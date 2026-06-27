Abre el nuevo Museo Textil en CDMX; Claudia Sheinbaum donó prendas históricas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó ayer la reciente inauguración del Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ubicado frente al Templo Mayor, que se suma a la red de museos y zonas arqueológicas del país.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que se registraron 57 millones 475 mil 583 visitantes y turistas en estos recintos de 2024 a 2026.

Cada una de las comunidades y pueblos, en su gran mayoría, tienen textiles cuyo origen es de antes de la llegada de los españoles y otros que se elaboraron posteriormente, incorporando otras técnicas. Queremos que todas estas prendas sean mostradas en el museo, las que ya existen como exposición permanente y muestras temporales vinculadas con los pueblos vivos.

"El objetivo no es solo que puedan tener una exposición, que se vendan, que se reconozcan, sino que quienes los elaboran vivan con bienestar por su trabajo, puntualizó.

Buscan reivindicar el patrimonio textil

La mandataria argumentó que los textiles muestran la riqueza cultural del país. Por esta razón, con la apertura de este museo y a través de la marca Original, se busca su reivindicación.

Sheinbaum anunció que en la exposición hay piezas que pertenecieron a ella y a su mamá, la doctora Annie Pardo Cemo.

La Mañanera del Pueblo Secretaría de Cultura

Aumentan las visitas a museos y zonas arqueológicas

En su intervención, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, detalló que los 57 millones 475 mil 583 visitantes a los museos y zonas arqueológicas representan un crecimiento del 18 por ciento en los últimos dos años.

Curiel informó que tan solo de 2025 a 2026, las visitas a estos recintos pasaron de 20 a 24 millones.

Dijo que, como parte del Mundial Social —que ofrece una robusta cartelera que refleja la riqueza y diversidad cultural del país—, se invirtieron cerca de 400 millones de pesos para fortalecer la infraestructura en zonas arqueológicas como Teotihuacan y recintos emblemáticos como el Museo Nacional de Antropología y el Palacio de Bellas Artes.

Así será el nuevo Museo Textil

Sobre el Museo Textil, la titular de Cultura añadió que "tenemos uno de los centros de patrimonio vivo destinado a los pueblos indígenas y afromexicanos, con 12 salas dedicadas al patrimonio textil, la historia del inmueble, y va a ser la residencia de los artesanos".

Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Secretaría de Cultura

El Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos estará abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.