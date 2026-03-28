Abre exposición “Álbum Épico” en Museo Yancuic, con 15 mil piezas mundialistas

En el Museo Yancuic se inauguró la exposición #ÁlbumÉpico, una magna muestra de memorabilia futbolística con más de 15 mil piezas auténticas, incluyendo camisetas de 90 selecciones nacionales.

Hoy, a 75 días del mundial, podemos decir que el mundial ya arrancó en las calles de la Ciudad de México y en México”, exclamó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al encabezar el corte del listón inaugural, junto con la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Por el número de objetos, es la colección futbolística más grande del mundo.

La muerta reúne auténticas joyas del deporte: desde la camiseta utilizada por Manuel Francisco dos Santos, “Garrincha”, con Brasil, hasta la casaca que portó Bobby Charlton en el partido entre México e Inglaterra. en 1969. También se exhiben piezas de figuras como Michel Platini, Emilio Butragueño, Davor Šuker y Didier Deschamps.

El recorrido incluye reliquias de leyendas, como Ronaldo Nazário, Jorge Campos, Alfredo Di Stéfano, Gianluigi Buffon y Johan Cruyff, cuyas camisetas marcaron época tanto en clubes como en selecciones nacionales.

Reconocimientos de Hugo Sánchez

Uno de los espacios más destacados está dedicado al alemán Lothar Matthäus, campeón del mundo y referente por su participación en cinco Copas del Mundo, así como al mexicano Hugo Sánchez, de quien se exhiben sus Balones de Oro y el Botín de Oro europeo, obtenido en la temporada 1989-1990, tras marcar 38 goles.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

“Poder estar aquí, arrancando este mundial, inaugurando un museo que reúne la historia del futbol, es algo muy especial; estar donde se inventó el futbol hace tres mil años”, dijo Infantino, al tiempo que hizo un reconocimiento a las seleccionadas mexicanas del Mundial de 1971, pioneras del futbol femenil en el mundo.

Este reconocimiento a las pioneras del futbol de México, hace de este un día un sueño que hoy se cumplió”, expresó la Jefa de Gobierno.

Sin embargo, Clara Brugada exhortó a la FIFA a hacer este reconocimiento oficial.

“Exhorto a que se haga el reconocimiento del Mundial de Mujeres, que rompió récord, es un sueño que tenemos, que el reconocimiento a las mujeres pionera se haga realidad y reconocer también el Mundial de mujeres de 1971, aquí en la Ciudad de México”, dijo.

Seguridad pública ante el Mundial

A 75 días de la justa mundialista, mientras en el Estadio Banorte comenzaban a llegar los primeros aficionados para disfrutar el partido amistoso México-Portugal, con el que se reinaugura el recinto, Brugada afirmó que el Mundial llega a una Ciudad de México “cada día más segura” y lista para “abrazar al Mundial”.

Todos los días y meses seguimos bajando la incidencia delictiva y continuamos con esa gran estrategia. La ciudad está lista para el Mundial”, reiteró a las puertas del Museo Yancuic, donde invitó a disfrutar de la exhibición gratuita.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

La exposición busca convertir al museo, ubicado en Avenida Ermita Iztapalapa, cerca del Metro Constitución de 1917, en un punto de encuentro para los aficionados en el marco de la Copa del Mundo.

Los invitamos a recorrer esos tiempos, a vivir los momentos especiales del futbol, a través de historias, de objetos legendarios y de experiencias interactivas, porque el futbol se juega y también se colecciona”, afirmó Clara Brugada.

La colección estará abierta del 28 de marzo al 31 de julio.

En a inauguración también estuvieron la representante del gobierno federal para la Copa del Mundo, Gabriela Cuevas y el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

*DRR*