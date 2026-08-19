Corona de Cristo en casa: conoce sus desventajas y los cuidados que necesita

La planta Corona de Cristo, también llamada Espina de Cristo, es una planta que destaca por su resistencia y por las pequeñas flores que llenan de color jardines, patios y espacios del hogar. En Chiapas es una especie bastante apreciada, especialmente porque puede adaptarse a condiciones cálidas y secas.

Sin embargo, detrás de su apariencia ornamental también existen algunos aspectos que conviene conocer. Sus espinas y la savia que desprende pueden representar un riesgo si la planta se manipula sin las precauciones necesarias.

Imagen generada con IA

¿Por qué se llama Corona de Cristo?

El nombre popular de esta especie está relacionado con una antigua creencia según la cual sus espinas pudieron haber sido utilizadas para elaborar la corona que llevó Jesucristo.

Su nombre científico es Euphorbia milii y pertenece al género Euphorbia. Es originaria de Madagascar, donde suele crecer en terrenos rocosos y zonas de vegetación seca.

Con el paso del tiempo, la especie llegó a diferentes regiones del mundo y se convirtió en una planta ornamental muy utilizada debido a su capacidad para soportar temperaturas cálidas y periodos de poca lluvia.

Foto: Pixabay

¿La Corona de Cristo puede ser peligrosa?

Aunque es una planta resistente y atractiva, requiere cierta precaución al momento de manipularla. Cuando alguno de sus tallos se rompe, libera una savia blanca que puede provocar irritación en la piel y molestias importantes si entra en contacto con los ojos.

La exposición a esta sustancia también puede resultar peligrosa si es ingerida, por lo que es importante evitar que niños pequeños o mascotas tengan acceso a la planta.

Además, sus tallos están cubiertos de espinas rígidas y puntiagudas, capaces de provocar heridas cuando se toca la planta sin protección o se pasa demasiado cerca de ella.

Foto: Pixabay

¿Qué riesgos existen para niños y mascotas?

Los hogares donde viven perros, gatos o niños pequeños deben prestar especial atención a la ubicación de la Corona de Cristo.

Las espinas pueden causar lesiones y, si un animal o un menor muerde alguna parte de la planta, existe riesgo de irritación o intoxicación. Por ello, una recomendación básica es colocarla en un sitio donde no pueda ser alcanzada con facilidad.

Al podarla o realizar algún cambio de maceta también es aconsejable utilizar guantes y evitar tocarse los ojos durante el proceso.

¿Cómo se debe regar la Corona de Cristo?

Una de las ventajas de esta especie es que no necesita grandes cantidades de agua. Al estar adaptada a ambientes secos, el exceso de humedad puede resultar más perjudicial que la falta de riego.

Una opción es esperar a que la tierra se encuentre completamente seca antes de volver a regarla. En condiciones adecuadas, puede requerir riego aproximadamente cada tres semanas, aunque la frecuencia debe ajustarse al clima, la humedad y el tipo de sustrato.

La fertilización puede realizarse principalmente durante la etapa de crecimiento, especialmente en primavera y verano.

Para ello se puede utilizar un producto destinado a suculentas, pero es importante diluirlo siguiendo las indicaciones correspondientes para evitar una concentración excesiva que pueda afectar las raíces.

Imagen generada con IA

¿Cómo se puede reproducir?

La Corona de Cristo puede multiplicarse mediante esquejes de tallo. Antes de colocarlos en tierra, se recomienda dejar que el corte se seque durante aproximadamente un día.

Posteriormente, el esqueje puede colocarse en un sustrato con buen drenaje, evitando mantenerlo constantemente húmedo.

El trasplante puede realizarse aproximadamente cada dos o tres años, de preferencia durante la primavera.

La nueva maceta no necesita ser demasiado grande; basta con elegir un recipiente ligeramente mayor que el anterior y utilizar un sustrato que permita eliminar rápidamente el exceso de agua.

¿Es buena idea tener una Corona de Cristo en casa?

Sí, siempre que se coloque en un espacio adecuado y se manipule con cuidado. Su resistencia y capacidad para florecer durante buena parte del año la convierten en una alternativa atractiva para jardines y patios.

La clave está en mantenerla lejos de niños y mascotas, utilizar protección al podarla y evitar el contacto con su savia. De esta manera, es posible disfrutar de su apariencia sin pasar por alto las precauciones que requiere esta popular planta ornamental.