¿Se te mueren todas las plantas? Esta planta es tan resistente que cuesta trabajo matarla

Si eres de las personas que disfrutan tener plantas en casa, pero por alguna razón terminan marchitándose, existe una especie que podría convertirse en tu mejor aliada. El Pothos, conocido popularmente como planta teléfono (Epipremnum aureum), destaca por su resistencia y su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones.

Sus hojas en forma de corazón y sus largas ramas hacen que sea una opción muy utilizada para decorar interiores. Además, no requiere cuidados demasiado complicados, por lo que resulta especialmente recomendable para quienes están comenzando a cuidar plantas.

Foto: Pixabay

¿Por qué la planta teléfono es tan resistente?

Una de las principales características del Pothos es su capacidad para adaptarse a distintos ambientes. Puede desarrollarse tanto en espacios con buena iluminación indirecta como en lugares donde la luz es más limitada.

Aunque esto no significa que pueda vivir sin ningún cuidado, sí tolera condiciones que podrían afectar a otras plantas de interior. Con una atención básica, puede mantenerse saludable y continuar desarrollando nuevas hojas y ramas.

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La iluminación es uno de los factores que debes considerar. El Pothos puede crecer con luz indirecta brillante, aunque también soporta espacios con menor iluminación.

Si tienes una variedad con hojas verdes y amarillas o con otros patrones de color, una zona con buena luz filtrada puede ayudar a conservar su apariencia.

Eso sí, conviene evitar que reciba sol directo durante periodos prolongados, ya que sus hojas pueden quemarse.

¿Cada cuánto debes regar el Pothos?

Aquí es donde muchos pueden cometer un error. Aunque la planta necesita agua, regarla constantemente no hará que crezca más rápido.

Lo recomendable es esperar a que la parte superior del sustrato se seque ligeramente antes de volver a regar. El exceso de humedad puede favorecer problemas en las raíces, mientras que dejarla demasiado tiempo sin agua puede provocar que sus hojas pierdan firmeza y comiencen a cambiar de color.

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Una de las ventajas decorativas del Pothos es su crecimiento flexible. Sus tallos pueden dejarse caer desde una maceta elevada para formar una especie de cascada verde o bien utilizar un tutor o soporte para que la planta crezca hacia arriba.

Sus raíces aéreas pueden ayudarla a sujetarse cuando encuentra una superficie adecuada, por lo que también es posible utilizarla para crear una decoración vertical.

Aunque se trata de una planta bastante resistente, proporcionarle nutrientes puede favorecer un crecimiento más vigoroso y un follaje abundante.

Durante la temporada de crecimiento, especialmente entre primavera y verano, puede recibir fertilizante de manera periódica siguiendo las indicaciones del producto utilizado. Cuando llega el invierno y su crecimiento disminuye, generalmente se reduce también la fertilización.

¿Qué significa que las hojas se pongan amarillas?

Las hojas amarillas pueden aparecer por diferentes razones. Una de las más frecuentes es el exceso de agua, especialmente cuando el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo.

También puede relacionarse con una falta de nutrientes. Por ello, además de revisar el riego, es importante comprobar que la maceta tenga un buen drenaje.

¿Por qué las hojas se ponen marrones?

Cuando aparecen zonas secas o marrones en las hojas, puede existir más de una causa. Entre ellas se encuentran la falta de humedad ambiental y la exposición excesiva al sol.

Si notas este problema, puedes revisar primero el lugar donde se encuentra la planta y las condiciones de humedad antes de modificar su rutina de riego.

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Un Pothos con crecimiento lento puede estar recibiendo poca luz o pocos nutrientes. En estos casos, puedes probar trasladarlo a un espacio con mayor iluminación indirecta y revisar si necesita nutrientes adicionales.

También es importante observar las raíces, el estado del sustrato y el drenaje para descartar problemas relacionados con el exceso de agua.

La combinación de resistencia, adaptación y cuidados relativamente sencillos ha convertido al Pothos en una de las plantas de interior más populares.

No necesita condiciones demasiado complicadas para desarrollarse y puede adaptarse a diferentes espacios del hogar. Sin embargo, que sea resistente no significa que sea indestructible: proporcionarle iluminación adecuada, controlar el riego y mantenerla en un ambiente favorable será clave para que permanezca saludable y luzca frondosa.

Si estás buscando una planta para comenzar tu colección y todavía estás aprendiendo sobre jardinería, la planta teléfono puede ser una de las mejores opciones.