Museos y experiencias de futbol en CDMX para vivir el Mundial fuera del estadio

¿Ya fuiste? Los museos de la Ciudad de México, así como algunas activaciones están listas para recibir la fiebre mundialista con objetos históricos, espacios inmersivos, exposiciones que van desde el arte, el diseño, la ciencia, la memoria y hasta el juego mesoamericano (sí, el juego de la pelota).

Para quienes buscan un plan distinto durante el Mundial, la capital tiene una ruta que va del Museo Jumex al Museo del Juguete, del Franz Mayer al Museo Nacional de Antropología y de experiencias interactivas a espacios para tomarse fotos, ver partidos o acercarse a leyendas del futbol.

Museo Jumex: el futbol como arte, identidad y memoria

Uno de los puntos más fuertes de esta ruta está en el Museo Jumex, donde el futbol aparece como lenguaje cultural. La exposición Fútbol y Arte: Esa misma emoción revisa las intersecciones entre el arte contemporáneo y el futbol como expresión cultural, estética y social.

La muestra, curada por Guillermo Santamarina, aborda temas como género, comunidad, identidad y globalidad, además de mirar el juego más allá del estadio.

Museo Jumex Especial

El mismo recinto también presenta Objetos de leyenda: Momentos icónicos en la historia del fútbol, una exposición pensada para quienes buscan la parte más emocional del deporte: camisetas, balones, trofeos y piezas ligadas a figuras y momentos que han marcado la historia mundialista.

En la cartelera del museo, ambas muestras aparecen como parte de su programación actual: Fútbol y Arte hasta el 26 de julio de 2026 y Objetos de leyenda hasta el 30 de agosto de 2026.

¿Diseño? Franz Mayer: diseñando una pasión

Para quienes alguna vez se fijaron en un escudo, un uniforme, un cartel o el diseño de un estadio, el Museo Franz Mayer propone otra manera de ver el futbol.

La exposición Futbol: diseñando una pasión plantea un recorrido histórico y visual por las Copas Mundiales de América, con énfasis en cómo el diseño transforma al deporte, desde logos y escudos hasta arquitectura, uniformes, balones, souvenirs y carteles.

La muestra permite entender que el futbol también se construye con símbolos: colores, tipografías, mascotas, objetos y formas que terminan convertidas en memoria colectiva.

Museo del Juguete: nostalgia entre balones, medallas y recuerdos

El Museo del Juguete Antiguo México, conocido como MUJAM, también se suma a la ruta futbolera con Fútbol Nostalgia, una exposición que apela directamente a la memoria popular.

En una publicación reciente, el museo señaló que reunió más de 3 mil tesoros históricos del futbol, desde medallas oficiales de México 70 y México 86 hasta juguetes entrañables, balones históricos y piezas de diseño gráfico deportivo.

Museo Yancuic, una colección épica para fans

Otra parada es el Museo Yancuic, donde se presenta “Álbum Épico”, una exposición de memorabilia futbolera con entrada libre. El Corredor Cultural de la Ciudad de México la describe como una de las colecciones de objetos de futbol más grandes rumbo al Mundial 2026, con más de 15 mil piezas auténticas.

La exposición funciona como una especie de álbum abierto: camisetas, balones, recuerdos, objetos históricos y piezas que permiten recorrer distintas épocas del futbol nacional e internacional.

Museo Yancuic Especial

Museo Nacional de Antropología: antes del futbol estuvo el juego sagrado

La ruta también puede comenzar mucho antes del futbol moderno. En el Museo Nacional de Antropología, la exposición Tlachtli: Espacios del juego sagrado propone una mirada al juego de pelota mesoamericano a través de imágenes aéreas de canchas prehispánicas y una reflexión sobre su valor ritual, simbólico y cultural.

La muestra permite poner el Mundial en otro contexto: antes de los estadios, las camisetas y las transmisiones globales, el juego ya tenía un lugar central en distintas culturas originarias. En ese sentido, no es una exposición sobre futbol en sentido estricto, sino sobre la memoria del juego, el cuerpo, el ritual y los espacios donde la pelota también organizó comunidad.

Museo de la Ciudad, MIDE y Papalote, museo del niño

El Museo de la Ciudad de México participa con Diosa redonda: Antropotextiles y fútbol, una exposición de Gabriela González Leal que cruza el futbol con la industria del vestido y el impacto ambiental.

En el MIDE, la exposición “Pasa el balón” aborda el futbol como fenómeno cultural, económico y social mediante experiencias interactivas. El Corredor Cultural la presenta como una exposición educativa binacional realizada en colaboración con el Perot Museum de Dallas.

Para las infancias, el Papalote Museo del Niño suma La ciencia está en la cancha, una propuesta que explora la física del balón, la biomecánica y la inteligencia artificial aplicada al juego.

Museo de la Ciudad de México Cortesía

Legends, Ultra Houses y otros espacios para fans

Además de los museos, CDMX tiene experiencias pensadas para quienes quieren algo más inmersivo. Legends: The Ultimate Football Experience llegó a In Space Polanco como un recorrido por momentos icónicos del futbol mundial, con salas temáticas, objetos, camisetas, recursos audiovisuales y una narrativa más cercana al espectáculo que a la sala tradicional de museo. La experiencia abrió el 29 de mayo en Lago Andrómaco 84, en la colonia Granada.

Legends Especial

También hay espacios temporales alrededor del torneo, como las Michelob Ultra Houses, planteadas como puntos de encuentro para ver partidos en pantallas gigantes, con DJ sets, encuentros con celebridades y leyendas del futbol, dinámicas para fotografías y exhibición del trofeo Superior Player of the Match.

En los estadios, los Superior Beer Gardens incluyen una activación inspirada en Lionel Messi en la que los asistentes pueden poner a prueba habilidades futbolísticas.

Espacios para ver el futbol o tomarte fotos con tus futbolistas favoritos Especial

La diferencia es importante: no son museos ni exposiciones curatoriales, pero sí forman parte del circuito de experiencias que buscan llevar el ambiente del Mundial más allá del estadio.

La Ciudad de México tiene una ventaja: su oferta cultural permite vivir el Mundial sin necesidad de entrar a un partido. Hay exposiciones para fans de la nostalgia, para quienes quieren entender el diseño de los torneos, para familias, para coleccionistas, para quienes buscan una foto distinta y para quienes prefieren mirar el futbol como fenómeno social.

En una misma ciudad, el balón puede aparecer como obra de arte, juguete, textil, experimento científico, reliquia deportiva o ritual ancestral. Esa quizá sea la mejor forma de recorrerlo: no sólo como deporte, sino como una historia que también se guarda en museos.

bgpa