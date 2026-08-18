¿Mosquitos en casa? Estas plantas pueden convertirse en tus aliadas para ahuyentarlos

Los mosquitos suelen aumentar durante la temporada de calor y agosto no es la excepción. Por ello, es común que durante estos días puedas encontrarlos con mayor frecuencia dentro de casa, especialmente cerca de ventanas, puertas y otros espacios por donde pueden ingresar.

Aunque estos insectos cumplen una función importante en el medio ambiente, mantenerlos alejados del hogar también es una medida de prevención, ya que algunas especies pueden transmitir enfermedades. Además de mantener limpios los espacios y evitar la acumulación de agua, existen algunas plantas cuyo aroma puede ayudar a ahuyentarlos.

¿Qué plantas ayudan a ahuyentar a los mosquitos?

Albahaca

Es una planta herbácea cuyo aroma proviene, entre otros compuestos, de aceites como el estragol, el eugenol y el citronelol. Estos olores pueden resultar desagradables para los mosquitos y hacer que eviten permanecer cerca.

Una opción es colocarla cerca de ventanas, puertas o sitios por donde suelen ingresar estos insectos, aunque su efecto no sustituye otras medidas de prevención.

¿Qué plantas ahuyentan mosquitos? Foto: Canva

Lavanda

Contiene compuestos como el linalol y el acetato de linalilo, cuyos aromas pueden ayudar a repeler a los mosquitos.

Además, es una planta que suele desprender un olor agradable para las personas, por lo que puede convertirse en una opción para diferentes espacios del hogar. Puedes colocarla cerca de los accesos o utilizar pequeñas bolsas con flores secas en algunas habitaciones.

¿Qué plantas ahuyentan mosquitos? Foto: Canva

Menta

El mentol presente en la menta es uno de los compuestos responsables de su intenso aroma, que puede resultar molesto para los mosquitos.

Su olor también puede aportar una sensación de frescura al ambiente, especialmente si se coloca en espacios como la cocina. Tenerla cerca de las ventanas puede ser una alternativa para ayudar a mantener alejados a estos insectos.

¿Qué plantas ahuyentan mosquitos? Foto: Canva

Geranio limón

Destaca por su característico aroma cítrico, que puede interferir con la capacidad de los mosquitos para localizar a sus presas y, con ello, ayudar a mantenerlos alejados.

También puede ser una opción para colocar en terrazas, ventanas o cerca de las puertas principales. Su aroma, además, puede ayudar a mantener alejados a otros insectos, como las hormigas.

¿Qué plantas ahuyentan mosquitos? Foto: Canva

¿Cómo hacer que estas plantas liberen más aroma?

Si bien algunas plantas pueden funcionar como un repelente secundario y ayudar a mantener alejados a los mosquitos, su efecto puede ser limitado.

Una forma de intensificar temporalmente su aroma es machacar ligeramente algunas hojas, ya que esto favorece la liberación de sus compuestos aromáticos. Sin embargo, esto no significa que las plantas sustituyan los repelentes ni las medidas recomendadas para prevenir las picaduras.

Tener algunas de estas plantas en casa puede ser una alternativa para ayudar a ahuyentar mosquitos, es importante recordar que no son un método suficiente para prevenir enfermedades transmitidas por estos insectos.

¿Qué plantas ahuyentan mosquitos? Foto: Canva

Ante la presencia de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el chikungunya, dengue o zika, es fundamental seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, evitar la acumulación de agua donde puedan reproducirse y utilizar las medidas de protección correspondientes.