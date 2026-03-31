Sólo una de cada 3 apuesta a tecnología; es baja la presencia de mujeres en estas carreras

Aunque las mujeres son mayoría en las universidades de México, su presencia en las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) es minoritaria: sólo una de cada tres estudiantes es mujer.

Según el análisis del IMCO y Movimiento STEM, está baja participación limita el acceso a empleos mejor pagados y con mayor crecimiento, que son vitales ante el actual auge de la inteligencia artificial.

El estudio advierte que, si bien las profesionistas en STEM perciben un ingreso 7.4% mayor que otras egresadas, la brecha salarial de género en el sector alcanza 15 por ciento. Las diferencias inician en educación básica, donde se desincentiva el interés de las niñas por las matemáticas.

Según la OCDE, 69% de jóvenes no alcanza competencias matemáticas básicas, frente 62% de hombres. En niveles avanzados, sólo una de cada mil jóvenes resuelve problemas complejos, ante tres de cada mil varones.

En el ciclo escolar 2024-2025, las mujeres representaron 54% de la matrícula universitaria; pero se concentran en educación (75%), salud (69%) y derecho (61%). En contraste, los hombres predominan en tecnologías de la información (76%) e ingeniería (68%). De las diez carreras más elegidas por mujeres, solo una es STEM; entre hombres son cuatro de diez.

Quienes se insertan en STEM tienen mejores condiciones: 74% participa en el mercado laboral, frente a 46% del promedio femenino en general. El 77% tiene empleo formal y un ingreso de 16 mil 993 pesos. No obstante, Coahuila y Querétaro concentran 18% de talento STEM, mientras en el estado de Colima, la presencia femenina es de 8%. El IMCO urge a intervenir desde la formación básica, fortalecer la docencia con perspectiva de género y visibilizar referentes para cerrar brechas en sectores que definirán el futuro laboral de la nación mexicana.