¿Por qué este Cartier parece sacado de un cuadro de Dalí? Esta es su historia

En el universo del lujo, pocas piezas despiertan tanta fascinación como el Cartier Crash. Con su silueta aparentemente “derretida” y su aire surrealista, este reloj no solo rompe con los códigos clásicos del diseño, sino que también ha dado pie a una de las historias más intrigantes del lujo: ¿realmente está inspirado en el arte de Salvador Dalí?

¿Cuál es la historia detrás del accidente de Cartier?

Alrededor del icónico reloj existen múltiples versiones sobre su origen, algunas casi legendarias. Una de las historias más populares asegura que todo comenzó tras un accidente automovilístico en el que un reloj Cartier quedó parcialmente deformado por el calor y el impacto.

Durante años se creyó que el diseño estaba inspirado en un accidente automovilístico. Cortesía sothebys

La estética retorcida habría cautivado tanto a la firma francesa que decidió convertirla en diseño. Sin embargo, expertos e historiadores de la marca consideran que esta teoría es más mito que realidad.

De acuerdo con Francesca Cartier Brickell, descendiente de la familia Cartier y autora de The Cartiers, no existen pruebas concretas de que ese accidente realmente ocurriera. Pero sí reconoce algo importante: el Crash refleja claramente el espíritu surrealista de la época.

Y ahí es donde aparece inevitablemente Dalí. Muchos comparan el reloj con los famosos relojes derretidos de La persistencia de la memoria, la obra maestra que el pintor español creó en 1931. La similitud visual es innegable: formas blandas, contornos deformados y una sensación casi onírica del paso del tiempo.

Muchos relacionan el reloj con los relojes derretidos de Salvador Dalí. Cortesía MoMA

¿Quién diseñó el accidente de Cartier?

El Cartier Crash nació oficialmente en 1967 en la boutique londinense de Cartier, ubicada en New Bond Street, bajo la dirección de Jean-Jacques Cartier, bisnieto del fundador de la maison.

Londres atravesaba entonces la explosión cultural de los llamados Swinging Sixties, una época marcada por la rebeldía, la experimentación artística y el rechazo a las normas tradicionales.

Jean-Jacques Cartier y Rupert Emmerson fueron los verdaderos creadores del Crash. Cortesía phillips

En ese contexto, varios clientes importantes de Cartier pedían algo completamente distinto. Entre ellos estaba el actor Stewart Granger, quien deseaba un reloj que rompiera con cualquier diseño convencional.

Jean-Jacques Cartier trabajó junto al diseñador Rupert Emmerson para transformar el clásico modelo Maxi Oval —también conocido como Baignoire Allongée— en una pieza radicalmente diferente.

La idea era alterar la caja para que pareciera haber sufrido una deformación: extremos comprimidos, curvas irregulares y una silueta aparentemente “fundida”. Emmerson incluso presentó una versión con la esfera agrietada para reforzar el concepto del accidente, aunque Jean-Jacques consideró que era demasiado exagerada.

Finalmente optaron por una distorsión más elegante y artística, creando así la forma definitiva del Crash.

Solo se produjeron unas pocas piezas originales del Cartier Crash. Cortesía wristler

¿Por qué es tan raro el accidente de Cartier?

Fabricar aquel reloj fue mucho más complicado de lo que imaginaban. La caja, elaborada artesanalmente en oro de 18 quilates, requería muchísimo más tiempo que cualquier reloj tradicional debido a sus curvas irregulares.

Después entraba en escena Eric Denton, jefe de relojería de Cartier Londres, encargado de ensamblar el movimiento y ajustar la esfera. Ahí comenzaron los verdaderos problemas.

Debido a la deformación del diseño, los números romanos no podían colocarse en posiciones normales sin afectar la lectura de la hora. Rupert Emmerson tuvo que pintar y repintar manualmente la esfera varias veces hasta lograr que el reloj funcionara correctamente.

El resultado fue una auténtica obra de arte portátil. Ninguna esfera era exactamente igual a otra, y cada pieza tenía detalles únicos pintados a mano.

Stewart Granger devolvió el primer Crash por considerarlo demasiado extravagante. Cortesía

¿Cuál es el precio de un Cartier Crash?

Paradójicamente, el Crash no fue un éxito comercial inmediato. Cartier produjo apenas una docena de ejemplares originales bajo la dirección de Jean-Jacques. Incluso Stewart Granger, quien había pedido algo “diferente”, devolvió su reloj tras una semana porque le parecía demasiado extravagante.

Hoy, esa rareza es precisamente lo que lo hace tan codiciado. Con el paso del tiempo, el reloj se transformó en un ícono del diseño del siglo XX y en una de las piezas más deseadas por coleccionistas.

En subastas recientes, un ejemplar original de 1967 alcanzó cerca de 1.5 millones de dólares en una subasta de 2022, estableciendo un récord para un reloj Cartier vintage.

Un Cartier Crash original alcanzó más de 1.5 millones de dólares en subasta. Cortesía wristler

La firma ha seguido reinterpretando el modelo a lo largo de los años con versiones en oro blanco, platino, oro amarillo y hasta ediciones Skeleton que dejan visible el mecanismo interno.

Sin importar la versión, todas conservan esa silueta imposible que desafía las reglas clásicas de la relojería. Quizá esa sea precisamente la razón por la que el Crash sigue fascinando casi 60 años después.

Porque más allá de si nació por un accidente, por Dalí o por la imaginación de Jean-Jacques Cartier y Rupert Emmerson, el reloj logró algo muy raro: convertir el tiempo en arte surrealista.