México

Aparta la fecha: el Hot Sale 2026 México será del lunes 25 de mayo al martes 2 de junio. Serán nueve días completos dedicados exclusivamente a descuentos para compras por internet.

En este tiempo, podrás encontrar promociones en prácticamente todo: desde el gadget más nuevo y lo último en moda, hasta artículos para tu casa, belleza y viajes. ¡Ojo! Revisa con calma todas tus opciones antes de dar clic.

Por si no lo sabías, la campaña es organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que es el organismo que se encarga de que el comercio digital crezca en México y que año con año junta a las empresas para que nos ofrezcan precios realmente competitivos.

Para esta edición, ya están confirmadas más de 700 marcas, aunque se rumora que la lista podría estirarse hasta superar las 800 empresas inscritas.

Hot Sale 2026 México: Cuándo empieza, fechas oficiales y tiendas participantes

¿Cómo nació el Hot Sale en México?

Aunque hoy no nos imaginamos un año sin él, el Hot Sale empezó en México en 2014. La idea era simple pero ambiciosa: lograr que los consumidores confiáramos más en las compras en línea.

Esa primera edición fue del 5 al 8 de septiembre de 2014 y apenas participaron 51 empresas. Con el tiempo, el evento se volvió un gigante gracias a que cada vez buscamos más lo exclusivo de la red.

Hot Sale 2026 México: Cuándo empieza, fechas oficiales y tiendas participantes

Qué descuentos puedes esperar en el Hot Sale 2026

Lo mejor del Hot Sale 2026 México es que hay de todo para todos. Entre las categorías que más buscan los usuarios están:

Electrodomésticos y tecnología

​Ropa y calzado

​Belleza y cuidado personal

​Muebles y artículos para el hogar

​Viajes y hospedaje

​Deportes y fitness

​Automotriz

​Alimentos y bebidas

​Productos de lujo

​Servicios digitales y financieros

Además de la rebaja directa en el precio, muchas marcas se lucen con meses sin intereses, cupones extra, el famoso cashback (que te regresen dinero) y promos especiales si pagas con ciertos bancos.

Hot Sale 2026 México: Cuándo empieza, fechas oficiales y tiendas participantes

Marcas confirmadas para el Hot Sale 2026 México

La lista crece diario, pero estas son algunas de las marcas que ya están anunciadas para participar o que están vinculadas a la campaña:

Liverpool

Liverpool Palacio de Hierro

The Home Depot

Suburbia

Samsung

Nike

Elektra

CyberPuerta

Sanborns

Shein

TikTok Shop

Chedraui

Farmacias Guadalajara

Farmacias Benavides

Total Play

Waldos

World of Hyatt

Assist Card

IUSA

Coppel

La diversidad de marcas es una de las razones por las que el Hot Sale 2026 México atrae cada vez a más compradores.

Cómo registrarte para recibir promociones antes que nadie

Si quieres ser de los primeros en enterarte, ya puedes entrar al sitio oficial del Hot Sale para registrarte. Así te llegarán notificaciones de ofertas anticipadas y beneficios que no todos ven. Suscribirte te ayuda un buen a comparar precios antes de que empiece el caos y así hacer compras mucho más inteligentes.

Hot Sale 2026 México: Cuándo empieza, fechas oficiales y tiendas participantes

Tips para aprovechar el Hot Sale 2026 y no morir en el intento

Más allá de comprar por impulso, el Hot Sale 2026 México es la oportunidad perfecta para conseguir lo que sí necesitas a un mejor precio, siempre y cuando te organices. Para que tu cartera no sufra y realmente aproveches los descuentos, aquí te dejamos unos consejos de oro:

Haz tu "lista de deseos" con tiempo: no te esperes al 25 de mayo. Identifica hoy mismo qué necesitas (ese celular, la freidora de aire o los tenis) y anótalos. Así evitarás distraerte con ofertas de cosas que ni querías.

no te esperes al 25 de mayo. Identifica hoy mismo qué necesitas (ese celular, la freidora de aire o los tenis) y anótalos. Así evitarás distraerte con ofertas de cosas que ni querías. Monitorea precios desde ya: este es el truco maestro. Revisa cuánto cuesta hoy ese artículo que quieres; así, cuando llegue el Hot Sale, sabrás con certeza si el descuento es real o si solo "inflaron" el precio para luego bajarlo.

Revisa las promociones bancarias: a veces el mejor descuento no viene de la tienda, sino de tu banco. Muchos ofrecen bonificaciones, doble puntuación o hasta 24 meses sin intereses. Checa los convenios de tu tarjeta antes de pagar.

Usa las apps de las tiendas: muchas marcas lanzan "ofertas relámpago" o cupones extra que solo están disponibles si compras desde su aplicación oficial.

Compara antes de dar clic: no te lances con el primer resultado. Usa comparadores de precios o revisa al menos tres sitios diferentes. La diferencia entre una tienda y otra puede ser de varios cientos (o miles) de pesos.

Verifica la seguridad del sitio: ¡No caigas en fraudes! Asegúrate de que la URL empiece con "https://" y que el sitio esté registrado oficialmente en la página del Hot Sale.

Hacer una lista previa y revisar tus opciones bancarias puede marcar la diferencia entre encontrar una verdadera ganga o simplemente gastar por gastar. Con estos tips, estás más que listo para ganar en este Hot Sale 2026.