Yazmara Delgado gana bronce en olimpiada internacional de matemáticas en Singapur

Yazmara Xanat Delgado Bautista cursa el 4o año de preparatoria en una institución privada en Zumpango, Estado de México.

En julio de 2025, obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Matematicas (SIMOC) que se celebró en Singapur. Una competencia a la que asistieron 2 mil 380 alumnos, seleccionados de entre 46 mil en 37 países, y que es considerada una de las más exigentes a nivel mundial, al evaluar conocimientos matemáticos en tres fases: examen escrito individual, resolución lógica y competencia grupal.

“En la competencia yo estaba muy nerviosa, ver a muchos chicos, grandes, diferentes fue muy bonito, pero lo que me ayudo a desenvolverme fue ver a mexicanos”, contó a Excélsior la joven de 16 años.

De la mano de su escuela y profesores que la ha apoyado desde secundaria, Yazmara participó este fin de semana en la etapa nacional del concurso de matematicas “GAU55 2026” -en memoria del matemático alemán Carl Friedrich Gauss-aquí en la Ciudad de México.

“Desde siempre se nos ha inculcado que las matemáticas son difíciles. Lo bonito de las matemáticas es que te induce a que tu sigas intentando, entonces yo creo que lo que me atrajo de las matemáticas tal vez fue yo solita irle intentando hasta que me diera”.

“Yazmara es una chica brillante, ha demostrado que en todas las áreas es extraordinaria, en el deporte, en las ciencias sociales, en las matemáticas y ahora la oportunidad de apoyarla para que logre este sueño de seguir conquistando a través de las matemáticas sus talentos”, comentó Diana Oscós, directora del Centro Escolar Landau.

De acuerdo con la embajada mexicana en Singapur, en SIMOC 2025, nuestro país fue representado por 169 estudiantes provenientes de 14 entidades, entre ellas, el Estado de México, como fue el caso de Yazmara y en su conjunto conquistaron un total de 33 medallas de oro, 64 de plata y 106 de bronce en distintas categorías. La delegación fue recibida en aquel momento por el embajador Agustín García López.

“Les agradezco que ustedes hayan venido desde el otro lado del mundo, desde nuestro lindo y maravilloso México hasta aquí a la ciudad estado de Singapur, donde es tan importante la ciencia, la innovación y la educación para demostrar su preparación y sus ganas de aprender”, resaltó.

Durante su participación en los distintos concursos de matematicas, como en la formación diaria, el respaldo familiar a Yazmara y a su hermano Xilou, quien también participa en torneos de la misma materia, ha sido vital para superar sus propios retos. Así lo cuenta

Mario Delgado, papá de Yazmara.

“Profesionalmente para mí fue- poco o mucho que les haya ayudado a mis hijos desde chiquitos ahí se vio algo reflejado- y que esperamos como papás, que ellos continúen trascendiendo”

En tanto, su mamá Lucía Xóchitl Bautista Lozoya, subrayó la importancia de fomentarle a los jóvenes deseos para superar retos en la vida cotidiana como en los estudios.

“Nos ha mantenido más unidos porque hay que apoyarlos en los triunfos y en los fracasos, hemos intentado buscar las palabras exactas para cuando tienen un fracaso y ni modo apoyarlos para que sigan adelante y lo mismo cuando tienen un triunfo tratar de mantenerlos con los pies en la tierra”

Hoy esta joven mateatleta-como se les conoce-zumpanguense, que orgullosa muestra las distintas medallas logradas en competencias de la disciplina, tiene por delante el seguir preparándose para destacar en su vida académica, al igual que lo hacen millones de estudiantes en el país.

“Saber que quiero estudiar, estoy evaluando algunas opciones: ingeniería o algo social, pero si me gustaría algo relacionado con las matemáticas y seguir participando porque a lo mejor puedo seguir y no ganar, pero ganar experiencias es lo que busco”, sostuvo.

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