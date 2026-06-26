Museos y zonas arqueológicas incrementan cantidad de visitantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, recinto que se suma a la red de museos y zonas arqueológicas.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Presidenta de la República celebró que de 2024 a 2026, se registraron 57 millones 475 mil 583 de visitantes y turistas.

Cada una de las comunidades y pueblos, en su gran mayoría, tienen textiles que vienen algunos de antes de la llegada de los españoles y otras que se elaboraron posteriormente, incorporando otras técnicas. Y lo que queremos es que todas ellas sean mostradas en el museo, los que ya existen como exposición permanente y exposiciones temporales vinculados con los pueblos vivos”, declaró en su conferencia.

También dijo que “el objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes lo elaboran vivan con bienestar por su trabajo”.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

La mandataria federal argumentó que los textiles muestran la riqueza cultural del país, por esta razón, con la apertura de este museo y a través de la marca Original, se busca su reivindicación en todo el país y en el exterior.

Claudia Sheinbaum anunció que en la exposición hay piezas que pertenecieron a ella y a su mamá, la doctora Annie Pardo Cemo.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza detalló que los 57 millones 475 mil 583 de visitantes representan un crecimiento de 18 por ciento en los últimos dos años.

Foto: Mateo Reyes | Excélsior

Abren exposiciones por Mundial social

La secretaría de Cultura informó que, como parte del Mundial Social, se abren museos y zonas arqueológicas, exposiciones y recorridos para mostrar la riqueza cultural de México.

Algunos de los museos y las exposiciones que se presentan son: