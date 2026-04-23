Niñas en las TIC: las carreras tecnológicas con más futuro en 2026

Las carreras en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en una de las áreas con mayor crecimiento a nivel mundial… y cada vez más niñas comienzan a interesarse en ellas.

Aunque históricamente han sido espacios dominados por hombres, hoy existe un esfuerzo creciente por impulsar la participación femenina. En el marco del Día Internacional de las Niñas en las TIC, te contamos por qué estas carreras son clave y cuáles puedes considerar.

¿Cuáles son las carreras TIC?

Las carreras en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están enfocadas en el desarrollo y seguridad de sistemas tecnológicos, algo esencial en el mundo actual.

Si te interesa este campo, estas son algunas opciones con gran proyección:

Ingeniería en Telecomunicaciones

Ingeniería en Telecomunicaciones Programación

Ciberseguridad

Desarrollo de software

Informática

Inteligencia artificial y robótica

Análisis de sistemas

Transformación digital

Estas áreas no solo tienen alta demanda, también ofrecen oportunidades bien remuneradas y crecimiento profesional.

Día Internacional de las Niñas en las TIC

El Día Internacional de las Niñas en las TIC busca motivar a niñas y jóvenes a estudiar carreras tecnológicas y romper estereotipos de género.

Esta conmemoración fue impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 2010, estableciendo que se celebre cada cuarto jueves de abril. En 2026, se lleva a cabo el 23 de abril.

Durante esta fecha se organizan conferencias y actividades que acercan a las niñas al mundo digital y tecnológico.

De acuerdo con ONU Mujeres, fomentar su participación es clave para reducir la brecha de género y avanzar hacia una mayor igualdad.

¿Qué es el Día Internacional de las Niñas en las TIC y cuándo se celebra? Foto: Canva

¿Por qué son importantes las TIC para las niñas?

El acceso de las niñas a las TIC es fundamental para su empoderamiento y para generar más oportunidades laborales en el futuro.

Según datos de ONU Mujeres, para 2050 el 75% de los empleos estarán relacionados con áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Actualmente las mujeres ocupan apenas el 22% de los puestos en inteligencia artificial, lo que evidencia la necesidad de impulsar su participación desde edades tempranas.

¿Qué es el Día Internacional de las Niñas en las TIC y cuándo se celebra? Foto: Canva

Impulso a las niñas en TIC en México

En México, instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP) promueven que niñas y jóvenes se interesen por carreras innovadoras. Entre ellas destacan áreas como:

Robótica

Robótica Nanotecnología

Negocios digitales

Fomentar el interés desde la infancia es clave para que más niñas se integren a estos sectores, que hoy son esenciales para el desarrollo económico y tecnológico del país.